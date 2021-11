3e dose : quand les moins de 40 ans devront-ils y passer ?

3E DOSE. Au lendemain de la recommandation de la Haute Autorité de santé qui préconise une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de 40 ans et plus. À partir de quand devront-ils y passer ? Les dernières infos.

[Mis à jour le samedi 20 novembre 2021 à 14h00] L'injection d'une dose de rappel aux personnes de plus de 40 ans est-elle en passe d'entrer en vigueur en France ? Alors que les quinquagénaires de l'Hexagone pourront prétendre à cette 3e dose à compter du 1er décembre, et qu'il sera impossible de conserver son pass sanitaire pour les personnes de 65 ans qui ne l'ont pas reçue au 15 décembre, la Haute Autorité de santé (HAS) a préconisé, vendredi 19 novembre, l'injection de cette dose de rappel aux personnes de 40 ans et plus, six mois après la primo-vaccination. En revanche, pour l'instant, aucun calendrier détaillé n'a été communiqué par les autorités de santé françaises.

La veille, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il ne serait pas "étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés, c'est le sens de l'histoire". Dans une interview accordée au journal La Voix du Nord, publiée jeudi 18 novembre 2021, le président de la République avait rappelé que "pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif". Et le chef de l'Etat français de préciser : "S'il s'avère qu'une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l'intégrera dans la logique du pass." La question restait donc en suspens.

Notamment au sujet des femmes enceintes. Le Covid-19 pourrait bien être plus dangereux pour elles. Le Groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (GRIG) et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) se sont, quant à eux, prononcé en faveur de l'administration d'une troisième dose de vaccin anti-croronavirus : "Du fait de la baisse de l'immunité dans le temps, du fait d'une vulnérabilité particulière des femmes enceintes vis-à-vis du Covid-19, particulièrement s'il existe une comorbidité (maladie chronique, traitement immunosuppresseur, diabète, HTA, obésité, âge avancé…), une troisième dose de vaccin anti-SARS-CoV2 doit être proposée aux femmes avec désir de grossesse ou enceintes, quel que soit le terme de la grossesse, lorsque le schéma initial date de plus de 6 mois."

De leurs côtés, les virologues, médecins et autorités sanitaires insistent depuis des mois : la vaccination est l'arme la plus utile actuellement pour lutter contre le Covid-19, en limitant de manière drastique le nombre de formes graves de la maladie. Puisque les vaccins perdent en efficacité au bout de quelques mois, les experts ont convenu, études à l'appui, qu'il était nécessaire d'injecter une 3e dose aux personnes les plus fragiles et les plus âgées.

Cette nouvelle administration est "efficace dans les 48 heures, elle procure une réponse immunitaire extrêmement forte", a d'ailleurs insisté le président du conseil scientifique mercredi 17 novembre, sur France Inter. Jean-François Delfraissy est par ailleurs convaincu "à titre personnel", qu'il faudrait convenir d'une administration de cette 3e dose de vaccin anti-Covid, à terme, pour l'ensemble de la population éligible.

3ème dose de vaccin Covid : pour qui ?

Les personnes âgées de plus de 65 ans doivent obligatoirement faire leur rappel vaccinal contre le Covid-19 pour conserver leur pass sanitaire : elles disposent de 5 semaines après les 6 mois de leur dernière dose pour ce faire. Les 50-64 ans devraient être prochainement concernés par cette disposition : Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a estimé le 16 novembre qu'il serait "logique" que cette nouvelle injection conditionne la validité du pass sanitaire de ces personnes. Questionné également sur le sujet dans les colonnes de Ouest-France le 16 novembre, Olivier Véran, ministre de la Santé, a expliqué que "nous n'avons pas pris cette décision aujourd'hui". "Il faut de toute façon leur laisser le temps nécessaire pour se vacciner. Par ailleurs, nous tiendrons compte des conditions de circulation du virus à ce moment-là".

A partir de début décembre, les personnes âgées de 50 à 64 ans pourront recevoir une dose de rappel. Dès à présent, plusieurs publics sont déjà éligibles à la 3e dose. Comme le souligne le ministère de la santé et des solidarités, cela concerne aujourd'hui les personnes les plus exposées au risque de faire une forme grave de Covid-19, soit :

Les personnes de 65 ans et plus ;

Les résidents des EHPAD, des USLD (unités de soins longue durée) et des résidences autonomie ;

Les personnes à très haut risque de forme grave, dès 12 ans ;

Les personnes atteintes de comorbidité(s), dès 12 ans ;

Les personnes sévèrement immunodéprimées, dès 12 ans ;

Les professionnels de santé ;

L'ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social ;

L'ensemble des salarié du secteur du transport sanitaire ;

Les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables ;

Les pompiers ;

Les personnes de l'entourage des immunodéprimés, uniquement chez les adultes âgés de plus de 18 ans.

