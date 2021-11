Black Friday aspirateur : -40% sur Roborock, Proscenic et Rowenta

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Les promotions ne fléchissent pas pendant les derniers jours du Black Friday. iRobot, Ecovacs, Rowenta ou Dyson, on trouve des réductions à -40% sur les aspirateurs robots et jusqu'à -50% sur les balais.

[Mis à jour le 27 novembre à 08h52] Sur tous les modèles d'aspirateurs, les réductions atteignent des sommets. Pour les derniers jours du Black Friday, les enseignes spécialisées prolongent les promotions jusqu'au lundi 29 novembre, après quoi le Cyber Monday prendra le relai. Les consommateurs bénéficient encore de quelques heures pour s'équiper d'aspirateurs robots à prix cassés, les appareils connectés et autonomes sont les plus recherchés mais aussi les plus soldés. Les promotions grimpent jusqu'à -40% sur plusieurs modèles dont le Roomba 692 d'iRobot, le Proscenic M8 Pro ou le Robotics N8 de Neato et même autour des -30% ou -20% elles restent très avantageuses. Ce sont plusieurs centaines d'euros que les consommateurs peuvent économiser en achetant des modèles phares comme le Roborock S7, le I3+ d'iRobot ou le Deebot d'Ecovacs pendant l'opération commerciale, une occasion en or d'autant plus que toutes les gammes de produits sont représentées, des anciennes collections aux appareils de dernière génération. Le géant anglais Dyson participe lui aussi aux promotions du Black Friday sur son site marchand et propose son modèle robot Dyson Heurist 360 au rabais, à 699€ soit -30% sur le prix initial.

Ceux qui préfèrent les aspirateurs balais peuvent aussi conclure de belles affaires pendant ce dernier week-end du Black Friday avec des modèles accessibles pour toutes les bourses et des promos jusqu'à -50% comme sur le Air Force Flex Aqua de Rowenta qui revient à seulement 279,99€. Les aspirateurs traineaux sans sac trouvent également preneur grâce à leur prix cassé, beaucoup de modèles sont vendus à moins de 100€, y compris ceux des marques reconnues comme Rowenta, Bosch, Philips ou Severin. Pour vous aider à dénicher les bons plans disponibles lors des derniers jours du Black Friday, Linternaute.com a épluché toutes les offres pour ne retenir que les meilleures promotions dans sa sélection complète.

Les aspirateurs Dyson, Rowenta et iRobot figurent parmi les modèles les plus cherchés du Black Friday, Les années précédentes ils étaient aussi ceux affichant les meilleures promotions et, comme annoncé, toutes les formes d'aspirateurs étaient présentes : aspirateur balai, aspirateur robot, sans fil ou sans sac. Cette année le schéma semble se répéter, les fabricants jouent tous le jeu du Black Friday avec des réductions plus ou moins intéressantes sur leurs différentes gammes de produits. Retrouvez une sélection de modèles à suivre pendant Black Friday 2021 pour trouver la meilleure offre. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs modèles par catégorie ci-dessous dans nos sélections dédiées !

Aspirateur robot Roborok S7 Cdiscount 699,99 € 459,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Aspirateur laveur balai Rowenta Air Force Flex 560 Aqua Fnac 341,12 € Voir

Amazon 549,79 € 404,08 € Voir

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Rakuten 259,00 € Voir

La marque Dyson s'impose sur le marché des aspirateurs et sur tous les types de modèles et depuis le début de la Black Week, la marque affiche de jolis rabais sur certains de ses produits, au point où certains sont en rupture de stock. Heureusement pour le consommateurs d'autres modèles soldés sont encore disponibles comme les aspirateurs balais V10, V8 et V7. La meilleure promo de Dyson est sans conteste celle exercée sur l'aspirateur robot Dyson Heurist 360 vendu à 699€, soit 300€ de moins que le prix initial. Des rabais du même acabit se retrouvent aussi sur des site comme Amazon ou Cdiscount.

Aspirateur Dyson V8 Total Clean 299€ VOIR L'OFFRE sur Dyson

Aspirateur balai Dyson V7 Motorhead 219,99€ VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Aspirateur balai Dyson V11 Torque Drive Extra Cdiscount 876,87 € 549,00 € Voir

Aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 Boulanger 349,00 € Voir

Aspirateur robot Dyson Heurist 360 699€ VOIR L'OFFRE sur Dyson

Quels sont les bons plans sur les aspirateurs robots Roomba d'iRobot ?

