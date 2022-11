Black Friday aspirateur : les réductions commencent déjà

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. iRobot, Roborock, Dyson, les réductions Black Friday ont déjà commencé. Que faut-il savoir concernant les promotions du Black Friday 2022 ?

La date du Black Friday 2022 est déjà connue. Les promotions sans équivalents de l'opération commerciale annuelle sont attendues pour le 25 novembre. Les rabais sur l'électroménager sont des incontournables du Black Friday, et à chaque édition, cet allié du ménage fait partie des produits les plus vendus. Aspirateurs robots, balais et traineaux, tous sont passés dans le filet des soldes en novembre dernier mais il faut noter que les modèles robots, connectés et autonomes, étaient plus représentés. Du côté des marques, tous les leaders du marché jouent le jeu et baissent leurs prix à l'occasion de la période de soldes même Dyson, iRobot ou encore Roborock.

Le Deal du moment

Si vous cherchez un aspirateur rentable et efficace et que vous ne voulez pas dépenser une fortune, le meilleur deal rapport-qualité prix du moment est le Ariete Handy Force 2761. A seulement 45€, ce balai dispose d'un design ergonomique, il permet deux possibilités de nettoyage, un balai vertical ou un aspirateur portable, adapté au ménage quotidien. La performance de celui-ci reste profonde et rapide, notamment à cause de son poids léger et son poignet ajustable.

Aspirateur balai Ariete Technologie Neuf à partir de 45,00 € Occasion à partir de 52,36 € Rakuten 45,00 € Voir

Amazon 69,90 € 60,00 € Voir

Rue du Commerce 60,49 € Voir

Darty 60,49 € Voir

Fnac 67,00 € Voir Amazon 69,90 € 52,36 € Voir

Malgré que la plupart des aspirateurs fonctionnent bien sur les tapis à poils courts/moyens, choisir un aspirateur adapté à ses besoins est toujours nécessaire! En effet, il existe tellement de types d'aspirateurs sur le marché qu'il peut paraitre difficile de décider comment choisir un aspirateur qui correspond le mieux à ce que vous cherchez.

Avant toute chose, considérez bien si vous cherchez un aspirateur sans fil ou avec fil. Les aspirateurs sans fil conviennent généralement aux grandes appartements/surfaces. Le deuxième critère à prendre en compte est le sac / non sac. Mais celui-là reste une question de préférence personnelle. Un aspirateur à sac poussière pourrait vous éviter des allergies non nécessaires et préservera la qualité d'air intérieur de votre maison. D'autres aspects à revoir avant d'investir votre argent dans un aspirateur est sa performance globale, son niveau de bruit, sa capacité de filtration, sa durabilité et sa facilité d'usage. On vous propose ici une gamme de choix qui englobe ces différents critères.

Aspirateur robot Roborok S7 Neuf à partir de 404,47 € Occasion à partir de 399,00 € AliExpress 631,99 € 404,47 € Voir

Rakuten 429,00 € Voir

Cdiscount 439,00 € Voir

Fnac 498,79 € 449,00 € Voir

Rue du Commerce 499,00 € 449,00 € Voir

Amazon 499,00 € Voir

Darty 549,99 € Voir Rakuten 429,00 € 399,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Neuf à partir de 292,86 € Occasion à partir de 189,59 € Amazon 292,86 € Voir

Fnac 319,99 € Voir

Rakuten 327,05 € Voir Amazon 292,86 € 189,59 € Voir

La marque Dyson reste l'un des leaders du marché. Les aspirateurs du fabriquant anglais offrent une forte puissance d'aspiration, des options de réglage avancés et un design pratique et plaisant.

Dyson Big Ball Multifloor 2 Neuf à partir de 328,19 € Occasion à partir de 449,00 € Darty 328,19 € Voir

Rue du Commerce 335,00 € Voir

Rakuten 339,98 € Voir

Amazon 429,00 € 398,99 € Voir Amazon 429,00 € 449,00 € Voir

Rakuten 339,98 € 469,99 € Voir

Aspirateur balai V8 Absolute Neuf à partir de 385,71 € Rakuten 385,71 € Voir

Fnac 397,80 € 396,00 € Voir

Cdiscount 399,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Ubaldi 399,00 € Voir

Darty 399,00 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Amazon 452,00 € Voir

Y a-t-il des bon plans sur les aspirateur robots ?

Les aspirateurs robots sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de garder vos sols/tapis propres sans trop bouger. Ils peuvent être un outil précieux pour l'entretien des sols dans la plupart des maisons. Si vous manquez de temps ou si vous détestez simplement passer l'aspirateur, un robot aspirateur est le meilleur investissement pour vous!

Robot Aspirateur Laveur DEEBOT N8 Pro+ Neuf à partir de 493,00 € Occasion à partir de 339,33 € Rakuten 493,00 € Voir

Amazon 699,00 € 502,98 € Voir

Fnac 522,99 € Voir

La Redoute 523,99 € Voir

Darty 523,99 € Voir

Boulanger 523,99 € Voir

Galeries Lafayette 523,99 € Voir Amazon 699,00 € 339,33 € Voir

Aspirateur iRobot Roomba 692 Neuf à partir de 221,87 € Occasion à partir de 150,00 € Darty 221,87 € Voir

Amazon 329,00 € 239,31 € Voir

Rakuten 258,30 € Voir Amazon 329,00 € 150,09 € Voir

Rakuten 258,30 € 150,00 € Voir

Les aspirateurs sans fil ont maintenu leur position de produit le plus vendu car ils sont foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux.

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Neuf à partir de 335,99 € Rakuten 335,99 € Voir

Rue du Commerce 361,99 € 339,00 € Voir

Fnac 346,79 € Voir

La Redoute 347,99 € Voir

Boulanger 347,99 € Voir

Galeries Lafayette 347,99 € Voir

Cdiscount 379,25 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Aspirateur balai Dreame V11 Neuf à partir de 239,15 € Amazon 239,15 € Voir

Rakuten 241,80 € Voir

Darty 250,99 € Voir

Rue du Commerce 255,22 € Voir

Fnac 266,29 € Voir

Aspirateur balai Philips SpeedPro Max Neuf à partir de 326,99 € Occasion à partir de 244,09 € Amazon 399,99 € 326,99 € Voir

Cdiscount 326,99 € Voir

Fnac 357,22 € Voir

Darty 357,22 € Voir

Rakuten 368,25 € Voir Amazon 399,99 € 244,09 € Voir

Les aspirateurs sans sac font de la résistance et apparaissent aussi parmi les modèles d'aspirateurs recherchés pendant le Black Friday, certainement aidés par des prix défiant toute concurrence. Quels modèles surveiller en vue de l'édition 2022 ? De manière générale cette page tient à jour la liste des produits pouvant faire l'objet de soldes intéressants puis des meilleures promotions dès l'apparition des premières offres du Black Friday 2022.