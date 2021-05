Variant indien : "une source d'inquiétude", quelle est sa circulation en France ?

VARIANT INDIEN. Alors que 24 personnes ont été contaminées par le variant indien du Covid-19 en France, le Pr Arnaud Fontanet a reconnu sur BFMTV que cette mutation était une "source d'inquiétude" pour les autorités sanitaires.

[Mis à jour le 21 mai 2021 à 16h13] Où en est la circulation du variant indien en France ? Depuis plusieurs semaines, après les ravages provoqués en Inde, où elle est apparue, la mutation B.1.617. du virus, de son nom scientifique, est étroitement surveillée dans l'Hexagone, qui se déconfine progressivement. Vendredi 21 mai, face à Jean-Jacques Bourdin, le Pr Arnaud Fontanet a reconnu que les variants du coronavirus, et plus particulièrement le variant indien, constituaient un "point d'incertitude" concernant l'évolution de l'épidémie. En témoignent les chiffres enregistrés chez nos voisins européens.

"Le variant indien est aussi au Royaume-Uni, c'est le plus transmissible et c'est aujourd'hui une source d'inquiétude", a-t-il expliqué sur le plateau de RMC. Outre-Manche, le variant indien du Covid-19 circule parmi "une population assez jeune, peu vaccinée", a précisé Arnaud Fontanet, soulignant que le Royaume-Uni est "déjà en niveau d'alerte" par rapport à ce variant. Quelques formes du variant indien seraient d'ailleurs capables "d'échappement immunitaire", à savoir susceptibles d'avoir une plus grande résistance au vaccin contre le Covid-19. Toutefois, selon Arnaud Fontanet, cette résistance ne concernerait pas la forme qui circule au Royaume-Uni et en France. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 24 personnes ont été contaminées par le variant indien du coronavirus en France, dont deux cas sans lien avec un voyage en Inde.

Pour l'heure, les patients testés positifs à ce variant "vont bien" et ne souffrent d'aucune "forme grave" de la maladie. D'après l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, la propagation de la mutation est d'ailleurs "maîtrisée". Rappelons qu'en France, l'écrasante majorité des cas positifs concernent le variant britannique (plus de 80%). Pour autant, des suspicions de contamination par ce variant indien ont été signalées, notamment au Havre et à Marseille, concernant des personnes ayant voyagé au pays du Taj Mahal. "On disait que la France avait été épargnée par le variant indien. Évidemment que non", a réagi l'infectiologue Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, sur BFM TV.

Selon la spécialiste, "même si nos frontières sont plus ou moins fermées, elles restent relativement poreuses". Le flou demeure autour de la dangerosité de cette mutation : entraîne-t-elle davantage de décès en raison de sa gravité accrue ou parce qu'elle est plus contagieuse, mettant en difficulté les services hospitaliers ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît ne pas le savoir. Pour l'heure, le régulateur a placé cette mutation, détectée dans au moins 17 pays, dans la classification "variant d'intérêt" et non "variant préoccupant", cette seconde catégorie indiquant un variant plus dangereux (capable, notamment, d'échapper aux immunisations vaccinales).

L'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a dévoilé quelques éléments sur les deux cas identifiés en Lot-et-Garonne. Il s'agit d'un couple, d'une trentaine d'années, parents d'un enfant en bas âge et domicilié dans le Villeneuvois. N'étant pas scolarisé, l'enfant n'a pas été testé positif, ajoute La Dépêche. L'une des deux personnes contaminées au variant indien avait été déclarée positive le 29 avril. Un protocole d'isolement a été mis en place et un séquençage a été effectué au CHU de Toulouse. S'il s'agit bien d'un variant indien, "ce n'est pas celui qui est prédominant en Inde", a précisé l'ARS. Ce mardi, leurs cas contacts n'ont pas indiqué de résultat positif au test PCR.

Au niveau de la région, un autre cas a été détecté à Bordeaux, concernant une personne revenue d'Inde pour des raisons professionnelles. "Il ne s'agit pas d'un cas grave", a indiqué l'ARS, tout en ajoutant que dix cas contacts à risque avaient été identifiés dans l'entourage. C'est chez ce patient que trois cas contacts ont été testés positifs au variant indien.

Le ministère de la Santé a également annoncé la présence de deux cas dans les Bouches-du-Rhône, "deux personnes arrivant d'Inde, sans lien l'une avec l'autre". Ces deux personnes ont été "mises en quarantaine immédiatement après leur arrivée" et "testés positives au tout début de leur quarantaine respectivement le 19 et le 27 avril".

En plus des cinq cas de variant indien identifiés dans l'hexagone, deux autres cas avaient été précédemment détectés dans les Antilles, plus précisément en Guadeloupe. D'après les autorités, deux personnes "asymptomatiques et en transit", arrivées le 10 mars sur l'île par jet privé, ont été testées positives au variant B.1.617. À l'issue de leur quatorzaine à l'hôpital, ces personnes ont été testées négatives, par PCR, et aucun cas secondaire n'a été détecté autour de ces cas confirmés, selon la préfecture et l'ARS. D'après plusieurs médias locaux, ces cas importés dans les Outremers sont deux personnes en provenance de l'Inde vers la République dominicaine, en transit en Guadeloupe. Pour l'heure, outre ces deux personnes, aucun autre cas de cette mutation n'a été recensé sur l'île.