Pour rappel, les personnes immunodéprimées sont les personnes :

ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques

sous chimiothérapie lymphopéniante

traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima)

dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés;

au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

(depuis le 18 juin) atteintes de leucémie lymphoïde chronique ou de certains types de lymphomes traités par antiCD20

3ème dose de vaccin et pass sanitaire

Le président de la République a annoncé qu'une troisième dose serait nécessaire pour maintenir la validité du pass sanitaire chez les plus de 65 ans mais aussi les personnes souffrant de comorbidités, ceux qu'Emmanuel Macron a désigné sous le nom de "personnes les plus fragiles". La date limite a été fixée au 15 décembre 2021 pour ceux ayant reçu leurs premières doses depuis plus de six mois.

La généralisation de la 3e dose est-elle recommandée par les experts ?

Pourquoi une dose de rappel est-elle préconisée ? Afin de relancer l'immunité et de garantir le plus haut niveau de protection face au Covid-19. Sur son site, le ministère de la santé et des solidarités détaille ses recommandations concernant la dose de rappel contre le Covid-19. Les experts et les membres du gouvernement semblaient également aller dans ce sens. Ce mardi 9 novembre, l'infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine (AP-HP, Paris) Karine Lacombe, invitée de la matinale de France Inter, affirmait : "Il faut généraliser la troisième dose de vaccin à tout le monde". Pour elle, dans l'allocution présidentielle de ce soir, "ce qui serait important, ce serait d'avoir un geste important en faveur de la troisième dose". L'infectiologue a donc été entendue, elle qui poussait en ce sens au vu de l'"augmentation sur tout le territoire français, mais vraiment avec une importance beaucoup moins grande que le nombre de contaminations [qui] est un effet positif de la vaccination, mais qui commence à s'essouffler" : "Il faut la généraliser à tout le monde, dans toutes les catégories de population, six mois après la deuxième dose". Pour Karine Lacombe, les soignants et experts réclament la généralisation de la dose de rappel du vaccin anti-Covid. Par ailleurs, il y a quelques jours, c'était le masque obligatoire qui faisait son retour dans les écoles de 40 départements. L'Organisation mondiale de la Santé annonçait également jeudi 4 novembre dernier qu'elle craignait désormais une nouvelle vague de décès, d'au moins "un demi-million d'ici février" 2022. Pour rappel : sur environ 7,7 millions de Français éligibles, seuls 3,4 se sont fait vacciner pour la troisième fois.

.@LacombeKarine1 : "On est nombreux à attendre l'extension de la troisième dose au-delà des catégories à risque" #le79inter pic.twitter.com/1MpSF3mBFv — France Inter (@franceinter) November 9, 2021

3ème dose de vaccin : où la faire, comment prendre rendez-vous ?

En ce qui concerne les lieux où les doses de rappel sont injectées, le ministère de la santé et des solidarités distingue deux catégories. Les résidents et résidentes en établissement pour personnes âgées peuvent se faire inoculer leur dose de rappel à domicile, chez leur médecin traitant (généraliste ou spécialiste), au sein des services où vous êtes suivi, en pharmacie, en cabinet infirmier ou de sage-femme, chez leur chirurgien-dentiste ou en laboratoire de biologie médicale. Le reste du public éligible à la dose de rappel, s'il ne réside pas en établissement pour personnes âgées, peut se faire vacciner en centre de vaccination, chez son médecin traitant (généraliste ou spécialiste), chez son médecin du travail, en pharmacie, en cabinet infirmier ou de sage-femme, au sein des services hospitaliers où il est suivi, chez son chirurgien-dentiste ou en laboratoire de biologie médicale. Dans le second cas, certains de ces professionnels de santé peuvent accepter de se déplacer à votre domicile pour administrer cette vaccination. Par ailleurs, toutes les indications sur les lieux de vaccination sont disponibles sur le site Santé.fr.

Moderna et 3ème dose

Dans un premier temps, la Haute autorité de Santé avait "déconseillé" d'utiliser le vaccin Moderna pour la dose de rappel. Pour justifier cette décision, la HAS s'était appuyée sur une étude scandinave mettant en avant le risque de myocardite pour les personnes de moins de 30 ans. "Les annonces de diverses autorités sanitaires ont mis en lumière les inconnues qui demeurent sur la dose et la population cible pour le rappel par Spikevax (vaccin Moderna, NDLR) et justifient d'attendre que l'instance européenne apporte les précisions attendues dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen".

Après étude, le vaccin Moderna a finalement reçu l'aval de l'EMA. "Les données ont montré qu'une troisième dose de Spikevax administrée six à huit mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des niveaux d'anticorps chez les adultes dont les niveaux d'anticorps diminuaient", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué.