"Vaccination des enfants : une erreur de dosage au Mans et une date avancée pour tous les 5-11 ans"

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Alors que la campagne de vaccination des enfants a débuté en France pour les plus fragiles seulement, le ministre de la Santé Olivier Véran a avancé la date du 22 décembre pour l'élargir à tous les 5-11 ans...

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 9h00] La vaccination des enfants, lancée chez les sujets les plus fragiles depuis la mi-décembre, devrait être élargie à tous les enfants de 5 à 11 ans ce mercredi 22 décembre selon les propos d'Olivier Véran ce week-end. " Si tout va bien, le mercredi 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés", a déclaré le ministre de la Santé sur France Inter. Après l'avis favorable du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) vendredi (lire ci-dessous), la Haute autorité de santé (HAS) devrait rendre à son tour son verdict ce lundi 20 décembre, à 14h, faisant sauter le dernier verrou avant la vaccination de tous les enfants.

"La Haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire, vraisemblablement, qu'on peut y aller", s'est déjà risqué le ministre de la Santé, indiquant que les conclusions du Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale confirmeraient "le 22 décembre au matin" le lancement de la campagne. Pour preuve de l'efficacité, mais aussi du nombre très limité d'effets indésirables, les scientifiques devraient s'appuyer sur les données "en vie réelle" issues des Etats-Unis où deux millions d'enfants seront bientôt vaccinés.

Une erreur de dosage au Mans

Olivier Véran ne veut griller aucune étape pour rassurer les parents : "Je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves", a-t-il rappelé. Mais dissiper les doutes ne sera sans doute pas chose aisée. Samedi 18 décembre, six enfants ont reçu "par erreur" une dose trop forte de vaccin Pfizer dans un centre de vaccination du Mans, a rapporté l'AFP. Alors que la dose administrée pour cette tranche d'âge correspond à 10 microgrammes de Pfizer, ce sont 20 microgrammes qui leur ont été administrés (la dose recommandée pour les 12 ans et plus est de 30 microgrammes). "Le médecin référent du centre de vaccination a immédiatement contacté les familles concernées pour les informer et mettre en place avec elles les mesures nécessaires de suivi", indique un communiqué de l'Agence régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire. Les effets éventuels de cette erreur pour ces six enfants peuvent être principalement de la fièvre et des courbatures indique le communiqué.

Cette erreur survient alors que la vaccination des enfants ne semble pas convaincre la majorité des parents. Selon un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR dévoilé jeudi 16 décembre et portant plus généralement sur les fêtes de fin d'année, 7 parents sur 10 seraient défavorables à la vaccination de leurs propres enfants. A la question "Êtes-vous favorable ou opposé à la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans ?", les parents d'enfants de cette classe d'âge répondent à 68% qu'ils y sont opposés (47% "très opposés" et 21% "assez opposés"), tandis que 24% des parents se disent "assez favorables" et 7% "très favorables". Un paradoxe quand on sait que sur un échantillon plus large 51% de l'ensemble des sondés se sont dits favorables à la vaccination des plus jeunes (sondage réalisé sur un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus).

L'enquête CoviPrev, dont la dernière vague a été publiée également le 16 décembre (lire ici), donne des résultats un peu plus élevés sur la vaccination des enfants mais avec une balance toujours légèrement négative : les parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans sont 43% à indiquer leur intention de les faire vacciner, un taux qui monte selon la CSP (53% chez les CSP+), l'âge (51% chez les parents de plus de 40 ans), ou le statut vaccinal (49% chez les parents déjà vaccinés). Cette enquête est menée par vagues successives par Santé publique France depuis le premier confinement, en vue de suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19.

Une vaccination encore réservée aux enfants fragiles

La vaccination des enfants a débuté en France ce mercredi 15 décembre 2021. Les premières injections ont été officiellement ouvertes mais ne concernent pour l'instant que les sujets les plus fragiles, présentant un risque de faire une forme grave du Covid-19. L'autorisation de vaccination est aussi valable pour les enfants vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées. Mais le gouvernement, comme Emmanuel Macron, ne s'en cachent pas : tous les enfants de cette classe d'âge seront bientôt concernés par la campagne qui restera néanmoins facultative, comme l'a répété le chef de l'Etat hier sur TF1.

