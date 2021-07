"Variant Delta (indien) : nouvelle carte en France, une progression très rapide"

VARIANT INDIEN. La variant Delta progresse à très grande vitesse en France, où il représente déjà 25% des contaminations selon les dernières données de Santé publique France publiées le 1er juillet. Une carte par département a aussi été dévoilée...

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 9h30] Le variant Delta, dit "indien", progresse très vite en France et il semble désormais certain qu'il va supplanter les autres variants, dont le variant Alpha (britannique) dans les prochaines semaines. Alors qu'il y a une semaine, la part de variant Delta détectée parmi les tests criblés se situait entre 10 et 15% selon les données de criblage systématique, les dernières données de Santé publique France, publiées ce jeudi 1er juillet, rapportent que plus du quart des tests positifs ont fait apparaître la mutation L452R, caractéristique de ce variant, sur la semaine du 22 au 28 juin. Santé publique France indique qu'"une grande majorité d'entre eux" sont des cas de variant indien.

La variant Delta est aussi un sujet majeur de préoccupation dans le point épidémiologique hebdomadaire, publié le 1er juillet comme chaque jeudi soir. "L'augmentation de la circulation du variant Delta en France métropolitaine se traduit par une multiplication des situations de transmissions communautaires et une circulation plus soutenue du virus dans certaines régions", écrit Santé publique France dans ce rapport. "La diffusion croissante de ce variant est suivie avec la plus grande attention, compte tenu de sa transmissibilité accrue par rapport aux souches virales de référence et au VOC Alpha (britannique), d'une possible augmentation de la sévérité de l'infection et de données préliminaires en faveur d'une moindre efficacité vaccinale lors d'un schéma vaccinal incomplet."

Plusieurs séries de données ont donc été publiées le jeudi 1er juillet au sujet du variant Delta. Dans son bilan épidémiologique hebdomadaire, publié chaque jeudi soir, Santé publique France indique d'abord que sur la semaine 25 (du 21 au 27 juin 2021) le variant Alpha (britannique) est "toujours majoritaire en métropole mais en diminution" alors que le variant Delta est en "en augmentation importante avec une forte hétérogénéité géographique". Sur cette semaine, le criblage systématique par RT-PCR des tests positifs pour le SARS-CoV-2 a fait apparaître 24% de suspicions* de variant sud-africain ou brésilien et 20,5% de suspicions de variant Delta. Le point livrait également les chiffres de la dernière enquête Flash#11, datée pour sa part du 8 juin 2021 et qui montrent que "le variant Delta (21A/478K) a fortement augmenté, passant de 0,8% dans Flash#10 à 8,2% dans Flash#11".

La deuxième série de données portant cette fois sur la semaine du 22 au 28 juin 2021, soit un jour de plus que la précédente, est issue quand à elle directement du site de Santé publique France. Elle chiffre cette fois la part de variant Delta à 25,8% des tests criblés, soit 1635 résultats positifs sur 8126 résultats de criblages.

*Attention : seule la moitié des tests environ (48%) est aujourd'hui criblée, c'est à dire analysée pour identifier une mutation. Par ailleurs, rappelons que depuis le 31 mai, dans les tests de criblage, Santé publique France ne cherche pas précisément le variant Delta, mais trois types de mutations : la mutation E484K portée notamment par les variants Beta et Gamma, la mutation E484Q très marginale et la mutation L452R portée notamment par le variant Delta. L'agence estime qu'une grande majorité des tests faisant apparaitre la mutation L452R (au moins les 2 tiers) correspondent bien au variant Delta.

Carte du variant Delta en France

Géodes a publié pour la première fois le 1er juillet une carte présentant le criblage de la mutation L452R, caractéristique du variant Delta en France. Nous la reproduisons ci-dessous. Santé publique France indique que la variant Delta est réparti avec "une grande hétérogénéité" sur le territoire. Le département des Landes fait partie des plus touchés (81,4% de tests positifs criblés avec la mutation L452R ci-dessous). La Somme dépasse pour sa part les 75%. Le Cher et la Haute-Corse sont à 100%, mais le nombre de tests criblés y est particulièrement faible.

A cause du variant Delta, la dernière étape du déconfinement dans les Landes a été repoussée au 7 juillet. Il est acquis que la recrudescence du taux d'incidence dans le département des Landes (proche des 50 pour 100 000 habitants) est due à la circulation du variant Delta. Ce taux d'incidence a "doublé" chez les jeunes de moins de 15 ans, a même fait savoir le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode jeudi 24 juin. Le même jour, Jean Castex a annoncé la mise en place d'un "plan d'action" dans les Landes, avec des 40 000 à 60 000 doses supplémentaires acheminées pour accélérer la vaccination.

