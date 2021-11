Paxlovid : la pilule anti-Covid de Pfizer bientôt disponible ? Quelle efficacité ?

PILULE ANTI-COVID. Ce 16 novembre, Pfizer a lancé une demande d'autorisation d'urgence à l'Agence américaine du médicament (la FDA) de sa pilule anti-Covid, le Paxlovid.

[Mis à jour le 18 novembre 2021, à 16h21] Ce mardi 16 novembre, Pfizer a annoncé avoir lancé une demande d'autorisation d'urgence à l'Agence américaine du médicament de son Paxlovid, pilule à ingérer empêchant le Covid-19 de se répliquer dans l'organisme. La firme a également indiqué, ce même jour, avoir signé un accord de licence volontaire avec la Communauté de brevets sur les médicaments, qui permettrait à des sous-licences de produire des médicaments génériques et de fournir jusqu'à 95 pays dans le monde. En revanche, il faudra attendre que l'Agence européenne du médicament donne son accord pour une commercialisation en France.

Le 5 novembre dernier, le laboratoire américain avait révélé dans un communiqué avoir interrompu les essais cliniques de son médicament qui, associé à un autre antiviral, permet de réduire de 89% le risque de formes graves, selon les premiers résultats. Cette suspension avait pour but d'accélérer la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicaments aux Etats-Unis. Effectivement, l'entreprise pharmaceutique avait indiqué vouloir transmettre au plus vite les données provisoires résultant des premiers tests à la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament. Des résultats encourageants qui tombent à pic, après le récent PfizerGate.

Were proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.



If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ — Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021

1 219 personnes infectées par le Covid-19 ont participé à l'essai de Pfizer : elles étaient traitées dans les trois jours suivant l'apparition de symptômes. Tous les candidats affichaient des symptômes "légers à modérés" mais présentaient au moins un facteur de risque de développer une forme grave. Sur la totalité des patients ayant reçu le traitement, seuls 0,8% d'entre eux ont été hospitalisés et aucun n'est décédé. En revanche, dans le groupe témoin, qui a reçu un placebo, le taux d'hospitalisation est monté à 7%, et on a décompté 10 décès. Par ailleurs, bien que les recrutements de candidats pour les tests du médicament soient actuellement à l'arrêt, l'essai devrait reprendre pour comporter, au total, 3 000 personnes.

89% d'efficacité contre les hospitalisations et les décès : la promesse de ce médicament, facile à ingérer et ne nécessitant aucune hospitalisation semble représenter une avancée majeure dans la lutte contre le Covid-19. Ainsi, Albert Bourla, directeur général de Pfizer, cité dans le communiqué, s'est félicité : "Ces données suggèrent que notre traitement antiviral candidat, si approuvé par les autorités de régulation, a le potentiel de sauver des vies de patients, réduire la gravité des infections du Covid-19, et éviter jusqu'à neuf sur dix hospitalisations."

"Nous avons constaté que nous avons une grande efficacité, même quand un patient a été traité après cinq jours" a déclaré à Reuters la directrice du programme chez Pfizer, Annaliesa Anderson. "Les gens peuvent patienter deux jours avant d'effectuer un test ou autre, et cela veut dire que nous avons du temps pour traiter les gens et vraiment apporter un bénéfice sur le plan de la santé publique".

Il semble également que l'antiviral de Pfizer soit bien plus efficace que la pilule anti-Covid du laboratoire Merck, dont la pilule antivirale serait efficace à environ 50% contre les formes graves du Covid-19, et qui a récemment été autorisé dans un premier pays, le Royaume-Uni.

Lors des essais cliniques, Pfizer a noté que 1,7% des 1 200 patients ayant participé aux tests ont indiqué être victime d'effets indésirables graves, devant arrêter le traitement. En cause ? Le ritonavir, substance active du médicament, qui a provoqué diarrhées, nausées et vomissements, douleurs abdominales, irritation de la gorge ou toux, maux de tête et vertiges, ou encore éruptions cutanées et des démangeaisons chez cette frange des patients.

Le Paxlovid est composé de deux molécules. La molécule PF-07321332 est l'agent actif (l'agent actif est une substance chimique qui entre dans la composition d'un médicament parce que ce composé bioactif a un effet thérapeutique ou préventif), qui empêche à la protéine du virus de se répliquer. La molécule de ritonavir, un inhibiteur de la protéase (classe thérapeutique d'antirétroviraux), normalement utilisé pour traiter le VIH.

C'est la question qui est sur toutes les bouches depuis l'annonce du laboratoire américain. Aucune date de mise sur le marché du médicament n'a encore été communiquée et la décision d'autoriser ou d'interdire la pilule de Pfizer par l'agence américaine du médicament pourrait prendre plusieurs mois, d'autant plus que les essais n'ont pas - encore - été menés à terme. Le processus est cependant en cours. Par ailleurs, la pilule anti-Covid de Merck a été autorisée au Royaume-Uni : tout laisse à penser que, si aucun effet secondaire sur le long terme n'est détecté chez cette dernière et si son efficacité est prouvée, elle pourrait servir d'exemple pour celle de Pfizer.

Le prix de la pilule anti-Covid de Pfizer n'a pas encore été révélé. Cependant, la firme a indiqué dans un communiqué qu'elle mettrait en place une tarification échelonnée, qui va se baser sur le niveau de revenus de chaque pays. Ainsi, dans les pays où les revenus de la population sont faibles, le prix du Paxlovid devrait être moins élevé.

Pfizer avait annoncé commencer des essais sur son antiviral en mars dernier. Ce médicament, sous le nom de code PF-07321332 qui prendrait la forme d'une pilule, est considéré comme un "inhibiteur de protéase". À titre informatif, ce sont les inhibiteurs de protéase qui ont inversé la tendance à la propagation du VIH au Royaume-Uni et dans le monde. Dans le détail, cette pilule a été mise au point pour attaquer la "colonne vertébrale" du SARS-Cov-2 et l'empêcher de se développer dans le nez, la gorge et les poumons. Le laboratoire a précisé que son médicament permettait de "bloquer l'activité de la protéase SARS-CoV-2-3CL, une enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer", dans un récent communiqué.

Selon Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche mondiale et du développement médical de Pfizer, ce médicament est considéré comme une "thérapie orale". "Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d'infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs". Pour rappel, les antiviraux, faciles à administrer, agissent en diminuant la capacité d'un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ils représentent un complément des vaccins, pour mieux protéger du Covid-19. Le Paxlovid peut être ingéré, selon Pfizer, "au premier signe d'infection ou à la première prise de conscience d'une exposition, aidant potentiellement les patients à éviter une maladie grave qui peut conduire à l'hospitalisation et à la mort".