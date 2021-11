Black Friday aspirateur : presque -50% sur iRobot et Rowenta

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Les promotions sur les aspirateurs robots se renforcent. Les modèles Roomba d'iRobot et X-Plorer de Rowenta sont affichés entre -30% et -50%. De belles réductions sont pratiquées sur les aspirateurs balais sans fil notamment sur des valeurs sûres comme Bosch, Philips ou une fois encore Rowenta.

[Mis à jour le 19 novembre à 11h47] La Black Friday Week débute ce vendredi 19 novembre et lance officiellement les hostilités de la période de soldes. Dans les rayons consacrés aux aspirateurs, les prix se parent de jolies réductions depuis début novembre, surtout ceux des aspirateurs robots, mais cette semaine un nouveau pallier est franchi avec des réductions comprises entre -30% et -50% pour les plus intéressantes. Ces rabais sont visibles sur des marques très convoitées comme iRobot ou Rowenta pour ne citer qu'elles. Plusieurs modèles de la gamme Roomba d'iRobot sont vendus à des tarifs inférieurs à 500€, voire 300€, une occasion en or pour les consommation de s'équiper d'appareils haut de gamme à moindre coût. Même constat sur la série X-Plorer de Rowenta, marque référence en matière d'aspirateurs. D'autres belles affaires sont à conclure sur des marques moins plébiscitées mais aussi efficaces notamment avec le robot Robotics D8 de Neato vendu à moitié prix à 399€. Pour les plus petits budgets le Black Friday offre aussi la possibilité de se procurer des aspirateurs robots à moins de 200€.

MEILLEURS produits

Les adeptes d'aspirateurs balais sans fil peuvent aussi profiter de rabais conséquents sur les modèles phares du secteur. Dyson et Rowenta dominent ce marché mais les promos sont très timides chez le fabricant anglais alors Rowenta joue le jeu des promotions sur plusieurs de ces produits, y compris les modèles "Flex" qui sont la spécificité de la marque. Enfin, les aspirateurs traineaux font de la résistance et les produits de Bosch ou Philips sont proposés à des prix défiant toute concurrence. En résumé, il faut scruter le marché lors du Black Friday pour conclure la meilleure affaire possible, pour cela restez méfiant sur les prix et pourcentages de réduction et comparez les tarifs avec ceux pratiqués en période hors soldes pour être sûr de profiter d'un vrai rabais. Retrouvez dans cet article la sélection de Linternaute.com sur les meilleures offres d'aspirateurs du Black Friday 2021, catégorie par catégorie.

Les aspirateurs Dyson, Rowenta et iRobot figurent de nouveau parmi les modèles les plus cherchés du Black Friday, Les années précédentes ils étaient aussi ceux affichant les meilleures promotions et, comme annoncé, toutes les formes d'aspirateurs étaient présentes : aspirateur balai, aspirateur robot, sans fil ou sans sac. Cette année le schéma diffère, Dyson reste discret et les promotions sur ses appareils rares tandis que Rowenta et iRobot jouent le jeu avec les réductions plus ou moins intéréssantes sur leurs différentes gammes de produits. Retrouvez une sélection de modèles à suivre pendant Black Friday 2021 pour trouver la meilleure offre. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs modèles par catégorie ci-dessous dans nos sélections dédiées !

Aspirateur robot iRobot Roomba 981 Rakuten 529,79 € Voir

Amazon 545,00 € Voir

Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Outsize 799,99 € 549,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Aspirateur sans sac Rowenta Silence Force Cyclonic "Home & Car pro" RO7686EA Rakuten 249,99 € Voir

Boulanger 359,00 € 249,99 € Voir

Rue du Commerce 340,80 € Voir

La marque Dyson s'impose sur le marché des aspirateurs et sur tout les types de modèles mais les produits de la marque sont très peu voire pas du tout soldés. Le fabriquant anglais doit tout de même faire de nombreuses ventes pendant le Black Friday. Parmi les modèles prisés, il faut surveiller les offres sur les aspirateurs balais des gammes V7 et V8. Les derniers modèles feront peut-être l'objet de petites promotions, comme le Dyson 360 Heurist, un modèle d'aspirateur robot, mais une chose est sûre de bonnes affaires seront à conclure sur les appareils des gammes précédentes.

Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Outsize 799,99 € 549,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Aspirateur balai Dyson V8 Absolute+ Rue du Commerce 399,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Cdiscount 449,99 € Voir

Amazon 464,95 € Voir

Rakuten 484,90 € Voir

Aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 Cdiscount 299,00 € Voir

Rue du Commerce 599,99 € 419,99 € Voir

Amazon 449,00 € Voir

Rakuten 835,80 € Voir

Aspirateur balai Dyson V11 Torque Drive Extra Rue du Commerce 598,99 € Voir

Cdiscount 660,88 € 604,99 € Voir

Rakuten 679,00 € Voir

Amazon 779,85 € Voir

Aspirateur Dyson 360 Heurist Rue du Commerce 875,99 € 789,18 € Voir

Rakuten 1076,72 € Voir

Amazon 1222,10 € Voir

Quels sont les bons plans sur les aspirateurs robots Roomba et Braava d'iRobot ?

La marque iRobot s'est imposée sur le secteur très prisé des aspirateurs robots avec les appareils de la gamme Roomba. L'année dernière les aspirateurs les plus vendus lors du Black Friday étaient en grande partie des produits iRobot, la marque et les enseignes l'ont bien compris et semblent vouloir réitérer l'expérience. Plusieurs modèles phares comme le Roomba 692 ou l'aspirateur nettoyeur Braava Jet M6134 ont été parmi les premiers soldés et ils sont rejoints par de plus en plus d'appareils de la marque. Il faut être toutefois rester vigilant avec les réductions notamment sur les produits les plus onéreux car si certaines offres sont effectivement de bonnes affaires, d'autres plutôt des attrapes-clients. La meilleure solution pour distnguer les bons plans est de pouvoir faire un comparatif entre les prix en temps normal, le prix initial pendant la période de promotion (le prix barré donc) et la prix effectif une fois la promo appliquée. Nous avons fait ce travail sur les meilleures offres d'aspirateur iRobot et voici les affaires à ne pas louper.

