Black Friday aspirateur : -25% sur le Roborok S7 et -40% sur le balai H7

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Les aspirateurs Roborok sont parmi les modèles les plus convoités du Black Friday et certains sont en promos : le robot S7 à -25% et l'aspirateur balai H7 à 40%. Il ne reste que quelques jours pour profiter des réductions.

[Mis à jour le 25 novembre à 15h21] Après une Black Week de dix jours, le Black Friday débute avec un jour d'avance. La dernière vague de promotions déferle dans les rayons et sur internet depuis ce jeudi, sur tous les modèles et toutes les marques. Parmi elles des offres alléchantes ont été remarquées comme celles sur l'aspirateur robot de Roborok S7 ou sur le modèle balai de la même marque : le Roborok H7. Ils affichent respectivement -25% et -40% mais ces prix avantageux attirent les consommateurs et les stocks sont limités, plusieurs articles se sont retrouvés en rupture de stock durant la période de soldes. Sur les rayons d'aspirateurs robots et balais d'autres produits se démarquent comme ceux de Rowenta ou de iRobot avec des promotions sur la gamme Roomba, la plus plébiscitée. Dyson, le géant fabricant anglais s'est également joint aux offres du Black Friday avec des rabais sur son aspirateur robot Dyson Heurist 360 à -30%.

Le poids lourd du secteur applique également d'autres réductions sur ses aspirateurs balais comme sur le V8 Total Clean affiché à 299€. Les modèles d'aspirateurs traineaux sans sac ne sont pas en reste avec également de jolis rabais, plusieurs articles des marques Rowenta, Bosch ou Hoover se vendent à moins de 100€. Quel que soit le modèle d'aspirateur que vous recherchez, les promotions vous permettront de trouver un équipement à moindre coût pendant le Black Friday. Mais l'opération commerciale prend fin le 29 novembre et les plus grosses ventes sont attendues ce week-end. C'est le moment ou jamais de sauter le pas et de s'équiper, et pour vous aider à conclure de belles affaires pendant le rush final Linternaute.com a épluché le marché et retenu les meilleures offres du Black Friday 2021 sur les aspirateurs.

Les aspirateurs Dyson, Rowenta et iRobot figurent de nouveau parmi les modèles les plus cherchés du Black Friday, Les années précédentes ils étaient aussi ceux affichant les meilleures promotions et, comme annoncé, toutes les formes d'aspirateurs étaient présentes : aspirateur balai, aspirateur robot, sans fil ou sans sac. Cette année le schéma diffère, Dyson reste discret et les promotions sur ses appareils rares tandis que Rowenta et iRobot jouent le jeu avec les réductions plus ou moins intéressantes sur leurs différentes gammes de produits. Retrouvez une sélection de modèles à suivre pendant Black Friday 2021 pour trouver la meilleure offre. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs modèles par catégorie ci-dessous dans nos sélections dédiées !

Aspirateur robot Roborok S7 Rakuten 459,00 € Voir

Rue du Commerce 549,00 € 479,00 € Voir

Fnac 728,79 € 539,00 € Voir

Amazon 593,67 € Voir

La Redoute 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Fnac 319,99 € Voir

Rakuten 346,43 € Voir

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Rakuten 269,00 € Voir

Rue du Commerce 359,00 € 329,00 € Voir

Fnac 349,00 € Voir

Amazon 399,00 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Aspirateur balai Rowenta Air Force Flex 560 ANIMAL Cdiscount 499,79 € 249,99 € Voir

Amazon 289,99 € Voir

Rakuten 309,90 € Voir

La Redoute 309,90 € Voir

Rue du Commerce 499,99 € 328,90 € Voir

Fnac 373,00 € Voir

La marque Dyson s'impose sur le marché des aspirateurs et sur tous les types de modèles et si jusqu'à présent la marque ne participait pas aux avant premières du Black, elle a dévoilé ses premières offres jeudi 18 novembre. Les rabais s'ils sont à noter ne sont pour autant pas des plus avantageux, ils concernent les aspirateurs balais V11, V10, V8 et V7. La meilleure promo de Dyson est sans conteste celle exercée pour l'aspirateur robot Dyson Heurist 360 vendu à 699€, soit 300€ de moins que le prix initial. Des rabais du même acabit se retrouvent aussi sur des site comme Amazon ou Cdiscount.

