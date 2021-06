Variant Delta en France : "Il arrive" dit Macron, va-t-il relancer l'épidémie ?

VARIANT INDIEN. L'épidémie de coronavirus en France peut-elle connaître un nouveau rebond à cause de la propagation du variant Delta ? Des mesures sont prises face à cette souche plus contaminante.

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 14h43] Le variant Delta est devenu aux yeux des épidémiologistes, des virologues et des autorités sanitaires mondiales le sujet d'inquiétude principal dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. "Nous devons tous être vigilants car le variant Delta arrive", a alerté ce jeudi 24 juin Emmanuel Macron, à son arrivé à Bruxelles pour le Conseil européen. Le contexte de multiplication des cas en Europe "impose d'être encore plus rapide sur la vaccination", a ajouté le chef de l'Etat français, appelant à une meilleure "concertation" sur le sujet avec tous les pays de l'UE et le Royaume-Uni. Rappelons que le gouvernement britannique, en s'appuyant sur les études analysant les cas de contaminations au variant Delta, a décidé de différer le déconfinement d'un mois, le repoussant au 19 juillet.

Outre-Manche, le variant Delta (aussi appelé "indien ou B.1.617.2, ou VOC-21APR-02 ou encore G/478K.V1) est devenu très rapidement la souche majoritaire du Covid, il représente environ 90 % des cas d'infection dans le pays. Les experts expliquent d'ailleurs la recrudescence épidémique par la propagation de cette nouvelle souche, qui crée surtout des complications chez les personnes non vaccinées. Sa diffusion en Europe est désormais une certitude, mais les autorités souhaitent tout faire pour limiter sa vitesse de propagation et les effets générés sur la dynamique épidémique. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que le variant Delta représentera 90% des nouveaux cas de coronavirus d'ici fin août.

Oui. Gabriel Attal a d'ailleurs lancé l'"alerte", mercredi 23 juin. ""Il y a une vigilance absolue autour de ce variant, dont on sait maintenant qu'il est plus contagieux que le variant anglais", a indiqué le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Le variant Delta représente "entre 9 et 10% des nouvelles contaminations", selon Gabriel Attal, mais ce chiffre monte à 70% dans les Landes. Une étude mise en ligne le 20 juin sur le site de prépublication medRxiv (non relue par les pairs) pointe une augmentation rapide du nombre d'infection au variant Delta en Ile-de-France. Les résultats de 5061 tests PCR de criblage, effectués sur des prélèvements faits entre le 31 mai et le 8 juin 2021 chez des sujets positifs au Covid, ont été analysés par le CNRS de l'université de Montpellier et estiment selon leur modélisation que "le variant Delta a le potentiel d'initier un rebond épidémique d'ici la fin de l'été".

Il est vraisemblable que la recrudescence du taux d'incidence dans le département des Landes (au-dessus des 50 pour 100 000 habitants) soit due à la circulation du variant Delta. Ce taux d'incidence a "doublé" chez les jeunes de moins de 15 ans, a même fait savoir le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode jeudi 24 juin. Jean Castex a annoncé la mise en place d'un "plan d'action" dans les Landes, avec des 40 000 à 60 000 doses supplémentaires acheminées pour accélérer la vaccination. Si la circulation du Covid n'est pas stoppée d'ici 7 jours, des "mesures complémentaires" seront prises, comme, c'est probable, le report de la levée des jauges qui doit entrer en vigueur le 1er juillet.

Le variant Delta est considéré comme un "mutant multiple". Il résulte en fait d'une rencontre entre la souche californienne, L452R, et de la mutation sud-africaine, E484K. Mais ce virus indien comporte également d'autres mutations. E484Q et L452R permettent au coronavirus de mieux s'accrocher aux cellules pour se répandre plus facilement. En outre, de récentes études montrent que L452R est plus résistante aux anticorps, explique dans Le Figaro le Pr Gautam Menon, professeur de physique et de biologie à l'université Ashoka, près de New Delhi.

Le ministère indien de la Santé a annoncé, mercredi 23 juin, avoir repéré une nouvelle mutation du Covid-19, nommée Delta Plus, et qualifiée de "préoccupante". Trois États du pays sont sous surveillance. Ce variant serait encore plus transmissible que le variant Delta. D'après une étude du Public Health England, le variant indien pourrait entraîner la multiplication des hospitalisations. Après l'analyse de près de 38 000 séquences du virus, les chercheurs estiment désormais que le variant "Delta" aurait un risque d'hospitalisation 2,61 plus élevé, par rapport au variant britannique. "Le nombre de cas est encore faible, mais si cette tendance se poursuit et que le nombre de cas continue d'augmenter rapidement, cela indiquerait qu'un plus grand nombre de personnes sont sérieusement affectées, car ce variant continuera de remplacer la variante alpha au cours des prochaines semaines", a affirmé le professeur Adam Finn, dans le rapport.

Les études empiriques démontrent que la vaccination permet de considérablement limiter la circulation du variant et son infection. Un rapport technique du Public Health England, daté du 18 juin, donne les statistiques suivantes : au Royaume-Uni, depuis le 1er février 2021, 35 521 cas d'infections au variant Delta ont été identifiés chez des personnes non vaccinés, 4094 cas chez des sujets ayant reçu un première dose de vaccin depuis moins de 21 jours, 9461 cas chez des personnes ayant reçu une première dose vaccinale depuis plus de 21 jours, et 4087 cas chez des personnes ayant reçu une deuxième dose depuis plus de 14 jours. Autre élément rassurant, si les contaminations repartent à la hausse au Royaume-Uni, la vaccination protège des formes graves du coronavirus.

En France, la Haute Autorité de Santé considère dans un avis publié le 21 juin que pour "limiter la diffusion du virus notamment celle de variants plus contagieux tel que le variant Delta", il faut "une stratégie de vaccination réactive". Cela signifie, aussi rapidement que possible, "vacciner l'ensemble de l'entourage des cas (c'est-à-dire l'ensemble des individus du foyer du cas détecté, des personnes à son lieu de travail et/ou à l'école/université)".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les symptômes sont ceux du coronavirus. Anurag Agarwal, directeur de l'Institut de génomique et de biologie intégrative de Delhi, a expliqué auprès du Figaro il y a quelques semaines que les malades souffraient par ailleurs "de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaire". "On en voit atteints de diarrhée, comme ce fut le cas à New York l'an dernier." Et d'ajouter : "Et le climat étant chaud et sec cette saison, certains saignent du nez ou de la gorge parce qu'ils toussent ou éternuent davantage".