Black Friday aspirateur : Roborok S7, Roomba 692, promos sur les robots

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Les aspirateurs robots très côtés d'iRobot et de Roborok sont bradés et attirent les foules. Le Braava Jet M6134 et le Roborok S7 affichent presque - 30% pendant le Early Black Friday. Les prix des aspirateurs balais, Dyson, Rowenta ou Dreame sont aussi à surveiller.

[Mis à jour le 12 novembre à 9h25] Quasi -30% sur les modèles d'aspirateurs robots Roomba 692 et Braava Jet M6134 d'iRobot ! Même réduction sur le Roborok S7, dernier modèle de la marque phare des aspirateurs robots connectés. Le S7 a les faveurs des consommateurs et le Black Friday est l'occasion de se procurer le produit à un prix défiant toute concurrence. Les promotions n'arrêtent pas de pleuvoir sur les aspirateurs, en particulier sur le rayon des appareils robots. Connectés et silencieux, les aspirateurs se chargent d'avaler les poussières tout seul et permettent de gagner facilement une heure de ménage. Ces modèles d'aspirateurs sont les plus courus du marché et les enseignes spécialisées comme les sites de vente en ligne l'ont bien compris au vu des promotions exercées sur ces engins. Toutes les marques sont représentées : Roborok, iRobot, Rowenta ou encore Lefant.

L'aspirateur balai est l'autre modèle que les consommateurs s'arrachent. Dyson, première marque à avoir démocratisé l'aspirateur sans fil, conserve sa place en tête des ventes. Même si pour le moment peu de promos sont apparues sur les aspirateurs de la marque, des réductions devraient arriver au moins sur les produits d'anciennes gammes comme le V7 ou le V8. En parallèle une autre marque fait son trou sur le secteur des aspirateurs balais : Dreame. Le Dreame T30 ou T20 Mistral pourraient faire de l'ombre au leader anglais avec des capacités à peu près équivalentes pour un prix plus accessible. Quel que soit le type d'aspirateur recherché, il y a déjà de bonnes affaires à conclure alors que le Black Friday n'est censé commencer que le 26 novembre. La bonne nouvelle c'est qu'en théorie les promotions vont devenir plus nombreuses et peut-être plus intéressantes à mesure qu'on se rapproche du jour J. A la mi-novembre les rayons des aspirateurs robots restent le plus intéressant en termes de réduction, mais pour vous aider à y voir plus clair et débusquer les meilleurs deals voici notre sélection de bons plans du Black Friday 2021.

Les aspirateurs Dyson et Rowenta devraient de nouveau figurer parmi les modèles les plus cherchés lors du Black Friday, Les années précédentes ils étaient aussi ceux affichant les meilleures promotions et, comme annoncé, toutes les formes d'aspirateurs étaient présentes : aspirateur balai, aspirateur robot, sans fil ou sans sac. Retrouvez une sélection de modèles à suivre de près à l'aube du Black Friday 2021. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs modèles par catégorie ci-dessous dans nos sélections dédiées !

La marque Dyson s'impose sur le marché des aspirateurs et sur tout les types de modèles : balai, robot, sans sac, etc. Les aspirateurs de la marque anglaise vont certainement s'arracher pendant le Black Friday. Parmi les modèles prisés, on surveillera les offres sur les aspirateurs balai des gammes V7 et V8. Les derniers modèles feront peut-être l'objet de petites promotions, comme le Dyson 360 Heurist, un modèle d'aspirateur robot, mais une chose est sûre de bonnes affaires seront à conclure sur les appareils des gammes précédentes. Pour l'heure peu de promotions sont tombées mais les festivités ne font que commencer.

Les aspirateurs robots s'imposent sur le marché. Très rapidement les objets connectés ont conquis les foyers avec toutes leurs fonctions : poils d'animaux, cheveux, saletés et poussières, rien ne leur résiste. Le nombre de produits vendus a explosé ces derniers mois et pour ceux qui hésitent encore à se procurer un tel aspirateur, le Black Friday est une belle occasion de sauter le pas. L'appareil silencieux et très efficaces s'occupe de passer l'aspirateur à votre place, même quand vous n'êtes pas là ! Capables d'aspirer la poussière et la saleté tout seuls, ils font gagner du temps précieux. Dans ce domaine les marques iRobot, notamment pour sa gamme Roomba, et Roborok avec son modèle S7 sortent leur épingle du jeu. Les aspirateurs robots sont largement représentés parmi les premières offres du Black Friday, voici une petite sélection de produits à suivre de près durant cette grande opération de fin d'année.

Les aspirateurs balais ont progressivement grignoté le marché au point de devenir les modèles les plus recherchés car foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à l'autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. Là encore la marque Dyson est très représentée mais la concurrence est rude puisque on trouve également de très bonnes références chez des marques plus traditionnelles sur le marché de l'électroménager comme Electrolux, Hoover ou le marque rivale de Dyson : Rowenta.

Les aspirateurs sans sac font aussi partie des modèles d'aspirateurs recherchés, d'autant plus lorsque des opérations telles que le Black Friday s'organisent. Certains modèles sont d'ores et déjà affichés à des prix réduits.