Vaccination des enfants : les moins de 12 ans bientôt concernés ? Un pass sanitaire instauré ?

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Face à la flambée des cas de Covid-19, notamment chez les enfants, un Conseil de défense sanitaire est organisé à l'Elysée lundi 6 décembre 2021. La vaccination pourrait être ouverte aux 5-11 ans début 2022. Entraînant la mise en place d'un pass sanitaire ?

[Mis à jour le 6 décembre à 10h56] Les plus petits vont-ils à leur tour devoir recevoir un vaccin contre le Covid-19 ? C'est l'une des questions qui sera tranchée en marge du Conseil de défense sanitaire organisé ce lundi 6 décembre 2021 à l'Elysée. Alors que le taux d'incidence chez les 0-9 ans est de 534 (cas pour 100 000 habitants) sur la semaine du 26 novembre au 2 décembre, selon les dernières données consolidées de Santé publique France en date du 5 décembre, le sujet de la vaccination des 5-11 ans est d'autant plus sur le feu que le protocole sanitaire a été allégé dans les établissements scolaires afin de limiter les fermetures de classes. Un lieu considéré comme "l'endroit de la société où il y a la plus grande proportion de personnes non-vaccinées", fustige l'épidémiologiste Dominique Costagliola dans le JDD du 5 décembre.

Le 30 novembre, la Haute autorité de santé a recommandé, dans un avis, d'élargir la vaccination aux 5-11 ans atteints de comorbidités, ce qui concerne environ 360 000 enfants. Dans un entretien sur Franceinfo, Olivier Véran avait indiqué que ce public pourrait recevoir une dose dès la mi-décembre. Dans un courrier adressé vendredi aux représentants des hôpitaux, cliniques et soignants libéraux, le ministre de la Santé annonce une livraison des doses de vaccins pédiatriques Pfizer au 13 décembre, avant une livraison "en ville" à la fin du mois.

Et le reste des enfants ? Le gouvernement attend l'aval de l'autorité sanitaire. "Pour les enfants de moins de 12 ans, sans comorbidités, la Haute Autorité de santé ne s'est pas encore prononcée", a indiqué Gabriel Attal au Parisien, samedi 4 décembre. Si la HAS ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'en cas d'avis positif, "les vaccinations pourraient démarrer au début du mois de janvier, sur la base du volontariat".

Un volontariat qui pourrait être fortement incité comme chez les plus de 12 ans avec l'instauration d'un pass sanitaire ? Pour l'heure, l'hypothèse est réfutée par l'exécutif, comme l'a appris Franceinfo. L'accès des 5-11 ans à de nombreux lieux de vie et de culture ne devrait, à l'heure actuelle, pas être soumis à la présentation d'un QR code. D'autant que, par ailleurs, l'élargissement de la vaccination à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans est suspendue à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui n'a pas encore donné sa réponse au gouvernement.

De son côté, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge"

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

En plus des Etats-Unis qui vont commencer la vaccination dans les prochains jours, le Cambodge a commencé ce vendredi 17 septembre à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. La Chine a autorisé l'utilisation de son vaccin chez les mineurs et le pays l'a déjà injecté à des millions d'enfants entre 3 et 17 ans. Depuis aout dernier, Israël vaccine les 5-11 ans à risque. Le 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays à ouvrir en masse la vaccination pour les plus jeunes. Les 2-18 ans peuvent donc recevoir une dose de vaccin, une condition fixée par le gouvernement cubain avant de rouvrir les écoles.

Pfizer a été le premier vaccin a recevoir l'aval des autorités. Le comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé mi octobre que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Pfizer a présenté les résultats d'un essai clinique ayant démontré une efficacité de 90,7 % du vaccin pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les 5 à 11 ans. Moderna en est encore dans la phase III de son essai clinique mais les premiers résultats sont prometteurs et une demande d'autorisation a été formulée.