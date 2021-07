Covid dans les Pyrénées-Orientales : où en est le virus ? Vers de nouvelles restrictions ?

Dans le département des Pyrénées-Orientales, la situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines. Si des mesures ont déjà été appliquées comme le retour du masque en extérieur, d'autres restrictions pourraient être annoncées.

Dans le sud de l'Occitanie, alors que les vacanciers sont de plus en plus nombreux à profiter du soleil, la situation sanitaire se dégrade fortement, le département étant même le lieux où les indicateurs explosent le plus avec un taux d'incidence de 373 cas pour 100 000 habitants au 20 juillet. À la suite des annonces d'Emmanuel Macron, le préfet a pris plusieurs décisions comme le rétablissement du masque obligatoire en extérieur mais surtout un couvre-feu à 23h pour les bars et restaurants dans l'ensemble du département. Pour expliquer cette forte dégradation, l'ARS a mis en avant la proximité avec l'Espagne. En effet, la Catalogne a vu sa situation sanitaire se détériorer rapidement obligeant la région à imposer de nouvelles mesures... Si pour l'heure de nouvelles mesures ne sont pas à l'ordre du jour, la situation du département est surveillé et Jean Castex, présent au JT de 13h ce mercredi 21 juillet pourrait l'évoquer.

Non, mais le préfet du département a décidé de d'imposer la fermeture des bars et restaurants à 23h du dimanche 18 juillet au vendredi 2 août 6h.

[Covid-19]

Progression des cas de contamination par le variant delta@Prefet66 a pris une nouvelle mesure



Fermeture des bars, restaurants et établissements de plage à 23h00 dans le département



du dimanche 18 juillet 23h00 au 2 août 06h00.



https://t.co/MO5MLTJApX pic.twitter.com/k0HxncxoxY — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 17, 2021

En ce qui concerne un retour d'un couvre-feu dans l'ensemble du département pour toute la population, l'hypothèse n'est pour le moment pas retenue par les autorités même si en fonction de l'évolution de l'épidémie, la mesure pourrait de nouveau être mise sur la table.

Les Pyrénées-Orientales est le département avec le taux d'incidence le plus élevé en France. Loin du seuil d'alerte fixé à 200 cas pour 100 000 habitants par Emmanuel Macron, le département est au 20 juillet à 373 cas pour 100 000 habitants sachant que la moyenne nationale est de 84.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, si le taux d'incidence explose, la tension hospitalière est encore minime avec seulement 22% des lits occupés pour une infection au Covid-19. Dans le détail, au 20 juillet, 58 patients sont hospitalisés dont 7 personnes dans les services de réanimation.