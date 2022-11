Black Friday cartes Pokémon : les meilleures offres déjà disponibles

CARTES POKÉMON. A l'approche des fêtes de fin d'année, les fans de Pokémon se ruent sur les nouvelles sorties de cartes à jouer. Découvrez les meilleures offres à l'approche de Noël et du Black Friday.

Très prisées lors des derniers mois, les cartes Pokémon sont encore très recherchées à l'approche des fêtes de Noël. L'arrivée prochaine du Black Friday devrait également permettre aux grandes enseignes de proposer les derniers coffrets et collections à des prix avantageux tout en écoulant certaines éditions boudées par les collectionneurs.

Bien que le Black Friday n'influence pas directement le prix des cartes Pokémon (pour l'instant), certains coffrets restent toujours intéressants. Si vous désirez faire un cadeau à un ami ou à vos enfants, il est déjà temps de se préparer pour Noël afin d'éviter les potentielles pénuries de fin d'année ! Les cartes Pokémon ont connu un vrai regain d'intérêt depuis la crise du Covid-19, il ne faut donc pas trop hésiter avant de passer votre commande.

MEILLEURS produits

Notez qu'au vu des difficultés d'approvisionnement, les prix affichés peuvent évoluer très rapidement.

La dernière extension de cartes Pokémon s'intitule "Tempête Argentée". Cette dernière est disponible depuis la mi-novembre 2022 et se compose de sachets boosters simples, de tripack formés de trois boosters, et d'un coffret collecteur Dresseur d'Elite (aussi appelé communément "ETB") qui sera disponible d'ici quelques jours. Bien qu'aucune promotion ne soit actuellement disponible sur cette nouvelle extension, des stocks restent globalement disponibles, ce qui est déjà une très bonne nouvelle au vu de la popularité du jeu de cartes ces derniers mois.

Quels sont les coffrets de cartes Pokémon à commander ?

Que vous cherchiez un cadeau de Noël ou à vous faire plaisir au Black Friday, les coffrets de cartes Pokémon sont souvent intéressants. Ils disposent souvent de plusieurs boosters inclus ainsi que de quelques cartes promotionnelles à l'effigie de certains Pokémon comme Simiabraz ou Pomdrapi. Certains coffrets disposent également de petits jetons ou pin's à collectionner pour enrichir leur contenu.

Notez que certains coffrets de cartes Pokémon comme le "coffret Pomdrapi V" sont exclusifs à certains magasins type JoueClub ou La Grande Récré. Vous aurez donc davantage de difficulté à les trouver en stock sur le web. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos enseignes de proximité.

Où trouver des cartes Pokémon Célébrations 25 ans ?

L'extension "Celebrations" est unique et célèbre les 25 ans du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Les prix de ces coffrets et packs se sont rapidement envolés sur la toile, puisque les cartes en question sont toutes des rééditions d'anciennes cartes cultes du jeu. Si vous désirez avoir de sublimes cartes rares, à l'image des anciens Dracaufeu, Tortank et Florizarre, il est toujours possible de trouver des packs de "Celebrations" en y mettant le prix.

Tout dépend des cartes que vous désirez obtenir et de l'extension que vous souhaitez acheter. Certaines extensions comme "Destinées occultes", "Légendes brillantes" et "Destinées radieuses" ont la réputation de disposer d'un taux de cartes rares assez élevé. Certaines cartes de ces extensions peuvent valoir une centaine d'euros aujourd'hui, et leur prix peut très bien grimper d'ici les prochaines années !

Le prix de ces coffrets ne cesse de grimper avec la montée des prix des cartes et l'engouement des spéculateurs et revendeurs. Il vous suffit cependant de mettre la main sur la bonne carte pour rentabiliser votre achat ! Par exemple, la précieuse carte "Dracaufeu VMax Shiny", disponible dans les coffrets "Destinées radieuses", se revend déjà plus de 300 euros en ligne !

Si la collection ce n'est pas votre truc et que vous cherchez des cartes au prix plus accessibles, vous devriez vous tourner vers les decks de 60 cartes Pokémon. Ces derniers comportent des cartes fixes (et donc à la valeur assez faible) qui sont idéales pour commencer à jouer et apprendre les règles officielles du jeu.

Ces packs disposeront de suffisamment de cartes Pokémon et cartes énergie pour vous permettre de réaliser vos premières parties de jeu. Ils sont également fournis avec un livret qui détaille l'ensemble des règles à connaître pour maîtriser les cartes Pokémon. Un choix idéal pour les plus petits budgets qui souhaitent disposer de leurs premières cartes.

Vous disposez déjà de vos premières cartes Pokémon, mais souhaitez les protéger ? Il faut savoir que l'état d'une carte influe grandement sur sa côte et sa rareté auprès des connaisseurs et joueurs experts. Pour protéger vos cartes au mieux, il est indispensable de les munir de protections plastiques (communément appelés "sleeves"), d'un classeur solide avec de bonnes protections à l'intérieur, et éventuellement d'une boîte de jeu.

La marque Ultra Pro est une spécialiste des protections de cartes à jouer. Elle s'occupe également d'autres types de cartes comme Yu-Gi-Oh ou Magic. Vous aurez donc l'assurance de disposer d'un produit solide et entièrement reconnu par la société officielle The Pokémon Company.

Si vous souhaitez connaître le contenu de chacun de ces produits :