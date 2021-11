"Black Friday et Cyber Monday Ikea : de nouvelles promos ce lundi"

BLACK FRIDAY ET CYBER MONDAY IKEA. Au lieu du Black Friday / Cyber Monday, Ikea privilégie des opérations "Sapin remboursé", "Prix baissés" ou "Circular Hub". Des alternatives sont également de mise chez d'autres cybermarchands. Notre sélection des meilleurs bons plans.

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 10h32] Après le Black Friday, le Cyber Monday ! Après n'avoir guère proposé de promos "Black Friday", Ikea ne propose pas de promos estampillées "Cyber Monday". Le site de l'enseigne suédoise XXL organise toutefois plusieurs opérations promotionnelles qui valent le détour. Si son Ikea Festival promouvant l'ameublement durable a pris fin le week-end dernier, d'autres initiatives Ikea sont encore valables ce lundi 29 novembre, comme "Un sapin acheté... et remboursé" ; des prix baissés permanents ou encore un circular hub où piocher de bonnes affaires d'occasion.

Le 22 novembre dernier, nous avions appelé directement le centre de support client Ikea pour nous renseigner sur le fait qu'Ikea n'évoquait pas le Black Friday sur son site. A l'autre bout du fil, le conseiller en ligne nous avait expliqué qu'Ikea n'organisait pas de "Black Friday" à proprement parler, car "à l'origine, cette opération du Black Friday est réservée à tout ce qui est électronique", "ce qui n'est pas la catégorie de produits majoritairement proposée par Ikea".

Alinea, La Redoute Intérieurs, MADE.com, Kavehome, AM.PM., Decoclico... De nombreuses autres cyber-enseignes de décoration et d'ameublement proposent, par ailleurs, des rabais Black Friday / Cyber Monday. Retrouvez-les via le sommaire à votre droite, en compagnie de marchands en ligne bien connus comme Amazon, Cdiscount, Conforama ou Castorama.

A l'approche des fêtes de Noël, Ikea propose d'acheter un sapin naturel Nordmann à 24,99 euros et de bénéficier en retour de 24,99 euros offerts en bon d'achat (voir l'offre ici). Lors de la commande en ligne qui permet de se le procurer dans les magasins à proximité de chez soi où il est disponible, vous choisissez votre créneau horaire pour venir le récupérer en point retrait à l'aide d'un QR code de confirmation... et pouvez craquer au passage pour un pied de sapin, un sac à sapin ou encore un calendrier de l'avent. De quoi optimiser vos achats de Noël !

Pour profiter de cette promo, vous pouvez également acheter votre sapin directement en magasin, garder le ticket de caisse, puis vous connecter sur givemyvoucher pour recevoir votre bon d'achat d'une valeur de 24,99 euros "dans les 24 heures suivant votre demande", promet Ikea.

Chez Ikea, des "prix baissés" sont proposés toute l'année, sans que cela soit spécifiquement lié à une opération Black Friday / Cyber Monday. Sur son site, l'enseigne suédoise prévient d'ailleurs : "Ceci n'est pas une offre. C'est la nouvelle norme: un prix normal baissé pour un quotidien amélioré". Nous vous proposons la sélection suivante :

Le "circular hub" (anciennement "la bonne trouvaille") est le service d'achat d'occasion d'Ikea. Vous pouvez, promet la boutique en ligne, y dénicher des articles "fonctionnels et sûrs" parmi un panel de fin de séries, modèles d'exposition, articles "légèrement endommagés esthétiquement" ou encore articles d'occasion issus du service Ikea "Seconde vie des meubles". Un bon plan pour le consommateur couplé à un geste pour la planète. Connectez-vous au circular hub.

