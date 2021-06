French Days 2021 : les meilleures promos de ce mercredi 2 juin

FRENCH DAYS. C'est le dernier jour des French Days ! Les sites participants à l'opération proposent actuellement leurs dernières offres. Découvrez notre sélection des meilleurs deals et notre live en direct.

10:20 - Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip à -58% Petit bijou de technologie, le smartphone pliable Galaxy Z Flip de chez Samsung est actuellement en promotion sur Rakuten. Habituellement disponible pour 1500 euros, ce smartphone est proposé à 636 euros via un vendeur partenaire bien connu. Ce téléphone dispose d'un écran en verre pliable de 6,7" qui surprendra autant vos amis que vous ! Il dispose également d'un petit écran sur sa face repliée afin de pouvoir lire vos notifications. Entièrement compatible avec les réseaux 4G européens, ce smartphone est également suffisamment puissant pour lire toutes vos applications avec fluidité. 09:45 - Plus de 600 euros d'économies sur ce PC portable gaming Gigabyte A la recherche d'un superbe ordinateur portable pour lancer tous vos jeux vidéo préférés ? Amazon propose actuellement une jolie offre sur le Gigabyte G5 KC-8FR2130SH via un vendeur partenaire. Ce PC est idéal pour lancer les plus gros jeux avec une grande qualité grâce à son processeur Intel Core i7, ses 16 Go de mémoire vive et sa carte graphique Nvidia RTX 3060P. Il dispose également de 512 Go d'espace de stockage pour pouvoir installer vos applications, y compris les plus lourdes. Habituellement proposé dans les 2300 euros, cet ordinateur est disponible à seulement 1686 euros sur la Marketplace d'Amazon. 09:13 - Un écran ultralarge LG à -41% ! C'est parti pour le dernier jour des French Days ! Boulanger attaque fort avec une promotion de -41% sur un écran ultralarge de chez LG, le 29WP500-B. Ce dernier dispose notamment d'un grand écran 29" Full HD avec un format 21/9 et un taux de rafraichissement de 75 Hz. Son seul petit point négatif : il n'est pas équipé de haut-parleurs, tâchez donc de disposer d'un casque ou d'enceintes pour en profiter pleinement ! Cet écran habituellement disponible pour 399 euros est à seulement 199 euros pour une durée limitée.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.

Amazon participe-t-il aux French Days 2021 ?

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2021, Amazon continue d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible, et c'est pourquoi nous traitons également leurs offres.

Quand aura lieu la prochaine édition des French Days 2021 ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il existe deux éditions des French Days par année, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. La prochaine édition des French Days 2021 devrait donc avoir lieu vers le mois de septembre 2021, si cette dernière n'est pas repoussé en raison de la situation sanitaire.