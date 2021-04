Variant brésilien du Covid : bientôt majoritaire en France ? Le point

VARIANT BRÉSILIEN. Faut-il avoir peur du variant brésilien ? Selon le Conseil scientifique, le virus mutant pourrait devenir majoritaire cet été en France.

[Mis à jour le 19 avril 2021 à 12h02] Si le variant britannique reste majoritaire sur le territoire français, le virus brésilien pourrait le remplacer dès cet été. C'est du moins ce qu'affirme le Conseil scientifique dans un avis rendu public dimanche 18 avril. Selon l'instance, le variant dit BR-P1 pourrait être nettement plus présent lors de la saison estivale en France. "Un risque d'extension du variant BR-P1 doit être pris en compte durant l'été 2021, si on observe une baisse du variant UK et une couverture vaccinale avec les vaccins à ARNm en hausse, mais à un niveau encore insuffisant", indique le Conseil scientifique. Mais, si on sait que son niveau de transmission est plus élevé, le niveau létal du variant brésilien n'est pour le moins pas encore confirmé.

Pour l'heure, le Conseil scientifique nuance : le variant BR-P1 ne connaît pas de nette évolution en Métropole et sa circulation reste minime. Mais le scénario pourrait être différent en Guyane, frontalière au pays où sévit actuellement la crise sanitaire. "L'incidence augmente fortement en Guyane depuis quatre semaines avec une présence très majoritaire du variant BR-P1", rappelle le Conseil scientifique. Une augmentation qui appelle à de nouvelles mesures sanitaires, à la fois pour le territoire d'outre-mer que pour la France, souligne l'instance scientifique.

Pour la Guyane, le Conseil scientifique recommande notamment un couvre-feu à 17 heures, plutôt qu'à 19 heures et un confinement le dimanche. Sur la question des vols, il appelle au maintien de la fermeture des vols avec le Brésil et une obligation d'être vaccinée "avec un vaccin ARNm" pour voyager en Métropole. La vaccination empêchera-t-elle l'explosion du variant brésilien ? Ici, l'instance scientifique recommande aux autorités d'anticiper et de prévoir des commandes de "vaccins ciblés sur les nouveaux variants", qui pourraient être disponibles à l'automne. La biotech Moderne pour être une bonne cible, car elle travaille actuellement sur deux nouveaux vaccins spécifiques aux virus mutants.

Seul 0,5% des cas détectés en France relèvent du variant brésilien selon la dernière enquête Flash évoquée par Bruno Lina dans les colonnes du Parisien. Un taux infime comparé au 75% du variant britannique. Et c'est une bonne nouvelle puisque comme l'explique le médecin Damien Mascret à France Info : "Il y a une sorte de compétition entre les souches virales et à partir du moment où une souche s'impose par rapport aux autres, parfois en raison de sa transmission qui est plus rapide, les autres ne peuvent pas s'installer". Mais le risque zéro n'existe pas et les médecins s'accordent à dire qu'il "faut à tout prix éviter le brassage de populations avec le Brésil", selon les mots de l'infectiologue Benjamin Davido dans L'Obs.

Le seul territoire français véritablement inquiété par la propagation du variant est la Guyane, le département d'outre-mer frontalier du Brésil. Sur l'île, la souche amazonienne concerne 85% des cas de Covid-19 recensés.

La décision du gouvernement est tombée mardi 13 avril. Devant l'Assemblée nationale, jean Castex a annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des vols directs entre le Brésil et la France. En réalité, le décret paru le lendemain au Journal Officiel prévoit l'arrêt des liaisons aériennes jusqu'au 19 avril. Ce vendredi matin, sur France Info, Gabriel Attal a évoqué le protocole sanitaire à imposer aux voyageurs, notamment en provenance des pays où le virus et ses variants circulent activement. La question d'une quarantaine se pose vu la situation hors de contrôle du pays d'Amérique latine. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que des mesures sont à l'étude et que des annonces doivent être faites la semaine prochaine.

Une autre précaution est cependant prise depuis le 15 avril à l'égard de voyageurs arrivant de Guyane : ils sont systématiquement soumis à des tests antigéniques à leur arrivée. Lors de l'embarquement à l'aéroport de Cayenne ils doivent également présenter un test PCR négatif de moins de 72h.

