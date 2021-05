French Days : que vaut le cru 2021 ? Le top des promos

FRENCH DAYS 2021. La grande opération commerciale des cybermarchands français a débuté. Les French Days 2021 se déroulent jusqu'au 2 juin et vont proposer une série de promotions pendant une semaine. Voici les meilleures offres...

Le MacBook Air (2020) toujours disponible à 999 euros au lieu de 1129 euros C'est l'une des grandes stars de ces French Days 2021 : le MacBook Air de 2020 d'Apple est en promotion sur CDiscount pendant toute la durée de l'opération. Cet ordinateur très puissant est notamment équipé de la puce M1 d'Apple, de 8 Go de mémoire vive et d'un sublime écran d'une résolution de 2560 x 1600. Son disque dur vous permet de stocker jusqu'à 256 Go de fichiers afin de profiter pleinement de toutes vos applications et dossiers préférés. Habituellement disponible pour 1129 euros, le MacBook Air (2020) est en promotion à 999 euros.

-47% sur la souris gamer Razer Viper Ultimate Les French Days permettent de réaliser quelques belles économies sur plusieurs périphériques PC liés au gaming. C'est actuellement le cas sur la souris sans-fil Razer Viper Ultimate proposée à 79,99 euros au lieu de son prix de lancement de 149,99 euros. Dotée d'un tout petit poids de 0,07 Kg, cette souris dispose de 8 boutons entièrement programmables pour améliorer grandement vos performances en jeu.

Un ordinateur portable Lenovo Yoga Slim7 14ITL05 pour 500 euros de moins ! Actuellement en promotion le temps des French Days, le PC portable Lenovo Yoga Slim7 14ITL05 est idéal pour vous accompagner durant votre quotidien. Avec son écran de 14", son disque dur SSD avec 1 To de stockage, et son petit gabarit, il est le compagnon de bureautique idéal. Son processeur Intel Core i7 et ses 16 Go de mémoire vive suffisent amplement pour supporter entièrement toutes vos tâches du quotidien, même les plus poussées. Habituellement proposé à 1499 euros, ce PC portable Lenovo est en promotion à 999 euros le temps des French Days.

Un écran de PC gaming incurvé de 23" à 182 euros chez CDiscount Les French Days concernent également les écrans d'ordinateurs, surtout ceux dédiés au gaming. Le moniteur 23,6" MSI Optix MAG241CVSFR est actuellement en promotion chez CDiscount à 182 euros au lieu de 229 euros. Un écran qui conviendra parfaitement aux gamers avec son temps de réponse de 1 ms et son taux de rafraichissement de 144 Hz. Ses connectiques sont parfaits pour y brancher votre PC ou vos consoles préférées avec un DisplayPort et 2 prises HDMI intégrées.

La PS5 édition digitale disponible chez CDiscount ! La dernière console Playstation 5 édition digitale est actuellement en stock chez CDiscount avec un pack de 2 manettes + une caméra HD pour seulement 529 euros ! Très peu de stocks sont cependant disponibles donc ne tardez pas trop !

Les AirPods Pro à moins de 200 euros Disponibles en promotion depuis quelques jours, les AirPods Pro d'Apple continuent de s'afficher à moins de 200 euros chez plusieurs revendeurs. Ces écouteurs sans-fil lancés à 279 euros continuent de faire de nombreux heureux avec leur technologie anti-bruit intégrée, leur design épuré propre à Apple, et leur facilité d'utilisation grâce à leur connectivité Bluetooth. Un must have pour les possesseurs d'appareils Apple qui souhaitent bénéficier d'une grande qualité de son, tout en profitant des French Days !

La barre de son Home Cinéma 2.1 TCL TS6110 pour 82 euros de moins Vous disposez d'un magnifique téléviseur, mais souhaiteriez profiter d'un véritable son de qualité pour l'accompagner ? Les French Days permettent actuellement de profiter d'une belle remise de 82 euros sur une barre de son Home Cinéma Dolby Audio de la marque TCL. Habituellement proposée à 187 euros, cette dernière est actuellement disponible pour 104 euros chez CDiscount. Il est même possible de se faire rembourser 20 euros supplémentaires sur votre achat du 01 mai au 07 juillet avec une offre de TCL incluse. Elle équipera facilement votre téléviseur avec ses connectiques HDMI, Aux, USB, Optique et Bluetooth.

