Test PCR : payant à partir d'octobre ! Toutes les infos

TEST PCR. Les tests PCR ne seront plus gratuits à partir de la mi-octobre, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Sans ordonnance médicale, il faudra donc payer pour en effectuer un. Le détail des infos.

[Mis à jour le 29 août 2021 à 16h32] C'est officiel : à partir de mi-octobre, les tests RT-PCR dits "de confort" deviendront payants. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a confirmé le 11 août, à l'issue du dernier Conseil de défense sanitaire. Les tests de conforts sont ceux qui n'ont pas été prescrits par un médecin. Dès cet automne, si vous souhaitez effectuer un test de dépistage PCR remboursé, vous devrez donc justifier d'une ordonnance médicale. Cela s'applique à tous les tests réalisés notamment pour obtenir un pass sanitaire. L'objectif revendiqué par le gouvernement, avec cette mesure, est d'inciter les Français à se faire vacciner.

La question des prix des tests se retrouve désormais sur la table. Et si rien n'est encore officiel, quelques pistes peuvent déjà nous donner un ordre d'idée des tarifs envisagés. Ainsi, depuis le 7 juillet, les tests PCR sont devenus payants pour les étrangers, une décision décrite comme une "mesure de réciprocité" par Gabriel Attal. Ils déboursent 29 euros pour un test PCR et 49 euros pour un test antigénique. Les tarifs bientôt appliqués aux citoyens français pourraient avoisiner les prix mentionnés et être compris dans une fourchette entre 30 et 50 euros. À titre de comparaison, dans les pays d'Europe de l'Est, les montants dépassent rarement 60 à 70 euros, comme en République tchèque, en Hongrie ou en Slovaquie. En Autriche, il faut débourser 60 à 120 euros pour un PCR, comme en Espagne et au Portugal. Comptez 80 à 150 aux Pays-Bas.

Le test RT-PCR est un test virologique. Il détecte le virus grâce à un prélèvement nasopharyngé. En pratique, le professionnel de santé utilise un écouvillon, qui ressemble à un coton-tige, pour récolter des cellules à l'intérieur des deux narines de la personne testée. Cela ne prend que quelques secondes. Le prélèvement est ensuite soumis à des réactions biochimiques pour amplifier le virus et le détecter. En général, il est possible de connaître les résultats d'un test PCR Covid réalisé en pharmacie en 24 heures.

Il est possible de réaliser un test RT-PCR dans différents points de dépistage :

les laboratoires d'analyses médicales publics ou privés ;

les centres de dépistages temporaires, situés dans des locaux mis à disposition, ou dans des espaces publics comme des parkings ou des parcs.

Pour permettre de trouver facilement un point de dépistage près de chez soi, le gouvernement français a réalisé une carte en ligne sur le site internet Santé.fr regroupant tous les lieux où il est possible de réaliser un test PCR Covid.

Les pharmaciens volontaires sont bien habilités à réaliser des tests antigéniques, qui sont des tests de dépistage Covid qui permettent d'avoir un résultat en une quinzaine de minutes. Ils sont cependant moins fiables que les tests RT-PCR. Le test antigénique en pharmacie est accessible avec ou sans rendez-vous, bien souvent dans un délai très court. Il suffit de contacter la pharmacie pour avoir accès à ce test. Ce test est donc conseillé à toutes les personnes ayant des symptômes, pour permettre de prendre des mesures rapidement si le test est positif.

De nombreux lieux de dépistage proposent de réaliser les tests PCR sans rendez-vous. Dans certains centres temporaires, les dépistages se font toute la semaine et seulement sans rendez-vous. Des laboratoires d'analyses médicales peuvent quant à eux proposer des créneaux spécifiques. Tous les centres de dépistage sont répertoriés sur le site Santé.fr avec les modalités d'accueil.

Il faut noter que l'affluence peut être importante, et se préparer à attendre un moment avant d'être reçu par un professionnel de santé, si vous souhaitez faire un test RT-PCR sans rendez-vous.

Il est tout à fait possible de faire un test PCR sans ordonnance. Il est donc possible de se rendre dans la majorité des centres de dépistage sans prescription médicale, même sans symptôme. Il faut par contre être dans l'une des situations suivantes pour être prioritaire :

présenter des symptômes étant identifiés comme liés à la Covid ;

avoir été identifié comme "personne contact".

Jusqu'à la mi-octobre, les tests RT-PCR sont intégralement remboursés par l'Assurance maladie. Ils sont donc gratuits pour toutes les personnes se faisant tester en France. À partir de la mi-octobre en revanche, seuls les tests prescrits par ordonnance seront encore remboursés. Les autres, dits de "confort", deviendront quant à eux payants.