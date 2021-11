Black Friday aspirateur : des promotions sur les robots

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Robots, balais, sans sac, Dyson, Rowenta ou iRobot, les aspirateurs figurent parmi les produit les plus vendus lors du Black Friday. Les premières promotions sont tombées, en particulier sur les aspirateurs robots. Retrouvez notre sélection de bons plans vous équiper au meilleur prix.

[Mis à jour le 8 novembre à 12h54] Les promotions fleurissent au rayon des aspirateurs. Le Black Friday prévu le 26 novembre arrive en avant-première chez certaines enseignes dont Amazon qui lance son opération Early Black Friday. Tout l'électroménager est concerné et beaucoup d'offres portent sur les aspirateurs. Chaque année l'appareil d'entretien est l'un des produits les plus achetés lors du vendredi noir et l'édition 2021 ne devrait pas échappé à la règle. Tous les modèles d'aspirateurs sont recherchés mais les consommateurs se tournent surtout vers les robots et les balais. Côté marque, les leaders du secteur maintiennent leur position, les produits Dyson, Rowenta et iRobot sont très appréciés et le Black Friday est l'occasion de se procurer un de ses appareils hauts de gamme à prix "cassé". Les premières promotions sont déjà là mais nous ne sommes qu'au début de la période de promos alors mieux vaut être vigilant aux réductions, les prix sont souvent gonflés avant l'opération commerciale et les prix affichés peuvent être plus élevés que d'ordinaire malgré les rabais. Il faut également surveiller l'évolution des prix et s'avoir être patient car les promotions peuvent sur certains produits monter crescendo à mesure que se rapproche du jour J.

La première vague de promotions se concentre surtout les aspirateurs robots. Des modèles de la marque iRobot sont déjà soldés parmi les gammes Roomba et Braava, chez Roborok les réductions les plus intéressantes portent sur les produits des générations précédentes comme le S5 ou le S6. D'autres marques comme Dreame, Lefant ou Ultenic proposent aussi des aspirateurs à prix réduit. Bien sûr les modèles d'aspirateurs balais ou traineaux sans sac sont aussi en solde notamment chez la marche Rowenta. Quant à Dyson, la Rolls Royce de l'aspirateur, les promotions sont encore timides mais elles pourraient arriver dans les prochains jours. Pour vous permettre de distinguer les bonnes affaires et vous équiper des meilleurs appareils à moindre coût, voici une sélection des produits les plus bradés et/ou les plus convoités pendant ce Black Friday.

Les aspirateurs Dyson et Rowenta devraient de nouveau figurer parmi les modèles les plus cherchés lors du Black Friday, Les années précédentes ils étaient aussi ceux affichant les meilleures promotions et, comme annoncé, toutes les formes d'aspirateurs étaient présentes : aspirateur balai, aspirateur robot, sans fil ou sans sac. Retrouvez une sélection de modèles à suivre de près à l'aube du Black Friday 2021. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs modèles par catégorie ci-dessous dans nos sélections dédiées !

La marque Dyson s'impose sur le marché des aspirateurs et sur tout les types de modèles : balai, robot, sans sac, etc. Les aspirateurs de la marque anglaise vont certainement s'arracher pendant le Black Friday. Parmi les modèles prisés, on surveillera les offres sur les aspirateurs balai des gammes V7 et V8. Les derniers modèles feront peut-être l'objet de petites promotions, comme le Dyson 360 Heurist, un modèle d'aspirateur robot, mais une chose est sûre de bonnes affaires seront à conclure sur les appareils des gammes précédentes. Pour l'heure peu de promotions sont tombées mais les festivités ne font que commencer.

Les aspirateurs balais ont progressivement grignoté le marché au point de devenir les modèles les plus recherchés car foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à l'autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. Là encore la marque Dyson est très représentée mais la concurrence est rude puisque on trouve également de très bonnes références chez des marques plus traditionnelles sur le marché de l'électroménager comme Electrolux, Hoover ou le marque rivale de Dyson : Rowenta.

Les aspirateurs robot sont les derniers nés sur ce marché mais ils ont déjà conquis de nombreux utilisateurs. Le marché a explosé ces derniers mois et le Black Friday est une belle occasion de sauter le pas et de s'équiper avec des appareils connectés, silencieux et très efficaces pour faire le ménage à votre place, même quand vous n'êtes pas chez vous ! Capables d'aspirer la poussière et la saleté tout seuls, ils font gagner du temps précieux. Dans ce domaine les marques iRobot, notamment pour sa gamme Roomba, et Roborok sortent leur épingle du jeu, certains de leurs modèles sont déjà en promo. Les aspirateurs robots sont largement représentés parmi les premières offres du Black Friday, voici une petite sélection de produits à suivre de près durant cette grande opération de fin d'année.

Les aspirateurs sans sac font aussi partie des modèles d'aspirateurs recherchés, d'autant plus lorsque des opérations telles que le Black Friday s'organisent. Certains modèles sont d'ores et déjà affichés à des prix réduits.