Les écouteurs sans-fil Jabra Elite 65t à -30% A la recherche d'alternatives Android aux Airpods d'Apple ? Les French Days permettent actuellement de disposer d'une remise de 30 euros sur les écouteurs sans-fil Jabra Elite 65t disponibles désormais à 69,99 euros. Compatibles avec la technologie Bluetooth, ils vous permettent de profiter de votre musique facilement avec leur contrôle de volume directement intégré et leur technologie de réducteur de bruit. Ils sont également équipés d'un assistant vocal Google afin de pouvoir faire vos recherches directement avec les écouteurs.

Un robot pâtissier multifonction en vente flash à seulement 86 euros Il n'y en aura pas pour tout le monde : Amazon propose en ce moment une vente flash sur un robot pâtissier multifonctions avec fouet feuille, fouet ballon et crochet à pétrin. Habituellement proposé au prix de 189 euros, ce robot est actuellement disponible pour 86 euros pendant une durée très limitée ! Cet outil dispose notamment d'une puissance de 1000W et de 6 vitesses adaptées en fonction des ustensiles que vous utilisez. L'idéal pour obtenir les pâtes que vous souhaitez sans aucune difficulté, et à petit prix !

500 euros de réduction sur une TV LG OLED65C1 65" 4K UHD avec barre de son offerte ! Grosse réduction de prix pour les French Days sur ce téléviseur 4K UHD de la marque LG ! Habituellement disponible pour 2999 euros, cette TV capable d'afficher des images en qualité 4K UHD est actuellement proposée à 2499 euros chez la Fnac ! Cette Smart TV dispose d'un écran de 65" idéal pour vivre pleinement tous vos contenus multimédias préférés. Elle est également livrée avec une barre de son LG offerte durant les French Days (à ajouter au panier). Cerise sur le gâteau : vous cumulerez 240 euros de chèques cadeau avec le code FRENCH lors de votre achat.

Un arbre à chat complet à moins de 20 euros Si vous désirez profiter des French Days pour faire plaisir à votre compagnon félin, CDiscount propose actuellement un joli rabais sur un arbre à chat qui voit son prix baisser de 59,99 euros à 19,99 euros ! Il conviendra particulièrement aux chats de petite et moyenne taille avec ses nombreux griffoirs intégrés, son petit hamac pour la sieste et ses divers étages. Votre matou pourra fièrement trôner en haut de son nouvel arbre pour observer pleinement son environnement. Cet arbre est à monter soi-même mais est livré avec une notice d'explication pour vous aider los de l'assemblage.

2 sets LEGO/Duplo achetés = le 3eme offert chez CDiscount ! Voilà une offre que l'on a l'habitude de voir ! CDiscount propose actuellement une promotion "2 sets de construction LEGO/Duplo achetés = le 3ème offert" durant les French Days. Cette opération concerne plusieurs sets assez différents et qui conviendront aussi bien aux petits qu'aux grands. On y trouve notamment des sets LEGO Friends, Ninjago, City, et bien d'autres encore. L'offre risque également de plaire aux plus petits avec plusieurs sets de la gamme Duplo qui sont concernés.

La Xbox Series X avec une deuxième manette en stock chez CDiscount ! Gros re-stock en cours actuellement chez CDiscount avec la dernière console de Microsoft : la Xbox Series X en pack avec une deuxième manette est actuellement disponible pour 544 euros ! Cette console dispose d'une capacité de stockage de 1 To afin de pouvoir télécharger tous vos jeux préférés, notamment avec le GamePass de Microsoft qui vous donne accès à plus d'une centaine de jeux via un abonnement mensuel (non inclus).

30 euros de réduction sur un processeur Intel Core i5-11600K Le processeur Intel Core i5-11600K est actuellement en promotion sur Amazon. Disponible pour 255 euros au lieu de son prix habituel de 285 euros, ce processeur vous garantira de belles performances sur vos jeux vidéos préférés si vous le couplez à une bonne carte graphique. Il convient également pour faire de la bureautique assez poussée puisqu'il prendra efficacement en charge vos fichiers et applications, même en multi-tâches.