Les enfants pouvant bénéficier de la vaccination depuis ce 15 décembre sont les enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, cardiaques et respiratoires chroniques, neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou atteints de trisomie 21. La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, a été rendue possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament, le 25 novembre novembre dernier.

Alors que de nouvelles mesures ont été prises à l'école, le gouvernement veut donc accélérer sur la vaccination des plus petits. L'exécutif espère pouvoir avoir le feu vert de la HAS avant Noël. Le gouvernement a déjà vu un des verrous sauter jeudi 16 décembre avec un avis favorable du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) qui a approuvé l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans. Le CCNE estime cependant que le choix doit être laissé aux parents et exclut la mise en place d'un pass sanitaire pour les plus jeunes. "Il est important de vacciner les enfants et que cette vaccination soit bien suivie", a déclaré Alexandra Benachi, obstétricienne membre du CCNE, lors d'une conférence de presse vendredi 17 décembre tout en mentionnant ces garde-fous.

Passé cet avis favorable du CCNE, celui de la Haute Autorité de santé est attendu. Un calendrier a été évoqué pour l'élargissement de la vaccination : "cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour ce qui concerne les centres de vaccination, et du 27 décembre pour ce qui concerne la médecine de ville et les pharmacies", indiquait le ministre de la Santé Olivier Véran en conférence de presse le 6 décembre. La date du 22 décembre est désormais avancée par le même Olivier Véran.

La vaccination des enfants est pour l'instant réalisée sur la base du volontariat. Un volontariat qui pourrait être fortement incité comme chez les plus de 12 ans avec l'instauration d'un pass sanitaire ? Pour l'heure, l'hypothèse est réfutée par l'exécutif, comme l'a appris Franceinfo début décembre. L'accès des 5-11 ans à de nombreux lieux de vie et de culture ne devrait, à l'heure actuelle, pas être soumis à la présentation d'un QR code. L'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) en date du 16 décembre, qui approuve l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans, ajoute que "cette vaccination des enfants doit être une proposition et non une obligation, et ne doit pas être incluse dans un passe sanitaire".

Alors que le Covid chez les enfants est particulièrement véloce lors de cette 5e vague et que la crainte des les voir transmettre le virus aux adultes et aux personnes âgées est forte, le gouvernement a décidé de faire de la vaccination des 5-11 ans l'un des nouveaux axes de la politique sanitaire dans les prochaines semaines. Si "les enfants sont beaucoup moins touchés que les adultes par les formes sévères de Covid-19, ils n'en sont pour autant pas exempts", indiquait ainsi le 6 décembre le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. De Jean Castex à Olivier Véran, le gouvernement martèle par ailleurs qu'il faut vacciner désormais les 6 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans, considérant "que la balance bénéfice-risque est favorable". "J'en suis l'exemple vivant. C'est ma fille de 11 ans qui m'a donné le virus il y a quelques semaines", avait encore argumenté Jean Castex sur France Bleu le 12 décembre. Pour autant, le gouvernement a opté pour l'incitation et non pour l'obligation face à des parents parfois réticents.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) observe elle-même, selon une communication en date du 7 décembre, que les catégories d'âge entre 5 et 14 ans sont actuellement les plus touchées par la pandémie, avec parfois des taux deux à trois fois plus élevés que dans le reste de la population. "Les risques pour la santé ne se limitent pas aux enfants eux-mêmes. À l'approche des vacances scolaires, nous devons également reconnaître que les enfants infectent leurs parents et grands-parents à la maison, avec un risque 10 fois plus élevé pour ces adultes de développer une maladie grave, d'être hospitalisés ou de mourir lorsqu'ils ne sont pas vaccinés", a indiqué Dr Hans Henri P. Kluge, directeur de l'OMS pour l'Europe, dans cette déclaration, qui a ajouté : "La vaccination des jeunes enfants réduit non seulement leur rôle dans la transmission du Covid-19, mais les protège également de la gravité pédiatrique, qu'elle soit associée au Covid long ou aux syndromes inflammatoires multisystémiques".

L'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) en date du 16 décembre, juge la vaccination des enfants de 5 à 11 ans "acceptable sur le plan éthique", tant que "la mise en place de cette politique de vaccination" se fait "dans le respect du choix éclairé des parents et sans contrainte", que cette campagne n'est pas "organisée dans la précipitation, mais préparée avec les professionnels de santé et les parents d'élèves, afin de respecter les besoins spécifiques de l'enfant" et que "l'organisation de la vaccination des enfants n'interfère pas avec la dose de rappel chez des adultes, qui demeure indispensable et prioritaire".

