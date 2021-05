French Days : découvrez les meilleures offres du jour

FRENCH DAYS 2021. Les French Days permettent toujours de réaliser de belles affaires avec ce deuxième jour déjà riche en promotions. Retrouvez notre sélection des meilleurs offres en cours.

Plusieurs grandes enseignes françaises participent déjà activement aux French Days 2021. On retrouve notamment la Fnac, Darty, Boulanger, Rue du commerce, la Redoute, CDiscount, et bien d'autres sites de revendeurs spécialisés. Même Amazon, qui ne participe pas directement à l'opération, dispose de quelques belles offres en cours. Il faut savoir qu'à l'origine, les French Days sont une réponse des géants de l'e-commerce français au célèbre Black Friday américain. Cette année encore, beaucoup ont répondu à l'appel, et de jolies baisses de prix sont attendues du jeudi 27 mai au mercredi 02 juin prochain.

-32% sur un lit en chêne massif sans sommier La Redoute propose actuellement quelques belles offres pour les French Days 2021. On retrouve par exemple une belle promotion sur un lit en chêne massif sans sommier (200 x 150) de la marque Zulda ! Habituellement proposé à 299,99 euros, il est actuellement disponible pour seulement 203 euros durant cette campagne à durée limitée !

La machine à café Krups Essential pour 260 euros de moins ! Si vous êtes à la recherche d'une superbe machine à café capable de répondre à vos attentes les plus exigeantes, la Krups Essential est actuellement en promotion sur Amazon. Elle voit son prix baisser de 559 euros à 299 euros ! Cette machine haut de gamme dispose notamment d'un écran LCD pour la sélection de vos boissons, ainsi que d'un mode de nettoyage automatique pour vous faciliter la vie !

50 euros d'économie sur ce climatiseur mobile L'été arrive et les grosses chaleurs également ! Il est déjà temps de vous équiper en profitant des French Days et de ce climatiseur mobile réversible proposé à 249,99 euros au lieu de son tarif habituel de 299,99 euros. Il sera idéal pour les surfaces allant jusqu'à 35m² afin de diffuser de l'air froid ou chaud en fonction de vos besoins.

Un barbecue à charbon à moins de 100 euros Habituellement disponible pour 130 euros, le barbecue à charbon Weber Classic Kettle de 47 Cm est actuellement en promotion chez CDiscount. Le temps des French Days, ce produit vous est proposé à 99 euros ! Avec sa cuve et son couvercle avec thermomètre en acier émaillé, ce barbecue sera idéal pour les soirées de cet été !

Une machine à coudre à moins de 200 euros chez La Redoute La Redoute propose actuellement une grosse promotion sur une machine à coudre de qualité, la FS40S. Cette référence, habituellement disponible pour 345 euros, est actuellement affichée à 199 euros sur le site officiel du revendeur français. Une belle baisse de prix qui risque de faire plaisir à de nombreux petits couturiers !

L'Apple Watch Series 3 à moins de 200 euros A la recherche d'une montre connectée puissante et efficace pour aller avec votre iPhone ? L'Apple Watch Series 3 est actuellement en promotion chez Amazon. Habituellement disponible pour 229 euros, la montre d'Apple est proposée à 199 euros pendant une durée limitée. Cette dernière est idéale pour suivre votre activité cardiaque, mais également contrôler votre musique et notifications sans avoir besoin de sortir votre téléphone.

350 euros d'économies sur cette bibliothèque en chêne de La Redoute SI vous êtes à la recherche de mobilier pour votre maison ou appartement, la Redoute propose plusieurs belles promotions sur différents meubles comme c'est le cas notamment sur une magnifique bibliothèque en chêne Bilbao. Habituellement proposée à 949 euros, cette référence est en promotion pour les French Days et disponible à seulement 599 euros ! Pour ce prix vous disposerez notamment d'un caisson, de tablettes en PP replaqué chêne finition vernis PU, de 3 portes coulissantes à barreaux en chêne massif, de 2 portes à rainures demi-rondes en chêne massif, de 6 niches de rangement, de pieds en chêne massif et d'un point de fixation murale.

