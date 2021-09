Covid chez l'enfant : vers une explosion de l'épidémie en France ? La situation en chiffres

CORONAVIRUS ENFANT. L'école sera-t-elle un lieu de propagation massif de l'épidémie de coronavirus en France, alors que le variant Delta est jugé plus enclin à contaminer les plus jeunes que ses prédécesseurs et que les moins de 12 ans n'ont pas encore été vaccinés ?

Alors que la situation sanitaire en France tend à s'améliorer depuis la mi-août et que la 4e vague semble avoir passé son pic, la rentrée scolaire fait craindre une hausse des contaminations en raison de la propagation du variant Delta chez les moins de 12 ans. Une population qui n'est pas éligible à la vaccination. Les derniers chiffres du Covid sont en légère baisse, mais le protocole sanitaire de niveau 2, déployé dans les établissements scolaires à partir de ce jeudi 2 septembre, est critiqué par une partie du monde enseignant et des scientifiques, comme plusieurs tribunes signées par d'éminents épidémiologistes l'ont démontré avant la reprise de l'école.

Selon ses contempteurs, le protocole ne tiendrait pas compte de la plus forte contagiosité du variant Delta, désormais ultra majoritaire en France, et qui serait plus susceptible de toucher les enfants que les précédentes souches du virus. Même si aucun consensus scientifique n'est encore établi sur le sujet, une explosion des cas chez les enfants et adolescents dans plusieurs pays comme en Israël, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis a été rapportée cet été dans plusieurs rapports officiels. Un constat complété par une série d'études préoccupantes, comme celle publiée dès la mi-juin par des chercheurs écossais dans la revue scientifique The Lancet. Fin juin, dans l'Hexagone, c'est une modélisation de l'institut Pasteur qui alertait sur la question, annonçant que 46 % des infections pourraient concerner les 0-17 ans à la mi-septembre, alors qu'ils ne représentent que 22 % de la population.

En ce jour de rentrée scolaire, la France n'en prend pourtant pas le chemin, même si tout peut encore basculer en 15 jours. Les discours sur la relative innocuité du Covid chez les enfants, sur le fait que les écoles ne sont pas un lieu de contamination massive et que les élèves, même contaminés, s'avéreraient peu contagieux pour les adultes, semblent toujours dominer au sein des sociétés de pédiatrie comme au sein du ministère de l'Education, qui assure être prêt à tous les scénarios. Mais les craintes ont tout de même poussé Emmanuel Macron, en visite dans une école de Marseille pour cette rentrée 2021, à entrouvrir la porte à la vaccination des moins de 12 ans. Le chef de l'Etat, conscient des réticences de certaines parents face au vaccin, a néanmoins soumis la décision à un feu verts des scientifiques.

Les enfants seront-ils frappés par le coronavirus dans les jours qui vont suivre la rentrée ? Le virus, qui a relativement épargné les plus jeunes jusqu'à présent, va-t-il provoquer un flux de patients vers les services de pédiatrie dans les prochains jours ? Les écoles vont elles devenir des lieux de propagation du virus après la rentrée ? Le gouvernement, via Santé publique France et Data.gouv a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui permettent de suivre l'évolution du Covid chez les enfants selon leur classe d'âge. A ce stade, si la quatrième vague a été clairement visible chez les moins de 19 ans, ces indicateurs semblent suivre la même tendance à la baisse que les données en population générale.

Le nombre d'enfants de 0 à 9 ans testés positivement dans les derniers chiffres communiqués par Santé publique France est de 263 cas positifs au 29 août 2021. Un chiffre en baisse par rapport à la semaine précédente (-48 cas). Chez les 10-19 ans, il est de 555 nouveaux cas, toujours selon les mêmes données (-213 cas).

Chez les 0 à 9 ans, on dénombrait 129,9 cas pour 100 000 habitants sur la semaine 34 (du 23 au 29 août) selon les dernières données de Santé publique France, contre 178,7 cas/100 000 pour la population générale. Ce taux d'incidence des 0-9 ans était stable par rapport à la semaine précédente (+0,15 point). Chez les 10-19 ans, le taux d'incidence était de 241,7 cas pour 100 000, en forte baisse pour sa part (de -54,96 points).

Santé publique France livre également depuis cet été les taux d'incidence hebdomadaires par niveau scolaire, plus précis en matière de classes d'âges. Alors que le taux d'incidence national était de 178,71 cas pour 100 000 habitants, voici les derniers chiffres disponibles pour ces tranches d'âge sur la semaine 34 :

Chez les moins de 3 ans (petite enfance) : 68.62 cas pour 100 000 habitants (-3,67 points en une semaine)

(petite enfance) : 68.62 cas pour 100 000 habitants (-3,67 points en une semaine) Chez les 3 à 5 ans (maternelle) : 106.85 cas pour 100 000 (+6,04)

(maternelle) : 106.85 cas pour 100 000 (+6,04) Chez les 6 à 10 ans (primaire) 193.65 cas pour 100 000 (-3,83)

(primaire) 193.65 cas pour 100 000 (-3,83) Chez les 11 à 14 ans (collège) : 227.35 cas pour 100 000 (-41,79)

(collège) : 227.35 cas pour 100 000 (-41,79) Chez les 15 à 17 ans (lycée) : 244.27 cas pour 100 000 (-62,61)

Comment se traduit cette évolution du nombre de cas et de l'incidence dans les hôpitaux ? 66 enfants de 0 à 9 ans étaient hospitalisés en raison d'une infection au coronavirus le 1er septembre 2021, soit 12 de moins que la semaine précédente. 80 patients âgés entre 10 et 19 ans étaient eux aussi à l'hôpital, soit cette fois un de plus que 7 jours plus tôt.

Le nombre d'enfants et d'ados en réanimation pour Covid-19 reste à ce stade très faible, avec 12 enfants âgés entre 0 et 9 ans dans ces services le 1er septembre 2021 et 13 patients de 10 à 19 ans, les chiffres sont les mêmes que 7 jours auparavant.

Ces chiffres du Covid chez les enfants semblent dessiner un double constat : les plus jeune semblent, en France, bel et bien autant touchés (si ce n'est plus pour les ados) par le coronavirus lors de cette quatrième vague marquée par le variant Delta, mais cette hausse des contaminations ne se traduit pas tout à fait dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Reste la question de l'accélérateur que peuvent constituer les enfants dans la progression de l'épidémie. Plus touchés, ils peuvent potentiellement transmettre le virus plus massivement dans la sphère intrafamiliale et provoquer un effet levier. C'est cet argument qui avait été pris en compte notamment dans le choix de fermer les écoles en amont des vacances de Pâques.