"Test PCR : prix, délais, publics, fonctionnement... Toutes les infos pratiques"

TEST PCR. Le nombre de dépistages du Covid-19 est en forte hausse alors que se profilent les fêtes de fin d'année. Certains sont payants : qui est concerné et à quel prix ?

Les tests PCR, du fait de leur fiabilité élevé, permet d'identifier rapidement si l'on a contracté le Covid-19. Un outil essentiel pour les autorités sanitaires et pour les personnes qui auraient des doutes sur le fait d'être contaminé par le coronavirus. En cette période de fêtes de fin d'année, les recommandations du Conseil scientifique sont assez claires : pour se réunir entre proches, il faut rester prudents, respecter les gestes barrière, éviter les grands rassemblements et se faire tester avant de retrouver les personnes les plus fragiles de son entourage. Les autotests, peu chers, sont une alternatives, les tests PCR sont plus sûrs.

Rappelons par ailleur que la durée de validité d'un test PCR pour qu'il active un pass sanitaire n'est que de 24 heures. Depuis le 15 octobre dernier, les tests de dépistage PCR sont devenus payants s'ils sont effectués sans ordonnance médicale. Et le gouvernement n'entend pas revenir sur cette mesure.

Pour les tests réalisés dans un but de dépistage, les personnes pouvant toujours bénéficier d'une prise en charge sont ceux :

ayant un schéma vaccinal complet (ou une contre-indication à la vaccination) ;

mineures ;

identifiées par le "contact tracing" fait par l'Assurance maladie ;

concernées par des campagnes de dépistage collectif (ARS, établissements scolaires…) ;

symptomatiques sur prescription médicale ;

ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois.

Pour cela, il faut présenter ces documents :

un certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement, sous forme de "QR code" (papier ou numérique) ;

une pièce d'identité pour les mineurs ;

un justificatif de contact à risque (mail ou SMS) envoyé par l'Assurance maladie pour une prise en charge au 1er et au 7e jour ;

une prescription médicale valable 48 heures et non renouvelable.

Depuis ce vendredi 15 octobre, le test PCR dit de "confort", réalisé en laboratoire, est facturé 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées. En pharmacie, le test PCR coûte 25 euros en semaine et jusqu'à 30 euros le week-end. Pour un test antigénique, il faut compter environ 22 euros.

Le test RT-PCR est un test virologique. Il détecte le virus grâce à un prélèvement nasopharyngé. En pratique, le professionnel de santé utilise un écouvillon, qui ressemble à un coton-tige, pour récolter des cellules à l'intérieur des deux narines de la personne testée. Cela ne prend que quelques secondes. Le prélèvement est ensuite soumis à des réactions biochimiques pour amplifier le virus et le détecter. En général, il est possible de connaître les résultats d'un test PCR Covid réalisé en pharmacie en 24 heures.

Il est possible de réaliser un test RT-PCR dans différents points de dépistage :

les laboratoires d'analyses médicales publics ou privés ;

les centres de dépistages temporaires, situés dans des locaux mis à disposition, ou dans des espaces publics comme des parkings ou des parcs.

Pour permettre de trouver facilement un point de dépistage près de chez soi, le gouvernement français a réalisé une carte en ligne sur le site internet Santé.fr regroupant tous les lieux où il est possible de réaliser un test PCR Covid.

Les pharmaciens volontaires sont bien habilités à réaliser des tests antigéniques, qui sont des tests de dépistage Covid qui permettent d'avoir un résultat en une quinzaine de minutes. Ils sont cependant moins fiables que les tests RT-PCR. Le test antigénique en pharmacie est accessible avec ou sans rendez-vous, bien souvent dans un délai très court. Il suffit de contacter la pharmacie pour avoir accès à ce test. Ce test est donc conseillé à toutes les personnes ayant des symptômes, pour permettre de prendre des mesures rapidement si le test est positif.

De nombreux lieux de dépistage proposent de réaliser les tests PCR sans rendez-vous. Dans certains centres temporaires, les dépistages se font toute la semaine et seulement sans rendez-vous. Des laboratoires d'analyses médicales peuvent quant à eux proposer des créneaux spécifiques. Tous les centres de dépistage sont répertoriés sur le site Santé.fr avec les modalités d'accueil.

Il faut noter que l'affluence peut être importante, et se préparer à attendre un moment avant d'être reçu par un professionnel de santé, si vous souhaitez faire un test RT-PCR sans rendez-vous.

Il est tout à fait possible de faire un test PCR sans ordonnance. Il est donc possible de se rendre dans la majorité des centres de dépistage sans prescription médicale, même sans symptôme. Il faut par contre être dans l'une des situations suivantes pour être prioritaire :

présenter des symptômes étant identifiés comme liés à la Covid ;

avoir été identifié comme "personne contact".

