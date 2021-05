French Days : les meilleures offres de ce lundi 31 mai

FRENCH DAYS 2021. Les French Days se poursuivent jusqu'au mercredi 2 juin ! Les promotions continuent de défiler et de nombreuses offres sont actuellement disponibles. Découvrez notre sélection dédiée.

Les MacBook d'Apple toujours en promotion chez la Fnac Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur de chez Apple, sachez que les Macbook sont actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés pour ces French Days 2021. L'occasion idéale pour faire de belles affaires, notamment sur un MacBook Air 13" actuellement disponible pour 1249 euros au lieu de son tarif habituel de 1359 euros à la Fnac. Le Samsung Galaxy S20+ compatible 5G à moitié prix ! Très belle promotion que propose Rakuten pour les French Days sur le smartphone Samsung Galaxy S20+ ! Ce téléphone très haut de gamme est actuellement disponible à -51%. Une excellente offre pour cette référence équipée de 12 Go de RAM, une compatibilité aux réseaux 5G, et des capteurs photo allant jusqu'à 108 Mpx capables de filmer en qualité 8K. Habituellement disponible pour 1109 euros, le Samsung Galaxy S20+ est actuellement disponible pour seulement 539 euros chez Rakuten. Cette offre risque cependant de ne pas durer très longtemps ! Petite baisse de prix sur ce PC Dell dédié au gaming ! Rue du commerce participe également aux French Days. L'enseigne propose quelques belles petites offres comme c'est le cas actuellement sur le PC portable G3 3500 de chez Dell. Habituellement disponible pour 899 euros, cet ordinateur est actuellement vendu à 800 euros. Une petite baisse de prix bienvenue pour un produit de qualité qui, grâce à son processeur Intel Core i5-10300H, ses 8 Go de RAM, et sa carte graphique RTX 1060 Yi, saura afficher vos jeux préférés tout en restant facilement transportable. -75 euros pour ce bureau pour gamers ! Si vous êtes un gros joueur PC à la recherche d'un bon bureau pour votre machine, Amazon propose actuellement une belle promotion sur une référence : le bureau AUKEY 45" est idéal pour vos longues sessions de gaming. Doté d'un crochet dédié à votre casque de jeu, d'un porte-gobelets et de plusieurs lumières RGB, ce produit sera un compagnon idéal pour vos parties de jeux. Il dispose également de rangements dédiés pour y masquer vos nombreux câbles. Habituellement disponible pour 199 euros, il est actuellement possible d'utiliser un coupon dédié afin de profiter de ce bureau à seulement 124,99 euros chez Amazon. Une petite caméra d'action à moins de 200 euros ! Si vous êtes un adepte de sports un peu extrêmes et que vous souhaitez filmer vos exploits, Amazon propose actuellement une belle promotion sur une caméra rivale aux célèbres GoPro. La caméra DJI Osmo est notamment imperméable jusqu'à 11 m et dotée d'un revêtement hydrophobe pour vous accompagner dans vos aventures. Elle est également compatible avec plusieurs commandes vocales afin que vous puissiez la contrôler très facilement. Habituellement proposée à 379 euros, cette petite caméra est actuellement disponible pour seulement 199 euros ! Une jolie baisse de prix pour un très beau produit. Jusqu'à -60% sur la literie chez La Redoute Si vous êtes à la recherche d'un nouveau matelas ou de nouvelles couvertures, la Redoute participe actuellement aux French Days. L'enseigne propose plusieurs belles promotions, notamment sur sa catégorie literie dont les prix peuvent aller jusqu'à -60% ! Vous y retrouver par exemple un matelas 100% latex, habituellement disponible pour 665 euros, et actuellement vendu au tarif de 301 euros ! De quoi faire de jolies économies ! Un PC portable ASUS pour gamer en promotion ! Les French Days continuent et propose toujours quelques jolies offres comme cet ordinateur portable ASUS A15-TUF506IU-HN416T. Taillé pour le jeu vidéo (en ligne ou non), ce PC portable habituellement disponible pour 1049 euros est actuellement disponible à 899 euros chez Rue du commerce. Une petite baisse de prix pour un produit très bon pour son prix actuel ! Cet ordinateur vous accompagnera partout avec son processeur AMD Ryzen R5 et sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti qui feront tourner vos jeux préférés sans aucun souci ou ralentissement.

Pour rappel, les French Days se déroulent du jeudi 27 mai au mercredi 02 juin prochain. Cette opération commerciale, concurrente au célèbre Black Friday, est à l'initiative de plusieurs géants du e-commerce français. Parmi les enseignes participantes, on retrouve notamment la Fnac, Boulanger, La Redoute, Darty, Rue du commerce ou encore CDiscount. Bien que qu'Amazon ne participe pas directement aux French Days, le géant américain propose également quelques belles promotions à ne pas manquer ! Découvrez l'ensemble des offres proposées par les différents acteurs de l'opération, ainsi que notre live dédié aux meilleures promotions.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.