En Amérique latine, la moitié des patients admis en soins intensifs ont moins de 40 ans, a indiqué dimanche le docteur Ederlon Rezende, coordinateur d'une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB), dans des propos rapportés par l'AFP. Selon cette même étude, cette tranche de la population serait devenue majoritaire dans ces services au mois de mars, avec 52,2% de patients de moins de 40 ans, contre 14,6 % au début de la pandémie. "Une telle augmentation pour ce groupe d'âge est très significative. Les malades plus jeunes, sans avoir d'autres maladies, présentent à leur arrivée aux soins intensifs des cas plus graves", a souligné le docteur Rezende. Au Brésil, le variant P1 (ou 20J/501Y.V3) du coronavirus est nettement plus présent qu'en Europe, il est suspecté d'être à l'origine de la propagation de formes sévères chez les plus jeunes.

Le rajeunissement des patients trouve ses explications dans le contexte socio-économique du Brésil. Margaret Dalcolmo, cheffe pneumologue et coordinatrice d'une étude sur le variant indique à France 24 : "Le profil des patients gravement atteints a changé, parce qu'avec l'évolution de la pandémie et l'absence de confinement, on voit de plus en plus de jeunes dans les rues.[...] Avec 20 % de la population en-dessous du seuil de pauvreté, il faut qu'ils sortent pour gagner leur vie". Les jeunes sont également ceux "qui ne supportent plus l'absence de vie sociale, alors ils se rejoignent dans les bars" en l'absence de confinement rappelle la spécialiste.

Pour Miguel Nicolelis, ancien président du comité anti-coronavirus dans la région du Nordeste, au Brésil, la réponse est claire : cette souche, qui s'est déjà largement propagée en Amérique latine est "une menace très sérieuse pour le monde". Interrogé sur Europe 1, le neuroscientifique a d'ailleurs appelé à ne pas "sous-estimer" le variant brésilien, P1 ou 20J/501Y.V3 du coronavirus, dont la "gravité pourrait saper les efforts de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie à contenir cette pandémie". Le danger de ce variant brésilien résiderait notamment dans sa capacité "à muter sans cesse". "On en est à 17 mutations jusqu'à présent, c'est beaucoup et c'est ce qui peut expliquer que c'est si transmissible", a souligné Miguel Nicolelis.

La capacité du variant brésilien à muter le rendrait "plus résistant à certains vaccins", a averti le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP, sur RTL, ce mardi, c'est en partie ce qui explique l'inquiétude autour du virus. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches rejoint ce point de vue : "Plus le nombre de variants augmente, plus le risque de résistance à la vaccination se multiplie". D'autant plus que le variant brésilien P1 présente deux mutations E484K et N501Y sur la protéine Spyke. La première permettrait aux virus d'échapper aux anticorps lors d'une réinfection ou après une vaccination. Conséquence, selon une étude de l'université de Cambridge, les anticorps des personnes vaccinées seraient 10 fois inférieurs à la quantité nécessaire pour neutraliser le virus porteur de la mutation.

Les produits Pfizer/BioNTech et Moderna offrent l'une des meilleure protection contre le coronavirus, mais face au variant brésilien leur efficacité semblent bien amoindrie. Une étude menée par plusieurs chercheurs du Massachussets General Hospital de Boston met en évidence "le potentiel pour le variant d'échapper à la neutralisation de l' immunité humorale", c'est-à-dire celle créée par les anticorps. L'avantage des vaccins à ARN tel que Pfizer ou Moderna est qu'ils peuvent être séquencés pour s'adapter et apporter une réponse immunitaire plus efficace. D'autres recherches avancent toutefois un effet neutralisant des vaccins sur le variant brésilien, comme cette étude parue dans le New England Journal of Medicine.

La Haute autorité de Santé indique dans un rapport du 9 avril, que la réponse immunitaire apportée par les vaccins contre les variants sud-africains et brésiliens est encore incertaine. Elle considère que le produit anglo-suédois AstraZeneca fait preuve d'une "efficacité réduite" face aux mutations du virus.

Le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson a été déployé dans huit pays lors des essais cliniques dont le Brésil, déjà touché par la nouvelle souche du coronavirus. Avec des résultats compris ente 57% et 72% d'efficacité, le vaccin assure en moyenne une protection de 66% contre le virus sous toutes ses formes. Le 17 mars, le Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination de l'OMS a d'ailleurs recommandé d'utiliser le vaccin dans les pays où les variants contagieux, dont le brésilien, circulent.