Aspirateur Dyson V8 Total Clean 299€ VOIR L'OFFRE sur Dyson

Aspirateur balai Dyson V8 Motorhead + Kit nettoyage voiture 328,90 € 278,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Outsize Cdiscount 799,99 € 549,90 € Voir

Rakuten 929,00 € Voir

Aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 Boulanger 349,00 € Voir

Rue du Commerce 599,99 € 419,99 € Voir

Amazon 449,00 € Voir

Rakuten 797,81 € Voir

Aspirateur balai Dyson V11 Torque Drive Extra Cdiscount 876,87 € 599,00 € Voir

Rue du Commerce 598,99 € Voir

Rakuten 679,00 € Voir

Amazon 721,79 € Voir

Aspirateur robot Dyson Heurist 360 699€ VOIR L'OFFRE sur Dyson

Quels sont les bons plans sur les aspirateurs robots Roomba et Braava d'iRobot ?

La marque iRobot s'est imposée sur le secteur très prisé des aspirateurs robots avec les appareils de la gamme Roomba. L'année dernière les aspirateurs les plus vendus lors du Black Friday étaient en grande partie des produits iRobot, la marque et les enseignes l'ont bien compris et semblent vouloir réitérer l'expérience. Plusieurs modèles phares comme le Roomba 692 ou l'aspirateur nettoyeur Braava Jet M6134 ont été parmi les premiers soldés et ils sont rejoints par de plus en plus d'appareils de la marque. Des modèles plus performants ont faire leur apparition parmi les promotions comme l'aspirateur robot i3+ et le s9+. Il faut être toutefois rester vigilant avec les réductions notamment sur les produits les plus onéreux car si certaines offres sont effectivement de bonnes affaires, d'autres plutôt des attrapes-clients. La meilleure solution pour distinguer les bons plans est de pouvoir faire un comparatif entre les prix en temps normal, le prix initial pendant la période de promotion (le prix barré donc) et la prix effectif une fois la promo appliquée. Nous avons fait ce travail sur les meilleures offres d'aspirateur iRobot et voici les affaires à ne pas louper.

Aspirateur robot iRobot Roomba i3+ Fnac 698,99 € 528,99 € Voir

Rakuten 529,00 € Voir

La Redoute 529,00 € Voir

Cdiscount 592,06 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Fnac 319,99 € Voir

Rakuten 346,43 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba 692 Amazon 287,99 € 199,00 € Voir

Rakuten 238,89 € Voir

Cdiscount 263,30 € Voir

Aspirateur Robot iRobot Roomba i3552 699,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot iRobot Braava Jet m6134 Cdiscount 551,70 € Voir

Amazon 699,00 € 565,46 € Voir

Rakuten 620,27 € Voir

Rue du Commerce 632,29 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba S9+ Fnac 1498,99 € 1198,99 € Voir

Amazon 1499,99 € 1199,00 € Voir

Cdiscount 1499,00 € 1199,00 € Voir

Rakuten 1199,00 € Voir

Boulanger 1499,00 € 1199,00 € Voir

La Redoute 1494,02 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba i7156 Amazon 622,23 € 499,00 € Voir

Rakuten 552,47 € Voir

Cdiscount 570,50 € Voir

Rue du Commerce 631,64 € Voir

Fnac 664,79 € Voir

Les aspirateurs robots s'imposent sur le marché. Très rapidement les objets connectés ont conquis les foyers avec toutes leurs fonctions : poils d'animaux, cheveux, saletés et poussières, rien ne leur résiste. Le nombre de produits vendus a explosé ces derniers mois et pour ceux qui hésitent encore à se procurer un tel aspirateur, le Black Friday est une belle occasion de sauter le pas. L'appareil silencieux et très efficaces s'occupe de passer l'aspirateur à votre place, même quand vous n'êtes pas là ! Capables d'aspirer la poussière et la saleté tout seuls, ils font gagner du temps précieux. Outre iRobot, d'autres marques sortent leur épingle du jeu comme Roborok avec son modèle S7, Rowenta avec sa gamme X-plorer ou Ecovacs, Lefant, etc . Les aspirateurs robots sont largement représentés parmi les offres du Black Friday, voici une petite sélection de produits à suivre de près durant cette grande opération de fin d'année.