Si l'on cherche un produit en promo qui n'est pas proposé par l'enseigne suédoise, sur quelles alternatives peut-on rebondir en tant que consommateur ? De nombreuses enseignes spécialisées dans l'équipement de la maison participent au Black Friday / Cyber Monday 2021, tel que MADE.COM, spécialisé dans les meubles design, ou encore Alinea.com, qui propose jusqu'à -60% de réduction sur plus de 1000 articles, Kavehome.com, AM.PM, Decoclico.fr ou La Redoute Intérieurs. S'il est plus généraliste, Amazon.fr propose également des produits d'ameublement et de décoration à prix réduit, de même que Cdiscount.com, Conforama.fr ou Castorama.fr. Nous avons fait un tour du Web, voici notre sélection :

L'ilôt central de cuisine en bois blanc Gabin à 399,20 euros au lieu de 499 euros, soit -20% (voir l'offre)

Le canapé trois places convertible en tissu kaki Picabia, à 879,20 euros au lieu de 1 099 euros, soit -20% (voir l'offre)

Le buffet bas coloris chêne et ardoise aux reflets marron Madon à 399,20 euros au lieu de 499 euros, soit -20% (voir l'offre)

Table de repas ronde en verre - 6 places Fabian, à 463, 20 euros au lieu de 579 euros, soit -20% (voir l'offre)

Nappe en lin et coton Mila à 31,50 euros au lieu de 45 euros, soit -30% (voir l'offre)

Matelas à ressorts Roussillon à 399 euros au lieu de 669 euros, soit -40% (voir l'offre)

Table de repas rectangulaire en acacia, 6 à 8 places, Estila, à 299,50 euros au lieu de 599 euros, soit -50% (voir l'offre)

Sapin de Noël Artificiel Tradition et qualité Vert 150 cm 39,49 € 29,50 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Fauteuil à bascule Meuble cosy 249,90 € 185,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lit chêne et cannage avec sommier, Buisseau 420,89 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

Chez La Redoute Intérieurs, ce lit stylisé est affiché au prix de 420,89 euros au lieu de 599 euros, soit - 30% de réduction.

Canapé velours 3, 4 ou 5 places, Topim 886,84 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

Le canapé velours Topim couleur Tabac est quant à lui mis en vente à 886,84 euros au lieu de 1299 euros, ce qui correspond à un rabais de -32%.

Du côté de l'univers bébé, le couffin nomade simple bed fait partie des plus belles offres de La Redoute Intérieurs, puisqu'il est proposé à 47,50 euros au lieu de 94,99 euros, soit à -50%.

Lot de 2 chaises de bar, Watford 229,01 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

Ce lot de deux chaises de bar au design vintage est proposé à 229,01 euros au lieu de 350 euros, soit un rabais de -32%. Avec leur allure graphique, elles peuvent aussi bien trouver leur place à la cuisine que dans le bureau.

Lit avec sommier Malora 449,82 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

En chêne, le lit avec sommier ci-dessus est vendu 449,82 euros au lieu de 659 euros, soit à un prix barré réduit de -32%. Chêne massif, corde tressée, pin brut... Ses matières évoquent la nature et inspirent la détente.

Canapé d'angle convertible réversible 7 places 599,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Le pack Canapé d'angle convertible réversible 7 places + coffre de rangement, 2 poufs, prise usb, est mis en avant sur Cdiscount au prix de 599,99 euros au lieu de 1199 euros, soit "599 euros d'économies".

Pack complet tout en 1 Made in France : matelas, sommier, couette, oreillers 399,99 euros VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Le pack ci-dessus est proposé par Cdiscount à 399,99 euros au lieu de 999 euros, soit "599 euros d'économies".

Lors d'achats du Black Friday / Cyber Monday, il ne faut pas hésiter à comparer les prix du produits convoité chez les différents marchands en ligne. On peut alors souvent être surpris : il n'est pas rare que le rabais affiché soit exagéré, et qu'un rabais en apparence moins important donne en réalité lieu à un prix plus bas. Certaines enseignes gonflent en effet artificiellement le prix de départ. Un autre conseil à avoir en tête est de privilégier les produits dont on a réellement besoin : le risque, sinon, est de dépenser en réalité bien plus cher que ce que nous aurions dépensé sans Black Friday / Cyber Monday, même si les offres auxquelles nous succombons sont promotionnelles.