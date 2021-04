Variant indien : déjà en France ? Pourquoi il inquiète les experts

VARIANT INDIEN. En Inde, le bilan de l'épidémie s'alourdit. Alors que l'aide internationale intervient désormais dans le pays, le variant continue de circuler à travers le monde. Si en France, aucun cas du variant indien n'a été signalé, ça n'est qu'une question de temps.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 15h12] Le compte à rebours est lancé en France. Les experts le savent, ce n'est qu'une question de temps pour que la variant indien arrive dans l'hexagone. Et pour cause, des premiers cas du virus "double mutant" ont été détectés pour la première fois en Belgique chez une vingtaine d'étudiants arrivés à la mi-avril pour suivre une formation en soins infirmiers. Dès lors, le groupe de jeunes a été placé à un isolement strict. Mais problème... la Belgique n'était pas le seul pays où les étudiants indiens ont voyagé. En réalité, le groupe de jeunes avait atterri, plus tôt, à l'aéroport de Roissy, dans le nord de Paris. Selon le virologue belge Marc Van Ranst, plusieurs jeunes du groupe n'ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 que dans les jours suivants.

Et dans les aéroports français, la peur de ce variant indien commence à se faire sentir. Vendredi 23 avril, le personnel de la Croix-Rouge a fait valoir son droit de retrait dans la Zone d'attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy, où de nombreux voyageurs en provenance d'Inde se rencontrent. Annoncé ce dimanche dans les colonnes du Parisien, ce droit de retrait marque une grande inquiétude chez les travailleurs des aéroports. Mais qu'est-ce qu'une zone d'attente ? Il s'agit d'un lieu où sont aidées les personnes ne pouvant justifier leur régularité de voyage. Or, selon le Parisien, ce vendredi, à l'aéroport de Roissy, ce nombre de présents dans la zone s'évaluait à 120 voyageurs, dont une dizaine venant d'Inde. "Une grande promiscuité", selon la Croix-Rouge, qui craint un futur cluster, avec une présence du variant indien. Mardi 27 avril, cette décision a été suivie par une autre organisation, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (l'Anafé). Au micro de Franceinfo, ce mardi, la présidente Laura Palun déclare : "Dans la zone d'attente, il n'y a aucune aération naturelle des lieux. Les couloirs sont exigus, la distanciation physique n'est pas possible". Et d'ajouter : "Depuis le 1er avril, on a eu une quinzaine de cas de personnes qui avaient été détectées, atteintes du coronavirus ou cas contact. Et la crainte actuellement, c'est que ce nombre augmente vu les conditions à l'intérieur de la zone d'attente."

Depuis quelques jours, plus question pour les voyageurs venant d'Inde d'arriver librement en France. Depuis mercredi 21 avril, ils sont contraints à un isolement de dix jours, annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en réaction à la forte propagation du variant indien en Europe. Pourtant, aucun cas n'a pour le moment été déclaré à ce jour dans l'Hexagone. Mais l'exécutif préfère anticiper et ne pas laisser ce nouveau virus "double mutant" ralentir la campagne de vaccination en France.

Qu'en est-il de la situation en Inde ? L'épidémie qui touche l'Inde est actuellement très préoccupante et la situation sanitaire se dégrade dans le pays. En seulement 24 heures, dimanche, le pays a connu 350 000 nouveaux cas et l'Inde n'arrive désormais plus à contrôler l'épidémie par manque de matériel. Ce week-end, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont promis une aide conséquente au pays. Depuis la crise sanitaire en Inde, 17,3 millions de personnes ont été contaminées et plus de 195 000 sont décédées, d'après les chiffres de l'université Johns-Hopkins.

Pour l'heure, il est impossible d'affirmer que le variant indien est présent en France. Détectable dans les tests PCR, la double mutation du coronavirus n'a pas encore été détecté sur le territoire mais pourrait l'être rapidement. Selon Karine Lacombe, ce variant pourrait même déjà être présent. "C'est évident que ce variant va arriver, c'est une question de jours et il est probablement déjà en France." Sur le continent européen, le variant indien est déjà présent mais dans une très faible proportion avec moins de 1% des cas recensés au Royaume-Uni mais aussi en Irlande, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne et en Belgique.

