"Black Friday Machine à café 2021 : les meilleures offres"

BLACK FRIDAY MACHINE A CAFE. Dolce Gusto, De'Longhi, Nespresso... Les rabais sur les machines à café, à grain, dosettes ou capsules fleurissent pour le Black Friday 2021. Consultez notre sélection des meilleures offres !

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 7h00] Le jour J du Black Friday 2021 est arrivé ! Sur cette page spécial "bons plans du Black Friday machines à café", nous comparons les prix pour un même produit chez différents cybervendeurs. Cela vous permet de faire votre choix final de façon plus éclairée. Krups Delonghi, Nespresso, Dolce Gusto ... De nombreuses marques emblématiques figurent parmi les machines à café à prix cassés. Du côté des cybermarchands, eux aussi légion, on peut citer La Redoute, Amazon, Darty, CDiscount, Géant Casino, Leclerc, Intermarché, La Fnac, Boulanger, Rue du Commerce ou encore Auchan ... Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans dans cette page !

Parmi les bonnes affaires à l'affiche ce vendredi, le Robot café BEKO CEG3190B tire son épingle du jeu chez Conforama, qui le propose au prix de 219,99 euros (l'offre la plus avantageuse que nous avons identifiée sur le web pour ce produit) au lieu de 349,99 euros, soit une réduction -37% (voir l'offre ici).

Black Friday sur Amazon : jusqu'à -44% de rabais sur une sélection "Petit Déjeuner"

Sachez également qu'Amazon propose en ce moment des offres liées à l'univers Cuisine, avec notamment jusqu'à -44% de réduction sur une sélection "Petit Déjeuner". Moulinex, Russell Hobbs, Tefal... Des machines à café figurent bien évidemment parmi le panel de produits mis en avant. De nombreuses marques sont concernées (voir la page regroupant ces offres).

Une machine à café ne coûte pas forcément 100 ou 200 euros. Les machines à café d'entrée de gamme se vendent ainsi à partir de 30, 40 ou 50 euros. Evidemment, il est préférable de vous poser d'abord la question de ce que vous recherchez. Par exemple, préférez-vous un café filtre ou dosettes ? Les fourchettes de prix diffèrent en effet forcément en fonction des fonctionnalités plus ou moins élaborées proposées par l'appareil.

Krups Cafetière Nescafé Dolce Gusto Piccolo Xs + 6 Boîtes Café Colombia Offertes YY4511FD Cdiscount 69,99 € 40,39 € Voir

Rakuten 54,13 € Voir

Rue du Commerce 53,65 € Voir

Nespresso est leader dans le domaine des cafetières à capsules. Nous avons sélectionné les modèles ci-dessous pour les rabais importants dont ils bénéficient lors de ce Black Friday, mais aussi les (très) bons avis de leurs utilisateurs.

Spécialisée dans la fabrication de machines à café, la marque italienne d'électroménager De'Longhi bénéficie d'importants rabais du Black Friday, notamment chez Rakuten. La machine Broyeur Delonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75.MS connectée y est par exemple vendue à 1032 euros au lieu de 1699,99 euros, soit -39% de réduction.

Expresso avec broyeur Delonghi Magnifica S Smart 419,69 € 319,69 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

La machine à café Philips EP3246/70 Espresso automatique Latte Argent est vendue en ligne à des prix compétitifs sur plusieurs sites marchands. Elle possède, précise Amazon, un "broyeur 100 % en céramique pour un café riche en goût". Il est possible d'y régler la mouture, l'intensité, la quantité de café et la température.

Vous cherchez une machine à café Philips moins chère ? La Senseo Quadrante à dosettes noire proposée ci-dessous est passée sous la barre des 100 euros chez Amazon et Rakuten. Elle comporte une technologie Booster d'arômes, peut faire couler deux tasses en même temps et recouvre le café d'une couche de "crème signature". Elle cumule par ailleurs 76% d'avis cinq étoiles sur plus de 4 000 évaluations.

Krups Cafetière Nescafé Dolce Gusto Piccolo Xs + 6 Boîtes Café Colombia Offertes YY4511FD Cdiscount 69,99 € 40,39 € Voir

Rakuten 54,13 € Voir

Rue du Commerce 53,65 € Voir

Lancée en 2019, la machine à café L'OR Barista est la toute première compatible avec les dosettes de la marque L'OR. Sa conception s'appuie sur l'expérience Philips, note le site spécialisé La cuisine ensemble. Le modèle ci-dessous, "noir piano", présente un revêtement brillant. Compacte, ses dimensions sont de 18x40x28 cm. La machine l'OR Barista promet de réaliser des espressos de qualité, mais aussi d'autres tailles de cafés, grâce à ses différentes tailles de capsules : la capsule simple pour un ristretto, un espresso ou un lungo ; la capsule double pour un double ristretto, un double espresso ou un double lungo (de 220 ml). Ces capsules doubles peuvent aussi être utilisées pour préparer deux cafés (de 110 ml) en même temps, puisque la machine dispose de deux buses (les embouts d'où sort le café). Un grand nombre de capsules sont par ailleurs compatibles avec cette machine, et pas seulement les capsules L'OR Barista : Nespresso, Illy, Grand-mère, Jacqmotte, Friele... La machine à café l'OR Barista est proposée avec son mousseur à lait pour réaliser cappuccino, macchiato ou encore cafè latte.

Egalement appelées "expresso broyeur", les machines à café à grain favorisent la dégustation d'un café fraîchement moulu à chaque tasse. Elles permettent aussi de se concocter un latte macchiato ou un capuccino onctueux. De nombreuses marques en proposent pour ce Black Friday 2021, à l'instar de Delonghi, Jura, Krups ou Melitta.

Par ailleurs, Amazon propose, globalement, cette semaine, jusqu'à -40% sur une sélection de machines à café à grains (Krups, Siemens, Melitta...). Rendez-vous sur la page dédiée à ces offres. Les machines à café en promotion sont légion pendant le Black Friday. Afin de ne pas se faire avoir, il est préférable de comparer les prix entre les différents sites de vente en ligne. Cela évite de faire un achat pour lequel les prix ont été gonflés au moment de la promotion (de façon à laisser entrevoir un plus gros rabais). Un consommateur averti en vaut deux !