Détectable dans les tests PCR, la double mutation du coronavirus a été diagnostiquée à plusieurs reprises en France, comme le confirme la note d'analyse des risques liées aux variants, réalisée par Santé publique France et les Centres nationaux de référence (CNR), en date du 12 mai : " 24 épisodes impliquant au moins un cas de variant du lignage B.1.617 ont été rapportés. Des épisodes ont été identifiés dans 8 régions différentes (7 en France métropolitaine et la Guadeloupe). Le premier épisode a concerné des personnes en provenance d'Inde et en transit en Guadeloupe." Depuis mi-avril, Santé publique France note d'ailleurs une "augmentation du nombre d'épisodes identifiés, avec entre 4 et 8 épisodes rapportés par semaine".

Sur les 24 cas confirmés de variant indien, 22 présentent un lien direct avec l'Inde. Plus précisément, 20 cas sont liés à un retour d'un séjour en Inde, les deux autres impliquant des transmissions sur des bateaux avec des membres de l'équipage de nationalité indienne, précise la note d'analyse. Enfin, deux cas ne présentent aucun lien avec l'Inde. Il s'agit . Le premier a été détecté dans un cluster familial en Auvergne-Rhône-Alpes, le deuxième dans un cluster familial en Île-de-France.

Après le variant brésilien qui semble être plus résistant aux vaccins, la double mutation de la souche du coronavirus pourrait être problématique face aux vaccins. Sur franceinfo, la membre du Conseil scientifique, Karine Lacombe, a indiqué que ce variant indien pourrait s'avérer résistant à tous les vaccins et traitements. "Il a en particulier deux mutations, apparues sur la protéine Spike. Il peut être résistant à la vaccination ou aux traitements". Une prise d position pas encore partagée par la communauté scientifique comme Catherine Hill qui se veut optimiste. "Bien sûr, il faut surveiller, étudier les variants et vérifier que les vaccins marchent bien sur eux mais, pour l'instant, on constate que les vaccins protègent contre eux, poursuit l'épidémiologiste. Il y a juste l'Astrazeneca qui s'est montré un peu moins efficace sur le variant sud-africain."

Sur cette question, Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, se veut rassurant. "Pour l'instant, les premières données qu'on a de la part des Indiens, c'est que les vaccins protègent contre ce virus (…) et il ne semble pas que ce virus remplace le variant britannique, il circule avec lui", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Pourquoi l'appelle-t-on "double mutant" ? Ce variant résulte en fait d'une rencontre entre la souche californienne, L452R, et de la mutation sud-africaine, E484K. Mais ce virus indien pourrait comporter d'autres mutations qui pourraient même le transformer en "triple mutant". E484Q et L452R permettent au coronavirus de mieux s'accrocher aux cellules pour se répandre plus facilement. En outre, de récentes études montrent que L452R est plus résistante aux anticorps", explique dans Le Figaro le Pr Gautam Menon, professeur de physique et de biologie à l'université Ashoka, près de New Delhi.

À l'image des autres variants, les niveaux de transmission sont souvent plus rapides pour ces virus mutants. Qu'en est-il du variant indien ? "Il a fallu du temps pour comprendre que l'on était en présence d'un véritable variant. On en a eu la confirmation en décembre et, aujourd'hui, il se répand très très vite et on le retrouve dans de plus en plus d'échantillons", répond le généticien Rakesh Mishra, directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire (CCMB), dans les colonnes du Monde. En effet, selon le quotidien, pour les mois de février et mars, le virus B.1.617 a été prélevé dans 24 % des échantillons sur des patients indiens contaminés et ayant participé à un séquençage génétique, contre 13% pour le variant britannique.

Mais attention aux rumeurs qui montreraient ce variant indien comme indétectable aux tests PCR. "Ces tests ont un taux de sensibilité de 70 à 80 %, cela signifie qu'un certain nombre d'entre eux donnent lieu à de faux résultats négatifs. Pour l'instant, on n'a aucun élément pour dire que le variant indien passe à travers les mailles du filet", assure M. Mishra auprès du journal Le Monde.

Mais le variant indien inquiète également par sa circulation assez rapide à l'extérieur du sous-continent. Cette nouvelle forme du Covid-19 a déjà été perçue en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique ou encore au Canada. Mais le professeur Bruno Lina rappelle : "Il est présent dans de nombreux pays, mais en très petite quantité". Et de confirmer : "Pour l'instant, nous ne l'avons pas détecté en France". Mais pour combien de temps ? Sur franceinfo, l'infectiologue Karine Lacombe pense, elle, que sa présence sur notre territoire est une simple question de jours. "C'est évident que ce variant va arriver, c'est une question de jours et il est probablement déjà en France."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Anurag Agarwal, directeur de l'Institut de génomique et de biologie intégrative de Delhi, a expliqué auprès du Figaro que les malades souffrent "de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaire. On en voit atteints de diarrhée, comme ce fut le cas à New York l'an dernier." "Et le climat étant chaud et sec cette saison, certains saignent du nez ou de la gorge parce qu'ils toussent ou éternuent davantage".