Le pack de 2 barrettes de RAM (2 x 16 Go) à seulement 169 euros Si vous trouvez que votre ordinateur commence à subir des ralentissements, vous devriez peut-être envisager d'augmenter sa mémoire vive. Rue du commerce propose actuellement une belle promotion sur le pack de 2 barrettes de RAM de 16 Go. Habituellement disponible pour 239 euros, il est possible de mettre la main sur cet ensemble pour seulement 169 euros le temps des French Days.

Une chambre pour bébé complète à moins de 300 euros Jeune parent, vous souhaitez réalisez des économies afin de faire plaisir à votre enfant sans trop dépenser ? CDiscount propose actuellement une belle promotion sur un ensemble de meubles pour bébé. Cela comprend notamment une commode avec plan à langer et 2 portes avec une grande niche, un lit bébé de 70 x 140 cm et une armoire 2 portes. Cet ensemble est actuellement disponible à 299 euros, et il est même possible d'obtenir une réduction de 15 euros supplémentaires avec le code "FD15" (dans la limite des stocks disponibles).

Un Mac Mini à -10% chez la Fnac Plusieurs offres sont actuellement disponibles à la Fnac sur les appareils Apple. Le Mac Mini bénéficie actuellement d'une petite promotion de 10%, ce qui permet de mettre la main sur la machine d'Apple pour 719,99 euros ! Cet ordinateur dispose de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go d'espace de stockage pour tous vos documents. Un choix idéal si vous désirez faire de la bureautique sur Mac, mais que vous disposez déjà d'un écran.

La tondeuse électrique Powermax 1200/32 de Gardena à -30% ! Habituellement disponible pour 99,99 euros, la tondeuse électrique Powermax 1200/32 de chez Gardena est actuellement disponible pour 70 euros chez Amazon (n'oubliez pas d'utiliser le coupon fourni). Cette tondeuse à gazon dispose d'un moteur puissant pour la tonte et sera parfaitement indiquée pour les petits et moyens jardins. Son système QuickFit permet de facilement régler la hauteur de la coupe pour que vous puissiez disposer du gazon que vous désirez sans difficulté !

La compilation FF VII & FF VIII sur Nintendo Switch à moins de 25 euros ! Jolie promotion proposée actuellement par Amazon sur cette compilation qui regroupe deux monuments du jeu vidéo : Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII dans une seule cartouche pour la Nintendo Switch. Cette version ajoute également quelques options bonus comme la possibilité d'accélérer la vitesse du jeu, de désactiver les combats aléatoires et d'améliorer vos affrontements. Habituellement proposé à 34,99 euros, ce pack est actuellement disponible pour 24,99 euros chez Amazon.

La TV 4K UHD 65" de chez Toshiba à moins de 500 euros ! A la recherche d'un beau téléviseur capable d'afficher des images en qualité 4K UHD ? Cdiscount propose actuellement une belle remise de prix sur une TV Toshiba habituellement disponible à 599 euros et actuellement proposée à 499 euros. Il est même possible d'obtenir une réduction supplémentaire de 15 euros avec le code "FD15" (dans la limite des stocks disponibles). Ce grand écran de 65" sera idéal pour disposer de tous vos contenus multimédias avec ses 4 ports HDMI et 2 ports USB ! Un excellent prix pour une telle référence.

Un PC portable Gamer avec une RTX 3060 à -21% Le PC portable gaming Asus ZEPHYRUS-G14-GA401QM-091T est l'idéal si vous désirez disposer d'une machine puissante capable de lancer l'intégralité de vos jeux préférés (Fortnite, Warzone, League of Legends, Cyberpunk 2077...) avec des graphismes poussés au maximum. Ce ordinateur est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 9, de 16 Go de RAM et surtout d'une carte graphique Nvidia RTX 3060 pour supporter intégralement les meilleurs graphismes. Il dispose également d'un disque dur SSD de 512 Go qui pourra stocker l'ensemble de vos fichiers et application. Un vrai monstre de puissance disponible chez la Fnac à 1499 euros au lieu de son ancien tarif de 1899 euros.

Un écran de PC gaming avec écran incurvé pour moins de 200 euros chez CDiscount Si vous êtes à la recherche d'un bel écran incurvé pour vos parties de jeux endiablées, vous serez peut-être intéressé par le moniteur VIEWSONIC VX3218. Ce grand écran de 32" est taillé pour du jeu vidéo compétitif avec son taux de rafraichissement de 165 Hz, sa résolution Full HD, et ses connectiques HDMI/DisplayPort qui vous permettront d'y brancher votre PC et vos consoles. Habituellement proposé à 333 euros, cet écran de PC gaming est actuellement à 199 euros chez CDiscount.

