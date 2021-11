"Black Friday Machine à café 2021 : la crème des promos"

BLACK FRIDAY MACHINE A CAFE. Les réductions choc sur les machines à café continuent tout au long de ce week-end "Black Week" ! Bosch, Dolce Gusto, De'Longhi, Nespresso, Krups... Voici notre sélection des meilleures promos machines à café à grain, dosettes ou capsules.

[Mis à jour le 27 novembre 2021 à 9h00] Vous brûlez d'envie de vous faire couler une tasse de café bien noire, fumante et mousseuse dans les règles de l'art ? Si le Black Friday du vendredi 26 novembre est passée, la Black Week est, elle, toujours d'actualité. Et qui dit Black Week, dit bons plans machines à café en pagaille. Il est d'ailleurs souvent difficile de faire le tri entre toutes ces propositions alléchantes. C'est ici que Linternaute.com intervient, en vous proposant des blocs produits affichant un comparatifs des prix chez différents cybervendeurs.

De Nespresso à Delonghi en passant par Krups ou Dolce Gusto... Voici une sélection des meilleures promos piochées parmi les plus emblématiques marques de machines à café. Nous les avons dénichées chez de nombreux cybermarchands, d'Amazon à CDiscount, en passant par La Fnac, Boulanger, ou encore Rajuten et La Redoute ... Découvrez notre sélection des meilleures promos machines à café de la Black Week dans cette page !

Deux opérations de réductions à avoir à l'oeil, sur Conforama et Amazon

Chez Conforama, le Robot café BEKO CEG3190B est mis en vente à 219,99 euros au lieu de 349,99 euros, soit une réduction de -37% (voir l'offre ici).

est mis en vente à 219,99 euros au lieu de 349,99 euros, soit une réduction de -37% (voir l'offre ici). Moulinex, Russell Hobbs, Tefal... Amazon casse ses prix jusqu'à -44% sur des produits liés à l'univers du petit-déjeuner. Les machines à café sont bien évidemment de la partie (voir la page regroupant ces offres).

Une machine à café ne coûte pas forcément 100 ou 200 euros. Les machines à café d'entrée de gamme se vendent ainsi à partir de 30, 40 ou 50 euros. Evidemment, il est préférable de vous poser d'abord la question de ce que vous recherchez. Par exemple, préférez-vous un café filtre ou dosettes ? Les fourchettes de prix diffèrent en effet forcément en fonction des fonctionnalités plus ou moins élaborées proposées par l'appareil.

Nespresso est leader dans le domaine des cafetières à capsules. Nous avons sélectionné les modèles ci-dessous pour les rabais importants dont ils bénéficient lors de ce Black Friday, mais aussi les (très) bons avis de leurs utilisateurs.

Spécialisée dans la fabrication de machines à café, la marque italienne d'électroménager De'Longhi bénéficie d'importants rabais du Black Friday, notamment chez Rakuten. La machine Broyeur Delonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75.MS connectée y est par exemple vendue à 1032 euros au lieu de 1699,99 euros, soit -39% de réduction.

La machine à café Philips EP3246/70 Espresso automatique Latte Argent est vendue en ligne à des prix compétitifs sur plusieurs sites marchands. Elle possède, précise Amazon, un "broyeur 100 % en céramique pour un café riche en goût". Il est possible d'y régler la mouture, l'intensité, la quantité de café et la température.

Egalement appelées "expresso broyeur", les machines à café à grain favorisent la dégustation d'un café fraîchement moulu à chaque tasse. Elles permettent aussi de se concocter un latte macchiato ou un capuccino onctueux. De nombreuses marques en proposent pour ce Black Friday 2021, à l'instar de Delonghi, Jura, Krups ou Melitta.

Par ailleurs, Amazon propose, globalement, cette semaine, jusqu'à -40% sur une sélection de machines à café à grains (Krups, Siemens, Melitta...). Rendez-vous sur la page dédiée à ces offres. Les machines à café en promotion sont légion pendant le Black Friday. Afin de ne pas se faire avoir, il est préférable de comparer les prix entre les différents sites de vente en ligne. Cela évite de faire un achat pour lequel les prix ont été gonflés au moment de la promotion (de façon à laisser entrevoir un plus gros rabais). Un consommateur averti en vaut deux !