L'Académie nationale de médecine pour la vaccination obligatoire

L'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame en revanche une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge".

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

Selon les données de sécurité extraites de l'étude de phase 3 du vaccin Pfizer, citées par la Food and Drug Administration américaine (FDA) et par le Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale (COSV) le 6 décembre dernier, le vaccin contre le coronavirus est "sûr et bien toléré" par les enfants. Sur un échantillon de 2268 enfants âgés de 5 à 11 ans (inclus en double aveugle, 2 vaccinés pour 1 placébo), "les effets indésirables les plus fréquents consistent en une douleur et une réaction inflammatoire au point de piqûre, des maux de tête, des frissons ou de la fièvre" mais "aucune complication n'a été signalée, notamment aucun cas de myocardite", peut-on lire. Le document précise toutefois, que "l'effectif de cette étude apparaît trop réduit pour être en mesure de détecter des effets indésirables et sévères dont la fréquence serait de l'ordre de 1/1000 ou moins. Il apparait donc nécessaire de recueillir davantage de données sur les éventuels effets indésirables à partir des données en vie réelle qui proviennent des pays ayant déjà entamé la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans".

L'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) de la mi décembre indique pour sa part que "les données de sécurité "en vie réelle" provenant des pays ayant déjà débuté la vaccination s'avèrent rassurantes après un schéma vaccinal complet" ; mais demande "un suivi pharmaco-épidémiologique dans la tranche d'âge de 5 à 11 ans" par les services de l'Etat avec "une vision de moyen-long terme". Alors que les Etats-Unis ont officiellement lancé la vaccination des enfants avec le vaccin Pfizer depuis le 2 novembre 2021 et pourraient atteindre 2 millions d'enfants vaccinés très rapidement, aucun effet indésirable grave ou massif ne semble avoir été constaté à ce stade. Des "données en vie réelle", autrement dit des statistiques sur les effets indésirables effectivement constatés après l'injection du vaccin, pourraient être connues très rapidement. "La plupart des effets indésirables connus de la vaccination anti-Covid-19 par les vaccins à ARNm surviennent dans les 15 jours après la seconde dose, notamment les cas de myocardites et péricardites", ajoute le COSV en France qui ajoute "que ces cas sont en règle générale d'évolution bénigne".

En Europe, le Danemark et l'Autriche ont déjà franchi le pas de la vaccination des enfants. En Allemagne, où les opposants à la vaccination restent mobilisés, plusieurs régions, dont la capitale Berlin et la Bavière, se sont lancés mercredi 15 décembre. La Hongrie a elle aussi lancé sa campagne pour les 5-11 ans, comme la Grèce ou l'Espagne, une des bonnes élèves de la vaccination en Europe. D'autres pays européens, comme l'Italie, la Pologne, les pays baltes ou encore la Slovaquie, la République tchèque, le Portugal et la Suisse démarreront leur campagne dans les prochains jours, liste l'AFP.

Hors d'Europe, le Canada et les Etats-Unis ou encore Israël ont aussi autorisé la vaccination des enfants très tôt cet automne. La Chine, le Chili, l'Argentine, le Venezuela et la Colombie vaccinent les enfants à partir de 3 ans, Cuba et le Nicaragua à partir de 2 ans.

Les enfants sont vaccinés en France avec le tiers d'une dose de vaccin Pfizer, d'ordinaire réservée à l'adulte (10 microgrammes, contre 30 pour les adultes). "Les flacons, qui comporteront dix doses, auront un bouchon orange pour les différencier des doses adultes (au bouchon violet) et éviter toute erreur", précise Le Monde du 15 décembre.

Pfizer a été le premier vaccin a recevoir l'aval des autorités. Le comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé mi octobre que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Pfizer a présenté au FDA les résultats d'un essai clinique ayant démontré une efficacité de 90,7 % du vaccin pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les 5 à 11 ans. Des résultats repris en France dans un avis du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale le 6 décembre. Le vaccin Moderna pour sa part en est encore dans la phase III de son essai clinique mais les premiers résultats sont prometteurs et une demande d'autorisation a été formulée.