10 euros de moins sur les ampoules connectées Philips Hue Une nouvelle petite baisse de prix pour le pack de 2 ampoules connectées blanches de la marque Philips Hue (la référence dans ce domaine). Habituellement proposé à 44,99 euros, ce pack est actuellement disponible à 34,99 euros chez Amazon. L'idéal pour pouvoir allumer efficacement votre intérieur depuis un appareil compatible (smartphone ou assistant vocal).

Petite baisse de prix sur l'iPad Air d'Apple disponible pour 40 euros de moins ! Toujours considéré comme une référence sûre dans le monde des tablettes tactiles, l'iPad Air dispose actuellement d'une petite réduction de -6% sur son prix initial chez la Fnac. L'occasion de mettre la main sur ce produit pour 629 euros au lieu de son tarif habituel de 669 euros. Notez également que is vous disposez d'une carte Fnac, vous pourrez rentrer le code "FRENCH" afin de disposer de 60 euros crédités sur votre compte.

Une petite souris sans fil Logitech à seulement 6,99 euros ! Vous avez besoin d'une petite souris de bureau sans-fil pour la vie de tous les jours ? Amazon propose actuellement une belle remise sur la Logitech M170. Cette souris sans-fil est idéale pour la bureautique et très facile à utiliser avec sa connexion BlueTooth et ses clics silencieux. Une jolie référence disponible à seulement 6,99 euros au lieu de son tarif habituel de 12,99 euros.

La console Xbox Series S avec un casque de jeu et 3 mois de GamePass en promotion ! Belle petite baisse de prix sur ce pack gaming qui regroupe la Xbox Series S avec un casque gaming Turtle Beach et 3 mois d'abonnement au GamePass disponible à 330 euros. Vous disposerez ainsi de tout le nécessaire pour profiter des très nombreux jeux présents dans le GamePass ! Pour rappel, la Xbox Series S est le meilleur compromis si vous disposez d'une connexion internet capable de télécharger des jeux. Le GamePass est un service d'abonnement de Microsoft qui vous permet de profiter de plus de 300 jeux !

Le jeu Cyberpunk 2077 à moins de 25 euros ! Le jeu phénomène Cyberpunk 2077 pour Xbox One est actuellement disponible à seulement 24,99 euros sur CDiscount. Une offre exclusivement réservée aux French Days 2021 ! Ce titre vous plongera dans les rues sombres et futuristes de la ville de Night City où votre protagoniste devra évoluer parmi les différents gangs et personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Bien que le jeu a eu quelques déboires à sa sortie, il a depuis reçu de nombreuses mises à jour et est bien plus stable désormais. Cette offre inclut également quelques bonus en jeu.

-28% sur un robot pâtissier chez La Redoute ! La Redoute participe également aux French Days 2021 ! L'enseigne propose actuellement quelques belles promotions comme c'est le cas sur le robot pâtissier artisan 5KSM125EER avec sa sorbetière incluse ! Habituellement disponible pour 759,99 euros, ce produit est en baisse de prix pour 549,99 euros. De quoi préparer efficacement vos meilleures pâtes et sorbets pour toute la famille, tout en réalisant des économies.

Un pack PC Hybride Surface avec souris pour 185 euros de moins ! Si vous n'arrivez pas à vous décider entre l'achat d'un petit PC ou d'une tablette, pourquoi ne pas faire les deux ? Les French Days permettent actuellement de mettre la main sur un pack regroupant le PC Hybride Microsoft Surface avec un clavier et une petite souris comprise ! Vous disposerez ainsi de tout le nécessaire pour naviguer sur le web où que vous soyez ! Ce pack, habituellement disponible à 785 euros, est en promotion pour les French Days de Darty à 599 euros.

Une balance connectée à moins de 75 euros ! La Fnac propose actuellement une belle remise sur la balance connectée Withings ! L'offre bon plan baisse son prix de 25% par rapport à son tarif habituel, et permet de mettre la main sur cette belle référence pour seulement 74,99 euros ! Une jolie petite affaire pour cette balance électronique qui contrôlera efficacement votre poids, votre IMC, votre masse graisseuse, et bien d'autres données de santé.