Après le variant brésilien qui semble être plus résistant aux vaccins, la double mutation de la souche du coronavirus pourrait être problématique face aux vaccins. Selon la membre du Conseil scientifique Karine Lacombe invitée de franceinfo le 21 avril, ce variant indien pourrait s'avérer résistant à tous les vaccins et traitements. "Il a en particulier deux mutations, apparues sur la protéine Spike. Il peut être résistant à la vaccination ou aux traitements". Une prise d position pas encore partagée par la communauté scientifique comme Catherine Hill qui se veut optimiste. "Bien sûr, il faut surveiller, étudier les variants et vérifier que les vaccins marchent bien sur eux mais, pour l'instant, on constate que les vaccins protègent contre eux, poursuit l'épidémiologiste. Il y a juste l'Astrazeneca qui s'est montré un peu moins efficace sur le variant sud-africain."

Sur cette question, Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, se veut rassurant. "Pour l'instant, les premières données qu'on a de la part des Indiens, c'est que les vaccins protègent contre ce virus (…) et il ne semble pas que ce virus remplace le variant britannique, il circule avec lui", a-t-il expliqué au micro de RTL, ce jeudi.

Pourquoi l'appelle-t-on "double mutant" ? Ce variant résulte en fait d'une rencontre entre la souche californienne, L452R, et de la mutation sud-africaine, E484K. Mais ce virus indien pourrait comporter d'autres mutations qui pourraient même le transformer en "triple mutant". E484Q et L452R permettent au coronavirus de mieux s'accrocher aux cellules pour se répandre plus facilement. En outre, de récentes études montrent que L452R est plus résistante aux anticorps", explique dans Le Figaro le Pr Gautam Menon, professeur de physique et de biologie à l'université Ashoka, près de New Delhi.

À l'image des autres variants, les niveaux de transmission sont souvent plus rapides pour ces virus mutants. Qu'en est-il du variant indien ? "Il a fallu du temps pour comprendre que l'on était en présence d'un véritable variant. On en a eu la confirmation en décembre et, aujourd'hui, il se répand très très vite et on le retrouve dans de plus en plus d'échantillons", répond le généticien Rakesh Mishra, directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire (CCMB), dans les colonnes du Monde. En effet, selon le quotidien, pour les mois de février et mars, le virus B.1.617 a été prélevé dans 24 % des échantillons sur des patients indiens contaminés et ayant participé à un séquençage génétique, contre 13% pour le variant britannique.

Mais attention aux rumeurs qui montreraient ce variant indien comme indétectable aux tests PCR. "Ces tests ont un taux de sensibilité de 70 à 80 %, cela signifie qu'un certain nombre d'entre eux donnent lieu à de faux résultats négatifs. Pour l'instant, on n'a aucun élément pour dire que le variant indien passe à travers les mailles du filet", assure M. Mishra auprès du journal Le Monde.

Mais le variant indien inquiète également par sa circulation assez rapide à l'extérieur du sous-continent. Cette nouvelle forme du Covid-19 a déjà été perçue en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique ou encore au Canada. Mais le professeur Bruno Lina rappelle : "Il est présent dans de nombreux pays, mais en très petite quantité". Et de confirmer : "Pour l'instant, nous ne l'avons pas détecté en France". Mais pour combien de temps ? Sur franceinfo, l'infectiologue Karine Lacombe pense, elle, que sa présence sur notre territoire est une simple question de jours. "C'est évident que ce variant va arriver, c'est une question de jours et il est probablement déjà en France."

Anurag Agarwal, directeur de l'Institut de génomique et de biologie intégrative de Delhi, a expliqué auprès du Figaro que les malades souffrent "de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaire. On en voit atteints de diarrhée, comme ce fut le cas à New York l'an dernier." "Et le climat étant chaud et sec cette saison, certains saignent du nez ou de la gorge parce qu'ils toussent ou éternuent davantage".