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Fnac 320,04 € Voir

Rakuten 325,54 € Voir

Cdiscount 340,62 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba 692 Amazon 279,99 € 199,00 € Voir

Rakuten 229,12 € Voir

Cdiscount 259,85 € Voir

Aspirateur Robot iRobot Roomba i3552 699,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot iRobot Braava Jet m6134 Amazon 699,00 € 565,46 € Voir

Rakuten 620,03 € Voir

Rue du Commerce 632,29 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba i7156 Amazon 622,23 € 499,00 € Voir

Fnac 583,15 € Voir

Rakuten 590,93 € Voir

Cdiscount 820,14 € 629,99 € Voir

Rue du Commerce 631,64 € Voir

Les aspirateurs robots s'imposent sur le marché. Très rapidement les objets connectés ont conquis les foyers avec toutes leurs fonctions : poils d'animaux, cheveux, saletés et poussières, rien ne leur résiste. Le nombre de produits vendus a explosé ces derniers mois et pour ceux qui hésitent encore à se procurer un tel aspirateur, le Black Friday est une belle occasion de sauter le pas. L'appareil silencieux et très efficaces s'occupe de passer l'aspirateur à votre place, même quand vous n'êtes pas là ! Capables d'aspirer la poussière et la saleté tout seuls, ils font gagner du temps précieux. Dans ce domaine les marques iRobot, notamment pour sa gamme Roomba, et Roborok avec son modèle S7 sortent leur épingle du jeu. Les aspirateurs robots sont largement représentés parmi les premières offres du Black Friday, voici une petite sélection de produits à suivre de près durant cette grande opération de fin d'année.

Aspirateur robot Roborok S7 Rakuten 469,00 € Voir

Cdiscount 699,99 € 479,00 € Voir

Fnac 479,00 € Voir

Rue du Commerce 518,00 € Voir

Amazon 602,57 € Voir

La Redoute 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Aspirateur robot Neato Robotics D8 799,99 € 399,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur Robot Laveur LEFANT-M571 Amazon 319,99 € 189,99 € Voir

Fnac 405,00 € Voir

Aspirateur robot 2 en 1 Samsung VR05R503PWG Cdiscount 333,26 € 149,99 € Voir

Rakuten 211,29 € Voir

Rue du Commerce 217,06 € Voir

Fnac 224,01 € Voir

Aspirateur robot Rowenta X-Plorer Serie75 Amazon 499,99 € 319,99 € Voir

Rakuten 375,73 € Voir

Cdiscount 401,08 € Voir

Fnac 404,72 € Voir

La Redoute 450,09 € Voir

Rue du Commerce 575,84 € 505,94 € Voir

Aspirateur Robot Ecovacs DEEBOT N8+ Amazon 599,00 € 419,00 € Voir

Cdiscount 799,99 € 419,99 € Voir

Fnac 532,74 € Voir

Rakuten 614,85 € Voir

Les aspirateurs balais ont progressivement grignoté le marché au point de devenir les modèles les plus recherchés car foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à l'autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. Là encore la marque Dyson est très représentée mais la concurrence est rude puisque on trouve également de très bonnes références chez des marques plus traditionnelles sur le marché de l'électroménager comme Electrolux, Hoover ou le marque rivale de Dyson : Rowenta.

Aspirateur balai Rowenta Air Force Flex 560 ANIMAL Cdiscount 499,79 € 249,99 € Voir

La Redoute 250,00 € Voir

Amazon 298,00 € Voir

Fnac 398,79 € 298,79 € Voir

Rakuten 309,90 € Voir

Rue du Commerce 499,99 € 328,90 € Voir

Aspirateur balai Jashen V18 Amazon 219,99 € 163,99 € Voir

Rakuten 244,24 € Voir

Cdiscount 290,45 € Voir

Aspirateur balai Tineco Pure One X 199,99€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai Roborok H7 Fnac 309,00 € Voir

Rakuten 329,00 € Voir

Rue du Commerce 358,00 € Voir

Amazon 399,00 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Aspirateur sans sac Rowenta Compact Power XXL Amazon 159,99 € 99,99 € Voir

Rakuten 138,36 € Voir

Cdiscount 150,99 € Voir

Rue du Commerce 158,96 € Voir

Aspirateur sans sac Bosch Série 2 Amazon 119,99 € 59,99 € Voir

Fnac 74,94 € Voir

Rue du Commerce 85,90 € 76,36 € Voir

Rakuten 82,01 € Voir

La Redoute 83,68 € Voir

Cdiscount 125,88 € 89,99 € Voir

Aspirateur sans sac Philips PowerCyclone 8 Série 7000 Amazon 249,99 € 149,99 € Voir

Fnac 187,44 € Voir

Rakuten 203,18 € Voir

Aspirateur traineau sans sac Hoover BR71_BR30 Fnac 87,48 € Voir

Rue du Commerce 88,87 € Voir

Rakuten 95,03 € Voir

Amazon 96,50 € Voir

Les aspirateurs sans sac font aussi partie des modèles d'aspirateurs recherchés, d'autant plus lorsque des opérations telles que le Black Friday s'organisent. Certains modèles sont d'ores et déjà affichés à des prix réduits.