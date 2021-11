Black Friday Ikea : canapés, cuisine... Déjà des bonnes affaires ?

BLACK FRIDAY IKEA. Electroménager de cuisine, canapés, objets Ikea pas chers... Avant même le démarrage officiel du Black Friday, des promotions intéressantes sont déjà en ligne.

[Mis à jour le 7 novembre 2021 à 11h00] De bonnes affaires sont-elles prévues chez Ikea à l'occasion du Black Friday 2021 ? L'enseigne géante suédoise n'a pas encore confirmé sa participation officielle au Black Friday 2021. Même si elle n'y participait pas directement, Ikea a tout de même proposé à ses clients des rabais jusqu'à -50% au cours des précédentes opérations du Black Friday. Nous ne saurons qu'au dernier moment si Ikea propose des promotions estampillées "Black Friday 2021" ou non. L'entreprise se positionne en effet de plus en plus sur le créneau (très actuel) de l'économie durable et solidaire.

En attendant, nous avons donc choisi de vous proposer dans cette page des offres de promotions hors Black Friday chez Ikea, ainsi que des alternatives, par exemples présentes chez CDiscount, Conforama ou Maisons du voyage. Vous recherchez des objets Ikea pas chers, des canapés en réduction ou encore de l'électroménager de cuisine à prix modique ? Vous pouvez commencer à explorer les offres intéressantes du web plus bas dans notre page, notamment en vous aidant du sommaire ci-dessus.

Puisqu'il n'est pas sûr qu'Ikea fasse officiellement le Black Friday (voir les explications ci-dessus), sur quelles alternatives peut-on rebondir en tant que consommateur ? De nombreuses enseignes spécialisées dans l'équipement de la maison participent au Black Friday 2021. Amazon.fr en fait partie, de même que Cdiscount.com ou Castorama.fr. Dans la liste, il y a aussi MADE.COM, spécialisé dans les meubles design, ou encore Alinea.com, qui compte proposer jusqu'à -60% de réduction sur plus de 1000 articles à partir de la Black Week (19 novembre). Kavehome.com fait également partie des sites marchands concernés, de même qu'AMPM, La Redoute Intérieurs et Decoclico.fr.

Il faudra, a priori, encore attendre jusqu'au vendredi 19 novembre au plus tôt (début de la Black Week) pour voir fleurir des promos spécial Black Friday en ligne chez Ikea. D'ici là, il est d'ores et déjà possible de se fournir en parure de lit à fleurs Rundstarr (240 x 220 cm) + deux taies d'oreiller (65x65 cm) pour 24,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit -38% (voir ici), et ce jusqu'au 25 novembre prochain. Pour dormir bien au chaud, Ikea propose également une couette d'hiver Stjärnbräckä de 240x220 cm à 39,99 euros au lieu de 69,95 euros, soit une réduction de -43% (voir ici). Cette offre court jusqu'au 7 novembre. Egalement chez Ikea jusqu'au 25 novembre, il est possible de se fournir en vaisselle Vardera (en porcelaine résistante aux chocs) à moindre coût, par exemple avec des assiettes 25 x 25 cm à 2,99 euros l'unité au lieu de 3,99 euros, soit -25%, et ce jusqu'au 25 novembre prochain (voir ici).

Ikea propose actuellement des promotions spécial canapés hors Black Friday. Le canapé Landskrona 3 places vert clair / bois en fait partie. Il est vendu à 499 euros au lieu de 549 euros, soit environ 10% de réduction (voir l'offre ici). Il est également possible de trouver dès aujourd'hui des promos intéressantes de canapés à prix réduits sur d'autres sites de vente en ligne, comme Maisons du monde, Cdiscount ou encore Castorama. Chez Maisons du Monde par exemple, le canapé d'angle droit convertible Lena (5 places) en tissu couleur Café Latte est affiché à 799 euros au lieu de 1 599 euros (voir l'offre ici). Chez Conforama, le canapé droit convertible 2 places en tissu noir Comfort Bultex Divalit est mis en vente à 986,20 euros au lieu de 1 399 euros, soit une ristourne proposée de -30% (voir l'offre). Voici d'autres offres comparatives :

Canapé d'angle convertible et réversible 4 places - Tissu gris clair - L 238 x P 160 x H 89 cm - OSTEN 999,00 € 619,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

TEIJO Banquette convertible 3 places avec coffre de rangement - Tissu Bleu - L 190 x P 84 x H 92 cm Cdiscount 549,00 € 349,99 € Voir

Rue du Commerce 389,99 € Voir

Darty 490,84 € Voir

Jusqu'au 10 novembre, Ikea propose une réduction de 20% sur tous les électroménagers de cuisine. Du lave-vaisselle à la cuisinière à induction en passant par le micro-ondes ou le réfrigérateur, ces offres sont accessibles sur une même page. Hormis cette offre globale, la desserte Nissafors (50,5 x 30 x 83 cm), pratique pour les allers-retours cuisine / salon (mais qui peut aussi s'utiliser dans d'autres pièces) est quant à elle mise en vente à 19,99 euros au lieu de 24,99 euros (voir ici).