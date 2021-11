Black Friday 2021 sur les tablettes : les promotions sont déjà là !

BLACK FRIDAY TABLETTE. Apple, Samsung, Lenovo, Huawei... Comme chaque année, le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires, notamment sur les plus grandes marques de tablettes tactiles.

[Mis à jour le 07 novembre 2021 à 10h03] Comme chaque année, le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires. Et les tablettes tactiles n'échappent pas à l'offre de bons plans en cette fin d'année 2021 ! Au programme de ce "Vendredi noir", programmé cette année au 26 novembre, des milliers de prix cassés sur d'innombrables produits, dont des tablettes tactiles, proposées par de nombreuses marques et magasins.

Samsung, Surface, Huawei, iPad, Lenovo... De nombreuses marques devraient être bradées chez des commerçants ou les sites en ligne, comme CDiscount, Amazon, Darty ou encore La Fnac. Même avant la date du Black Friday, certains grands magasins proposent de bonnes affaires. C'est notamment le cas de l'iPad Pro 11 128 Go Argent, disponible sur le site de La Fnac à 749,99 euros contre 1069,99 euros.

Avant, pendant ou après le Black Friday, pour ne pas passer à côté des meilleures promotions et pouvoir vous offrir la tablette numérique de vos rêves, suivez notre guide !

Comment choisir la meilleure tablette tactile ? La question est difficile compte tenu du nombre de marques et de références proposées sur le marché. Pour vous aider à y voir plus clair, voici notre sélection des meilleures ardoises numériques, un choix basé sur les avis de consommateurs et du rapport qualité/prix établis sur les différents sites marchands :

Tablette Apple Ipad Pro 12.9 M1 256Go Gris Sidéral Rakuten 1028,00 € Voir

Amazon 1294,00 € Voir

Fnac 1328,98 € Voir

Materiel.net 1328,95 € Voir

LDLC.com 1328,95 € Voir

La Redoute 1329,00 € Voir

Darty 1329,99 € Voir

Boulanger 1329,00 € Voir

Cdiscount 1333,99 € Voir

Samsung Galaxy Tab S7 - 128 Go - Wifi - Noir Fnac 719,49 € 589,00 € Voir

Rue du Commerce 699,00 € 599,00 € Voir

Rakuten 618,95 € Voir

Cdiscount 799,76 € 619,00 € Voir

La Redoute 619,00 € Voir

Darty 619,99 € Voir

Boulanger 719,00 € 619,00 € Voir

Amazon 689,99 € Voir

Materiel.net 699,95 € Voir

LDLC.com 699,95 € Voir

HUAWEI MediaPad T5 Darty 155,99 € Voir

Cdiscount 206,46 € 158,24 € Voir

Rue du Commerce 159,00 € Voir

Fnac 165,65 € Voir

Rakuten 170,09 € Voir

La Redoute 193,18 € Voir

Amazon 229,00 € 201,99 € Voir

Tablette tactile Lenovo P11- TB-J606F Amazon 249,00 € Voir

Rakuten 253,48 € Voir

Fnac 267,95 € Voir

Darty 2,00 € 267,52 € Voir

Cdiscount 287,64 € Voir

HUAWEI MediaPad T5 Rakuten 573,02 € Voir

Amazon 599,00 € Voir

Cdiscount 854,11 € 599,00 € Voir

Fnac 619,69 € Voir

La Redoute 619,00 € Voir

Boulanger 619,00 € Voir

Darty 662,86 € Voir

Acheter une tablette tactile neuve peut représenter un budget important, selon évidemment la marque choisie. Cependant, les modèles plus anciens ou certaines marques proposent une sélection de modèles à prix réduits, qui devraient encore être cassés avec le Black Friday. En voici quelques uns :

HUAWEI MediaPad T5 Darty 155,99 € Voir

Cdiscount 206,46 € 158,24 € Voir

Rue du Commerce 159,00 € Voir

Fnac 165,65 € Voir

Rakuten 170,09 € Voir

La Redoute 193,18 € Voir

Amazon 229,00 € 201,99 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Amazon 159,00 € 105,00 € Voir

