Médicament Pfizer anti-Covid : ce qu'on sait de l'efficacité de la molécule testée

Après son vaccin, le laboratoire Pfizer sera-t-il le premier à lancer un médicament contre le Covid-19 ? Des essais cliniques sont actuellement en cours avec une pilule.

Si la campagne de vaccination s'accélère un peu partout dans le monde et en France grâce notamment à une nouvelle livraison du vaccin Pfizer, la recherche d'un médicament contre le Covid-19 n'a jamais été abandonné par les différents laboratoires dont Pfizer. D'après des informations du Telegraph, qui a consulté plusieurs documents, le géant américain a entamé des essais cliniques aux Etats-Unis et en Belgique sur un médicament qui permettrait de traiter les symptômes du Covid-19.

Ce médicament, sous le nom de code PF 07321332 qui prendrait la forme d'une pilule, serait considéré comme un "inhibiteur de protéase". À titre d'information, ce sont les inhibiteurs de protéase qui ont inversé la tendance à la propagation du VIH au Royaume-Uni et dans le monde. Dans le détail, cette pilule a été mise au point pour attaquer la "colonne vertébrale" du SARS-Cov-2 et l'empêcher de se développer dans le nez, la gorge et les poumons. Selon Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche mondiale et du développement médical de Pfizer, ce médicament est considéré comme une "thérapie orale". "Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d'infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs".

Toujours selon le Telegraph, un essai clinique sur les hommes est donc en cours et se divise en trois phases bien distinctes sur une durée de 145 jours car pour le moment et d'après les documents cités par le média, l'innocuité du médicament à l'étude a seulement été étudiée chez les animaux. Mais bonne nouvelle, dans ces études sur les animaux, aucun risque ni sécurité significatif des événements préoccupants ont été identifiés et le médicament à l'étude n'a causé aucun effet secondaire à aucune des doses ce qui permet de lancer un essai clinique sur les être humains. Concrètement comment va se dérouler l'essai ? Durant la première phase, il y aura une observation pour voir comment le traitement "est toléré lorsque la dose est augmentée [et] s'il y a des effets secondaires importants". La deuxième aura le même objectif, mais avec des "doses multiples". Et enfin, pour la phase 3, l'antiviral sera testé sous forme de comprimés et liquide. En revanche, Pfizer précise qu'à l'issue de cet essai, 28 autres jours seront nécessaires pour, cette fois, tester cette "pilule anti-covid" sur des personnes touchées par le virus.