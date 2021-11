"Black Friday Ikea : l'Ikea Festival, des produits durables à prix barrés"

BLACK FRIDAY IKEA. Chez Ikea, la Black Friday Week est remplacée par un Ikea Festival qui met le mode de vie durable à l'honneur. Linternaute.com vous en dit plus, ainsi que sur les offres Black Friday présentes chez les autres marchands de produits de la maison en ligne.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 9h23] En cette Black Friday Week, le site de l'enseigne géante suédoise n'affiche pas encore de promotions estampillées "Vendredi noir". En amont de cette semaine, on pouvait pourtant lire sur le site "Retrouvez-nous en novembre 2021 pour nos prochaines offres Black Friday." Des promotions estampillées "Black Friday" pourraient donc fleurir chez Ikea dans le courant de la semaine, ou juste le jour J du vendredi 26 novembre, sans que cela ne soit une certitude. Ce lundi matin du 22 novembre, nous avons donc contacté le centre de support client Ikea pour en savoir plus.

Au téléphone, malgré la mention "Black Friday" que nous avions repérée sur le site quelques semaines plus tôt (voir ici), le conseiller nous a déclaré qu'Ikea n'organisait pas de "Black Friday" à proprement parler, car, nous citons, "à l'origine, le Black Friday est réservé à tout ce qui est électronique" alors que chez Ikea, les produits proposés ne sont "pas majoritairement électroniques". Ikea organise toutefois une opération qui ressemble au Black Friday et se nomme "Ikea Festival". Baptisée "Ikea Festival : Ma planète, ma maison", elle est en droite ligne avec le positionnement de l'entreprise sur le créneau (très actuel) de l'économie durable et solidaire. Cette initiative commerciale, qui a démarré le 26 octobre, a eu lieu en bonne partie en même temps que la COP26, et s'étale jusqu'au dimanche 28 novembre, soit la fin de la Black Friday Week.

Parcourez les offres durables Ikea

Si l'on cherche un produit en promo qui n'est pas proposé par l'enseigne suédoise, sur quelles alternatives peut-on rebondir en tant que consommateur ? De nombreuses enseignes spécialisées dans l'équipement de la maison participent au Black Friday 2021. Amazon.fr en fait partie, de même que Cdiscount.com, Conforama.fr ou Castorama.fr. Dans la liste, il y a aussi MADE.COM, spécialisé dans les meubles design, ou encore Alinea.com, qui propose jusqu'à -60% de réduction sur plus de 1000 articles à partir de la Black Week (19 novembre). Kavehome.com figure également dans la liste des sites marchands concernés, de même qu'AMPM, Decoclico.fr ou La Redoute Intérieurs.

Lors d'achats du Black Friday, il ne faut pas hésiter à comparer les prix du produits convoité chez les différents marchands en ligne. On peut alors souvent être surpris : il n'est pas rare que le rabais affiché soit exagéré, et qu'un rabais en apparence moins important donne en réalité lieu à un prix plus bas. Certaines enseignes gonflent en effet artificiellement le prix de départ. Un autre conseil à avoir en tête est de privilégier les produits dont on a réellement besoin : le risque, sinon, est de dépenser en réalité bien plus cher que ce que nous aurions dépensé sans Black Friday, même si les offres auxquelles nous succombons sont promotionnelles.