Aspirateur robot Roborok S7 Rakuten 459,00 € Voir

Rue du Commerce 549,00 € 479,00 € Voir

Fnac 728,79 € 539,00 € Voir

Amazon 593,67 € Voir

La Redoute 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Aspirateur robot Rowenta X-Plorer Serie75 Amazon 499,99 € 319,99 € Voir

Cdiscount 499,99 € 319,99 € Voir

La Redoute 319,99 € Voir

Rakuten 371,94 € Voir

Fnac 377,20 € Voir

Rue du Commerce 575,84 € 505,94 € Voir

Aspirateur robot Neato Robotics D8 799,99 € 399,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur Robot Laveur LEFANT-M571 Amazon 319,99 € 189,99 € Voir

Fnac 405,00 € Voir

Aspirateur robot 2 en 1 Samsung VR05R503PWG Cdiscount 309,66 € 149,99 € Voir

Rakuten 219,63 € Voir

Rue du Commerce 217,06 € Voir

Fnac 229,60 € Voir

Aspirateur robot Lefant-M201 Amazon 199,99 € 89,99 € Voir

Fnac 250,00 € Voir

Aspirateur robot Ecovacs Deebot T9+ Amazon 899,00 € 649,99 € Voir

Fnac 899,99 € 649,99 € Voir

La Redoute 649,99 € Voir

Cdiscount 899,99 € 746,99 € Voir

Rakuten 746,99 € Voir

Rue du Commerce 899,99 € Voir

Aspirateur robot Ecovacs Deebot OZMO 920 Amazon 349,98 € 249,00 € Voir

Cdiscount 249,99 € Voir

Fnac 349,99 € Voir

Rakuten 351,77 € Voir

Les aspirateurs balais ont progressivement grignoté le marché au point de devenir les modèles les plus recherchés car foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à l'autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. Là encore la marque Dyson est très représentée mais la concurrence est rude puisque on trouve également de très bonnes références chez des marques plus traditionnelles sur le marché de l'électroménager comme Dreame, Bosch ou Rowenta, le marque rivale de Dyson.

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Rakuten 269,00 € Voir

Rue du Commerce 359,00 € 329,00 € Voir

Fnac 349,00 € Voir

Amazon 399,00 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Aspirateur balai Rowenta Air Force Flex 560 ANIMAL Cdiscount 499,79 € 249,99 € Voir

Amazon 289,99 € Voir

Rakuten 309,90 € Voir

La Redoute 309,90 € Voir

Rue du Commerce 499,99 € 328,90 € Voir

Fnac 373,00 € Voir

Aspirateur laveur balai Rowenta Air Force Flex 560 Aqua Amazon 549,79 € 279,99 € Voir

Rakuten 341,14 € Voir

Fnac 341,14 € Voir

Cdiscount 347,46 € Voir

La Redoute 401,68 € Voir

Aspirateur balai Jashen V18 Amazon 219,99 € 163,99 € Voir

Rakuten 230,13 € Voir

Cdiscount 236,87 € Voir

Aspirateur balai Bosch Unlilmited 6 Amazon 349,99 € 169,99 € Voir

Fnac 215,22 € Voir

Rakuten 261,34 € Voir

Aspirateur balai Dreame V11 écran OLED Rakuten 227,79 € Voir

Fnac 227,87 € Voir

Cdiscount 359,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 248,28 € 235,87 € Voir

Amazon 293,03 € Voir

Aspirateur balai Tineco A11 Hero 399,00 € 209,30 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai Fagor FG3310 gris et rouge Cdiscount 112,75 € 89,99 € Voir

Fnac 199,39 € 89,39 € Voir

La Redoute 89,99 € Voir

Rakuten 100,20 € Voir

Rue du Commerce 98,83 € Voir

Amazon 107,70 € Voir

Aspirateur balai Severin HV7165 Amazon 199,00 € 99,99 € Voir

Fnac 151,39 € Voir

Rakuten 165,99 € Voir

Aspirateur sans sac Rowenta Compact Power XXL Amazon 159,99 € 99,99 € Voir

Rakuten 115,98 € Voir

Cdiscount 142,31 € Voir

Rue du Commerce 158,96 € Voir

Aspirateur sans sac Bosch Série 2 Rue du Commerce 85,90 € 76,36 € Voir

Rakuten 81,94 € Voir

La Redoute 83,80 € Voir

Amazon 119,99 € 88,78 € Voir

Fnac 88,16 € Voir

Cdiscount 117,58 € 89,99 € Voir

Aspirateur sans sac Philips PowerCyclone 8 Série 7000 Amazon 249,99 € 149,99 € Voir

Rakuten 176,57 € Voir

Fnac 191,64 € Voir

Aspirateur sans sac Hoover SprintEVO SE51 Fnac 98,79 € 68,79 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Rue du Commerce 72,62 € Voir

Rakuten 78,51 € Voir

Cdiscount 88,28 € Voir

Amazon 112,10 € Voir

Les aspirateurs sans sac font de la résistance et apparaissent aussi parmi les modèles d'aspirateurs recherchés, d'autant plus lorsque des opérations telles que le Black Friday s'organisent. Certains modèles sont affichés à des prix réduits plus qu'avantageux.