French Days : découvrez le top des offres de ce mardi 01 juin

FRENCH DAYS 2021. Les French Days se poursuivent et touchent à leur fin ! Les promos continuent d'affluer sur les différents sites de revendeurs spécialisés avec de nombreux produits à prix cassé.

11:15 - Vente flash sur cet aspirateur balai sans-fil à moins de 70 euros ! Disponible depuis quelques mois aux alentours de 130 euros, l'aspirateur sans-fil Shunzao L1 est actuellement en promotion lors d'une vente flash CDiscount ! Ce produit, très pratique pour faire le ménage dans votre appartement ou maison, est actuellement disponible pour seulement 69,99 euros ! Une promotion limitée aux French Days qui permet de mettre la main sur un aspirateur à la fois léger et pratique (seulement 1,15 Kg). Sa puissance d'aspiration de 105 AW vous garantit également un nettoyage de qualité, que vous l'utilisiez en format aspirateur ou balais à main, et il se recharge intégralement en moins de 5 heures afin d'être utilisable tous les jours.

10:50 - L'iPad Pro dernière génération à 719 euros ! L'iPad Pro, qui dispose de jolies réductions depuis le début des French Days, est actuellement disponible pour seulement 719 euros chez Rue du commerce. Une très jolie promotion quand on sait que son prix de base est de 899 euros ! Cette tablette haut de gamme d'Apple dispose notamment d'un sublime écran Liquid Retina de 11", de 128 Go d'espace de stockage pour vos fichiers et applications, et d'une connectivité avec votre Wi-Fi pour profiter des fonctionnalités en ligne. Sa puce A12Z Bionic d'Apple vous accompagnera efficacement dans toutes vos tâches et applications afin de disposer d'une expérience fluide et agréable.

10:30 - L'abonnement d'un an au Playstation Plus à -25% Si vous êtes un gros joueur de Playstation, vous êtes peut-être abonné au service d'abonnement en ligne PS Plus. Ce dernier vous permet notamment de rejoindre vos amis lors de parties en ligne, mais également de profiter de plusieurs jeux gratuits chaque mois. Bien qu'assez coûteux de base, cet abonnement à l'année est actuellement en promotion chez Amazon. Une belle occasion pour profiter de vos jeux préférés à moindre prix ! Habituellement disponible pour 59,99 euros, la carte de 12 mois de PS Plus est actuellement à 44,99 euros !

10:00 - Belle promotion sur une caméra de surveillance WiFi Il est assez rare de trouver des caméras de surveillance en promo. Amazon propose cependant une jolie offre sur la caméra EZVIZ C3X à 129 euros au lieu de son tarif habituel de 169 euros. Cette dernière dispose d'une résolution pouvant aller jusqu'à 1080p et se contrôle via votre connexion Wi-Fi. Elle dispose en outre d'un mode noir et blanc, ainsi que d'une fonction dédiée aux enregistrements de nuit. En cas d'effraction ou d'intrusion, vous pourrez installer des alarmes sirènes et flash, ainsi que des alertes vocales à personnaliser. Une belle petite référence à moins prix.

09:30 - Le jeu Kingdom Hearts : The Story So Far pour PS4 à 14 euros Si vous désirez découvrir la saga de jeux vidéo Kingdom Hearts à moindre prix, Amazon propose actuellement une petite offre sur le jeu Kingdom Hearts : The Story So Far sur console Playstation 4. Cette compilation regroupe les jeux principaux de la série afin de pouvoir la découvrir pleinement. Vous y trouverez pas moins de 6 jeux et 3 sous forme de cinématiques pour comprendre l'intégralité de l'histoire. De quoi vous occuper pendant plusieurs jours à seulement 14 euros !