Fnac 124,00 € Voir

Cdiscount 160,00 € 128,97 € Voir

Darty 131,63 € Voir

Rakuten 136,98 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Amazon 148,30 € Voir

Rue du Commerce 146,00 € Voir

Cdiscount 175,65 € 149,99 € Voir

Fnac 149,69 € Voir

Electro Dépôt 149,96 € Voir

Rakuten 151,22 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

C'est l'une des marques les plus prisées pour ses tablettes tactiles : Samsung propose une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday sera là aussi synonyme de prix cassés. En voici quelques modèles :

Samsung Galaxy Tab S7 - 128 Go - Wifi - Noir Fnac 719,49 € 589,00 € Voir

Rue du Commerce 699,00 € 599,00 € Voir

Rakuten 618,95 € Voir

Cdiscount 799,76 € 619,00 € Voir

La Redoute 619,00 € Voir

Darty 619,99 € Voir

Boulanger 719,00 € 619,00 € Voir

Amazon 689,99 € Voir

Materiel.net 699,95 € Voir

LDLC.com 699,95 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Cdiscount 465,41 € 389,95 € Voir

Amazon 449,00 € 422,94 € Voir

Darty 419,99 € Voir

Rakuten 430,06 € Voir

La Redoute 435,93 € Voir

Fnac 439,92 € Voir

Materiel.net 439,94 € Voir

LDLC.com 439,94 € Voir

Rue du Commerce 449,00 € Voir

Boulanger 449,00 € Voir

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Voici notre sélection des meilleures iPads :

Tablette Apple Ipad Pro 12.9 M1 256Go Gris Sidéral Rakuten 1028,00 € Voir

Amazon 1294,00 € Voir

Fnac 1328,98 € Voir

Materiel.net 1328,95 € Voir

LDLC.com 1328,95 € Voir

La Redoute 1329,00 € Voir

Darty 1329,99 € Voir

Boulanger 1329,00 € Voir

Cdiscount 1333,99 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Rakuten 590,00 € Voir

Amazon 660,49 € Voir

Cdiscount 660,49 € Voir

Fnac 668,98 € Voir

Materiel.net 669,95 € Voir

LDLC.com 669,95 € Voir

La Redoute 669,00 € Voir

Darty 669,99 € Voir

Boulanger 669,00 € Voir

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

HUAWEI MediaPad T5 Darty 155,99 € Voir

Cdiscount 206,46 € 158,24 € Voir

Rue du Commerce 159,00 € Voir

Fnac 165,65 € Voir

Rakuten 170,09 € Voir

La Redoute 193,18 € Voir

Amazon 229,00 € 201,99 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Amazon 159,00 € 105,00 € Voir

Fnac 124,00 € Voir

Cdiscount 160,00 € 128,97 € Voir

Darty 131,63 € Voir

Rakuten 136,98 € Voir

En matière de tablettes tactiles, la marque Lenovo rivalise d'ingéniosité pour proposer des objets qui déduisent par leurs design et leurs courbes. Mais quel est le meilleur modèle ? Voici notre sélection :

Tablette tactile Lenovo P11- TB-J606F Amazon 249,00 € Voir

Rakuten 253,48 € Voir

Fnac 267,95 € Voir

Darty 2,00 € 267,52 € Voir

Cdiscount 287,64 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Amazon 148,30 € Voir

Rue du Commerce 146,00 € Voir

Cdiscount 175,65 € 149,99 € Voir

Fnac 149,69 € Voir

Electro Dépôt 149,96 € Voir

Rakuten 151,22 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Cdiscount 549,90 € Voir

Rakuten 599,80 € Voir

Fnac 599,69 € 599,98 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Boulanger 599,90 € Voir

Rue du Commerce 622,59 € Voir

HUAWEI MediaPad T3 Darty 299,00 € Voir

Cdiscount 599,00 € 318,00 € Voir

Fnac 479,00 € Voir

C'est un autre usage prisé sur les tablettes tactiles : le dessin. Mais dessiner sur une ardoise numérique requiert un modèle adapté. Plusieurs marques en proposent, voici notre sélection.