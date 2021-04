Covid chez l'enfant : quelle évolution de la contamination après la fermeture des écoles ?

COVID ENFANT. Après trois semaines de fermeture des établissement scolaires, la contamination des enfants est elle moins importante ? Voici quelques chiffres.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 17h05] Pour faire face à la 3e vague dans les hôpitaux et afin de ralentir le rythme des contaminations, le gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires le 6 avril dernier pour une durée de 3 semaines avec une semaine de cours à distance et deux semaines de vacances. Alors que cette mesure est désormais terminée et que la rentrée scolaire s'est déroulée comme prévue ce 26 avril pour les plus petits, Le Parisien dévoile dans un article les évolutions des chiffres sur la contamination des enfants.

Selon les chiffres de Santé Publique France s'arrêtant au 22 avril, le taux d'incidence chez les moins de 19 ans a chuté en quelques semaines, passant de 569 tests positifs à 339 pour 100 000 habitants. Selon l'épidémiologiste Pascal Crépey interrogé par Le Parisien, il faut nuancer ce chiffre car le dépistage a été (logiquement) beaucoup moins important durant cette période de fermeture. "Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : la fermeture de certains laboratoires, le fait que les gens ne soient plus dans la même routine et ne souhaitent pas se faire tester sur leur lieu de vacances par exemple. En revanche, les chiffres révèlent que malgré la baisse des nombres de tests (plus de 90 000 contre environ 37 000), le taux de positivité est resté quasiment équivalent avec 4 620 tests positifs au 22 avril contre 6 800 début avril. Comment donc expliquer ce paradoxe ? Pour Fabienne El-Khoury, épidémiologiste à l'Inserm, "lorsque vous aviez un cas positif dans une classe (...) l'ensemble des élèves allait se faire dépister, même si tous n'étaient pas positifs. Dans ce cas, le taux de positivité diminuait mécaniquement (...) En vacances, le taux de positivité a ainsi augmenté car le dépistage a été plus ciblé" explique-t-elle au Parisien.

Selon le dernier rapport sur la semaine du 12 au 18 avril, 32 549 nouveaux cas confirmés a été rapporté, les moins de 18ans représentaient près de 14% des tests positifs observés dans la population générale. Dans le détail, les 0-2 ans représentaient 4% des nouveaux cas parmi les moins de 18 ans, les 3-5 ans 6%, les 6-10 ans 28%, les 11-14 ans 32% et les 15-17 ans 30%.

Selon les dernières données de Santé publique France pour la semaine 15 (12-18 avril), le taux d'incidence des cas confirmés au niveau national était de 396/100 000 habitants chez les 15-17 ans, 314 chez les 11-14 ans, 219 chez les 6-10 ans, 80 chez les 3-5 ans et 60 chez les 0-2 ans

Comment se traduit cette évolution du nombre de cas et de l'incidence dans les hôpitaux ? 85 enfants âgés de 0 à 14 ans sont hospitalisés pour Covid-19. Les 0-14 ans représentent moins de 1% des cas hospitalisés pour Covid en France et moins de 1% des cas en soins critiques.

Le nombre d'enfants et d'adolescents en réanimation pour Covid-19 reste à ce stade très faible, avec 15 enfants âgés entre 0 et 14 ans dans ces services selon les chiffres du 18 avril 2021.

Ces chiffres du Covid chez les enfants semblent dessiner un double constat : les plus jeune semblent, en France, bel et bien autant touchés (si ce n'est plus pour les ados) par le coronavirus lors de cette troisième vague que lors des deux premières, mais cette hausse des contaminations ne se traduit pas encore tout à fait dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Reste la question de l'accélérateur que peuvent constituer les enfants dans la progression de l'épidémie. Plus touchés, ils peuvent potentiellement transmettre le virus plus massivement dans la sphère intrafamiliale et provoquer un effet levier. C'est cet argument qui a été pris en compte dans le choix de fermer les écoles en amont des vacances de Pâques.

Le coronavirus chez les enfants, un mystère

Un consensus s'était établi au printemps dernier sur la relative innocuité du Covid chez les enfants, sur le fait que les écoles n'étaient pas un lieu de contamination massive et que les élèves, même contaminés, s'avéraient peu contagieux pour les adultes. Mais ce consensus est de plus en plus contesté depuis la fin de l'année 2020, avec des études et des statistiques contradictoires. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et plusieurs autres pays européens ont d'ailleurs décidé, contrairement à la France, de fermer leurs établissements scolaires ces derniers mois, parfois pendant plusieurs semaines, pour endiguer l'épidémie au moment où celle-ci devenait plus menaçante dans leurs frontières.

En France, les expériences des deux premières vagues n'ont en outre pas permis de tirer des conclusions précises et définitives : lors de la première vague, les écoles avaient été fermées et les enfants étaient restés chez eux ; le deuxième confinement avait quant à lui été suivi des vacances de Noël. Le variant anglais, qui représente désormais plus des trois quarts des nouveaux cas dans le pays, vient lui aussi changer la donne, puisqu'en plus d'être plus contagieux, il pourrait toucher plus facilement les enfants que la souche "classique". De quoi brouiller considérablement les pistes.