Les Samsung Galaxy Buds toujours disponibles à 169,99 euros ! En promotion depuis quelques jours, les écouteurs sans-fil de chez Samsung, les Galaxy Buds, sont toujours disponibles à 169,99 euros durant les French Days ! Un joli prix comparé à leur tarif habituel de 229,99 euros. Pour rappel, ces écouteurs disposent d'une technologie anti-bruit qui vous permet de profiter pleinement de votre musique, ou même de vos appels avec son micro Intra-auriculaire intégré. Ils sont également résistants à la transpiration et disposent d'une autonomie de 5h afin de vous accompagner pleinement durant toutes vos journées.

Un canapé en velours à -30% chez La Redoute Disponible en 3, 4 ou 5 places, ce canapé en velours de la marque Topim est en réduction de 30% sur le site de la Redoute en marge des French Days. Il est actuellement disponible à partir de 842 euros au lieu de son tarif de base de 1199 euros. Ce canapé vous est proposé en 5 coloris différents à sélectionner selon vos préférences et la tonalité de votre maison. Dépêchez-vous puisque cette promotion n'aura lieu que durant 5 jours !

Une balance connectée Xiaomi Mi Body à 19,99 euros Habituellement proposée à 34,99 euros sur Amazon, la balance connectée Xiaomi Mi Body, capable de mémoriser jusqu'à 16 profils différents, est en promotion à 19,99 euros. Cette balance permet notamment de vous fournir plusieurs indications sur votre condition physique et de santé. Elle est capable de peser jusqu'à un maximum de 150 Kg, qu'il s'agisse d'une personne physique ou même d'objets de tous les jours ! La Xiaomi Mi Body est également facile à transporter et à utiliser avec son petit gabarit et son poids de 1,6 Kg.

-50% sur ce siège auto pour enfants Cyber, disponible pour 99 euros Les French Days font également les heureux des parents ! Amazon propose actuellement une grosse baisse de prix sur un siège auto de la marque Cyber, adapté pour les enfants de 3 à 12 ans environ. Habituellement disponible pour 209 euros, ce siège auto est proposé actuellement à 99,99 euros dans la limite des stocks disponibles.

Un four électrique encastrable Electrolux à moins de 300 euros ! Très belle baisse de prix sur ce four Electrolux qui dispose d'une capacité de 68 litres et d'une capacité d'auto-nettoyage. Habituellement disponible pour 453 euros, il est actuellement proposé à 299 euros chez CDiscount le temps des French Days.

L'enceinte connectée Echo Dot (4e génération) à -50% chez Amazon En marge des French Days, Amazon propose de belles offres notamment sur son enceinte connectée Echo Dot (4e génération) actuellement disponible à 29,99 euros. Cette dernière est idéale pour piloter votre musique ou vos autres appareils connectés grâce à son assistant vocal intégré.

Une batterie de cuisine de 22 pièces TEFAL à moins de 100 euros A vous les joies de nombreux bons petits plats avec cette batterie de cuisine TEFAL en promotion chez CDiscount.Avec une matière en INOX et un revêtement intérieur en titanium, ces ustensiles sont actuellement disponibles à 99,99 euros au lieu de leur prix habituel de 241,99 euros !

La tondeuse multifonction Philips MG7715/15 à moitié prix ! Une référence parmi les tondeuses : la Philips MG7715/15 multifonction et ses différents sabots intégrés est actuellement à 39,99 euros chez Boulanger au lieu de son tarif habituel de 79,99 euros.

Le dernier jeu de société Unlock à 23 euros Spécialisé dans les jeux de société de type Escape Game, Unlock dispose de quelques belles réductions chez Amazon avec notamment sa dernière boite de jeu à 23,99 euros (pensez à utiliser le coupon fourni !) au lieu du tarif habituel de 35 euros.

Un lave-linge HOTPOINT avec ouverture par hublot à -250 euros Si vous êtes à la recherche d'un lave-linge avec une ouverture sur le devant, CDiscount propose actuellement le Hotpoint AQ114D497SDEUN à seulement 399 euros au lieu de son tarif habituel de 649 euros.