Près d'une semaine plus tard la situation ne s'est pas arrangé et en réponse la préfecture des Landes a décidé de prolonger les restrictions du déconfinement pendant une semaine alors que le 30 juin marque partout ailleurs le début de l'ultime étape du déconfinement. "Le département va rester en phase 3 (du déconfinement) jusqu'au 6 juillet inclus. La situation est stabilisée, avec un taux d'incidence qui oscille autour de 50. Elle n'est pas particulièrement grave, mais elle est particulièrement atypique par rapport au reste de la France" a fait savoir la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer. Et d'ajouter : "Le maintien (des restrictions sanitaires) a pour objectif de confirmer cette stabilisation, et d'obtenir une augmentation significative du taux de vaccination. L'immunité collective dans les Landes est plus faible car le département a été peu touché par le Covid."

La crise sanitaire poursuit sa décrue mais le variant Delta pourrait changer la donne, d'où l'appel à la prudence et au maintien des gestes sanitaires des professionnels de santé ou encore du ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans sa dernière publication, l'Institut Pasteur met en garde sur un possible rebond épidémique à l'automne dans le cas où toutes les mesures de contrôle disparaissaient. "Dans notre scénario de référence caractérisé par une couverture vaccinale de 30%-70%-90% chez les 12-17, 18-59 et plus de 60 ans et un nombre de reproduction de base R 0 =4, un pic d'hospitalisations comparable au pic de l'automne 2020 pourrait être observé en l'absence de mesures de contrôle" indiquent les experts dans leur rapport publié le 28 juin. L'institut de recherche insiste sur la protection que consacre la vaccination contre le virus : "une personne non-vaccinée a 12 fois plus de risque de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée." D'après les chiffres exposés, les personnes de plus de 60 non-vaccinées représentent tout juste 3% de la population mais 35% des patients hospitalisés.

L'institut Pasteur recommande de maintenir des mesures de protection en parallèle de la vaccination. Etonnement les experts font savoir que l'application des mesures barrières par les personnes vaccinées "apporte peu de bénéfices supplémentaires", les mesures doivent surtout cibler les personnes non-vaccinées. Toutefois ils reconnaissent qu'une application différenciée selon la vaccination "soulève des questions éthiques et sociales qu'il est important d'explorer".

Le variant Delta est considéré comme un "mutant multiple". Il résulte en fait d'une rencontre entre la souche californienne, L452R, et de la mutation sud-africaine, E484K. Mais ce virus indien comporte également d'autres mutations. E484Q et L452R permettent au coronavirus de mieux s'accrocher aux cellules pour se répandre plus facilement. En outre, de récentes études montrent que L452R est plus résistante aux anticorps, explique dans Le Figaro le Pr Gautam Menon, professeur de physique et de biologie à l'université Ashoka, près de New Delhi.

Le ministère indien de la Santé a annoncé, mercredi 23 juin, avoir repéré une nouvelle mutation du Covid-19, nommée Delta Plus, et qualifiée de "préoccupante". Trois États du pays sont sous surveillance. Ce variant serait encore plus transmissible que le variant Delta. D'après une étude du Public Health England, le variant indien pourrait entraîner la multiplication des hospitalisations. Après l'analyse de près de 38 000 séquences du virus, les chercheurs estiment désormais que le variant "Delta" aurait un risque d'hospitalisation 2,61 plus élevé, par rapport au variant britannique.

À cause de cette nouvelle forme, les commerces "non essentiels" sont de nouveau tenus de garder porte close le week-end, dès lors que, localement, le taux de positivité des tests de dépistage, en moyenne sur sept jours, dépasse 5 %, ou que le taux d'occupation des lits d'hôpitaux équipés en oxygène dépasse 40 %. Le variant Delta Plus aurait été identifié à ce stade chez cinquante-cinq patients. D'après le ministère indien de la santé, ce nouveau variant est caractérisé par "une contagiosité accrue, une capacité plus forte à se lier aux récepteurs des cellules pulmonaires et un effet potentiellement réducteur de la réponse des anticorps monoclonaux" à sa présence dans le corps.