La marque iRobot s'est imposée sur le secteur très prisé des aspirateurs robots avec les appareils de la gamme Roomba. Et cette année la marque ne lésine pas sur les réductions, plusieurs de ses produits phares ont été soldés depuis le début du mois de novembre parfois jusqu'à -50%. Pour le rush final du Black Friday, le Roomba 692, son grand frère le i6192 sont les modèles les plus accessibles à respectivement 199€ et 279€. Mais les promotions concernent toutes les gammes et ainsi on peut retrouver le modèle i3+ avec sa station à -25% et le produit d'une de dernières générations d'aspirateurs de la marque, le s9+ à -20%. Linternaute.com a écumé les offres pour retenir les meilleur bons plans iRobot dans cette sélection.

Aspirateur robot iRobot Roomba i3+ Rakuten 499,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba 692 Amazon 287,99 € 199,00 € Voir

Aspirateur Robot iRobot Roomba i3552 699,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot iRobot Roomba S9+ Fnac 1498,99 € 1198,99 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba i7156 Amazon 622,23 € 499,00 € Voir

Les aspirateurs robots grignotent le marché progressivement. Très rapidement les objets connectés ont conquis les foyers avec toutes leurs fonctions : aspiration des poils d'animaux, des cheveux, des saletés et des poussières, rien ne leur résiste. Le nombre de produits vendus a explosé ces derniers mois et pour ceux qui hésitent encore à se procurer un tel aspirateur, le Black Friday qui commence enfin est une belle occasion de sauter le pas. L'appareil silencieux et très efficace s'occupe de passer l'aspirateur à votre place, même quand vous n'êtes pas là. Outre iRobot, d'autres marques sortent leur épingle du jeu comme Roborock avec son modèle S7, Rowenta avec sa gamme X-plorer ou les concurrents comme Ecovacs, Lefant, etc . Les aspirateurs robots sont largement représentés parmi les offres du Black Friday, voici une petite sélection de produits à suivre de près durant cette grande opération de fin d'année.

Aspirateur robot Roborok S7 Cdiscount 699,99 € 459,00 € Voir

Aspirateur robot Proscenic M8 PRO 659,00 € 459,00 € VOIR L'OFFRE sur Rue du Commerce

Aspirateur robot Ecovacs N8 PRO+ Amazon 699,00 € 529,00 € Voir

Aspirateur robot Rowenta X-Plorer Serie75 Amazon 499,99 € 319,99 € Voir

Aspirateur robot Neato Robotics D8 799,99 € 399,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur Robot Laveur LEFANT-M571 Amazon 319,99 € 189,99 € Voir

Aspirateur robot Lefant-M201 Amazon 199,99 € 89,99 € Voir

Aspirateur robot Ecovacs Deebot T9+ Amazon 899,00 € 649,99 € Voir

Aspirateur robot Amibot Animal XL H2O Connect Amazon 349,99 € 248,90 € Voir

Les aspirateurs balais restent les modèles les plus recherchés car foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à l'autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. Sur ce segment, la marque Dyson est très représentée mais la concurrence est rude puisque on trouve également de très bonnes références chez des marques plus traditionnelles sur le marché de l'électroménager comme Dreame, Bosch ou Rowenta, le marque rivale de Dyson.

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Rakuten 259,00 € Voir

Aspirateur laveur balai Rowenta Air Force Flex 560 Aqua Fnac 341,12 € Voir

Aspirateur balai Jashen V18 Amazon 219,99 € 163,99 € Voir

Aspirateur balai Tineco A11 Hero 399,00 € 209,30 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai Dreame V10 Mistral Pro Rakuten 180,99 € Voir

Aspirateur balai Severin HV7165 Amazon 199,00 € 99,99 € Voir

Cdiscount 299,00 € 99,99 € Voir

Aspirateur sans sac BOSCH BGC05AAA2 Amazon 71,99 € 59,99 € Voir

Cdiscount 129,99 € 59,99 € Voir

Aspirateur sans sac Rowenta Compact Power XXL Amazon 159,99 € 99,99 € Voir

Aspirateur sans sac Philips PowerCyclone 8 Série 7000 Amazon 249,99 € 149,99 € Voir

Aspirateur sans sac Hoover SprintEVO SE51 Fnac 98,79 € 68,79 € Voir

Aspirateur sans sac Severin MY7101 Cdiscount 199,00 € 59,99 € Voir

Les aspirateurs sans sac font de la résistance et apparaissent aussi parmi les modèles d'aspirateurs recherchés, d'autant plus lorsque des opérations telles que le Black Friday s'organisent. Certains modèles sont affichés à des prix réduits plus qu'avantageux.