Mais pour l'épidémiologiste Chandrakant Lahariya, "le Delta Plus n'est pas très différent du Delta et il n'a pas suffisamment muté pour pouvoir déclencher aussi rapidement une troisième vague en Inde, où la population a sans doute déjà été contaminée à 60 % ou 70 % par le coronavirus sous ses formes précédentes".

Les symptômes sont ceux du coronavirus. Anurag Agarwal, directeur de l'Institut de génomique et de biologie intégrative de Delhi, a expliqué auprès du Figaro il y a quelques semaines que les malades souffraient par ailleurs "de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaire". "On en voit atteints de diarrhée, comme ce fut le cas à New York l'an dernier." Et d'ajouter : "Et le climat étant chaud et sec cette saison, certains saignent du nez ou de la gorge parce qu'ils toussent ou éternuent davantage".

Selon Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College à Londres, le variant Delta "ressemble plus à un mauvais rhume chez les populations plus jeunes et les gens ne le réalisent pas. Cela signifie que les gens pensent avoir un rhume saisonnier, donc ils continuent à sortir faire la fête, et donc inconsciemment peuvent transmettre le virus autour."

Les études empiriques démontrent que la vaccination permet de considérablement limiter la circulation du variant et son infection. Un rapport technique du Public Health England, daté du 18 juin, donne les statistiques suivantes : au Royaume-Uni, depuis le 1er février 2021, 35 521 cas d'infections au variant Delta ont été identifiés chez des personnes non vaccinés, 4094 cas chez des sujets ayant reçu un première dose de vaccin depuis moins de 21 jours, 9461 cas chez des personnes ayant reçu une première dose vaccinale depuis plus de 21 jours, et 4087 cas chez des personnes ayant reçu une deuxième dose depuis plus de 14 jours. Autre élément rassurant, si les contaminations repartent à la hausse au Royaume-Uni, la vaccination protège des formes graves du coronavirus.

En France, la Haute Autorité de Santé considère dans un avis publié le 21 juin que pour "limiter la diffusion du virus notamment celle de variants plus contagieux tel que le variant Delta", il faut "une stratégie de vaccination réactive". Cela signifie, aussi rapidement que possible, "vacciner l'ensemble de l'entourage des cas (c'est-à-dire l'ensemble des individus du foyer du cas détecté, des personnes à son lieu de travail et/ou à l'école/université)".

Selon une étude de The Lancet sur l'efficacité du vaccin Pfizer sur le variant Delta, chez des gens vaccinés avec deux doses de Pfizer/BioNTech, le niveau d'anticorps neutralisants est près de six fois moins élevé en présence du variant Delta qu'en présence de la première souche du virus. "Après une seule dose de Pfizer/BioNTech, 79% des personnes avaient une réponse anticorps détectable contre la souche originelle (du virus), mais cela tombait à 50% pour le variant Alpha, 32% pour le variant Delta et 25% pour le variant Beta" explique l'étude. Selon une seconde étude réalisée par l'Institut Pasteur, les anticorps neutralisants produits par la vaccination avec Pfizer/BioNTech sont trois à six fois moins efficaces contre le variant Delta que contre le variant Alpha.

Selon une étude britannique du Public Health England, deux doses du vaccin AstraZeneca/Oxford protègent à 92% contre les hospitalisations après avoir contracté le variant Delta. Des résultats, "comparables à l'efficacité du vaccin pour éviter l'hospitalisation liée au variant Alpha", conclut les responsables de l'étude. Malgré tout, une étude du même centre montrait une efficacité affaiblie contre les formes symptomatiques de la maladie : 60% contre le variant Delta, contre 66% pour le variant Alpha. Selon l'étude de l'Institut Pasteur, une dose unique d'AstraZeneca serait "peu ou pas du tout efficace" contre le variant Delta.

Comme pour le vaccin Pfizer, le variant Delta use de la technologie ARN messager et devrait être efficace face à ce dernier. Toutefois, l'étude des autorités sanitaires britanniques a révélé que le nombre de personnes qui l'avaient reçu était trop petit pour qu'ils l'incluent dans leurs recherches".

Impossible à dire pour le moment. Fin mai, Alain Fischer expliquait qu'il n'y avait pas "encore d'informations". Malgré tout, le vaccin "a démontré une efficacité clinique contre les Covid-19 symptomatiques, y compris contre le variant B.1.351 (Beta)", comme l'explique une étude de Nature début juin. Attention toutefois car les scientifiques prônent deux doses de vaccin pour lutter contre le variant alors que le vaccin Johnson & Johnson est le seul vaccin à une dose.