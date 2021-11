Black Friday Machine à café 2021 : quelles promos en attendre ?

BLACK FRIDAY MACHINE A CAFE. Le Black Friday pointe le bout de son nez... Et les machines à café ne devraient pas être en reste, avec de bonnes affaires à prévoir chez Nespresso notamment ainsi que pour les machines à grain ou à dosettes...

[Mis à jour le 7 novembre 2021 à 11h00] Le Black Friday 2021 concernera aussi les machines à café. A quelles promotions s'attendre, et quelles pourraient être les meilleures affaires pour se faire couler une tasse fumante dans les règles de l'art ? Les premiers bons plans devraient être en ligne à partir du premier jour de la "Black Week" le vendredi 19 novembre, voire même à partie d'une "Early Black Week" pressentie chez Amazon à partir du lundi 8 novembre. Autrement dit, bien avant le jour J du Black Friday, le vendredi 26 novembre. A partir de la semaine prochaine, vous pourrez donc a priori consulter les meilleurs bons plans "Machines à café" étiquetés Black Friday directement depuis cette page, et faire vos trouvailles et vos achats de façon simplifiée.

Dolce Gusto, Delonghi, Krups, Senseo, Philips, Jura, Nespresso... Les machines à café à prix cassés devraient être au rendez-vous pour de nombreuses marques emblématiques, et chez de nombreux cyber-marchands et sites d'e-commerce, comme l'an dernier : Amazon, CDiscount, La Fnac, Darty, Boulanger, La Redoute, Leclerc, Rue du Commerce, Géant Casino, Intermarché ou encore Auchan. L'avantage ? Les promotions concernent toutes les gammes de machines à café, de 40 euros à 300 euros environ.

En attendant le Black Friday, voici déjà une sélection de promotions intéressantes.

Une machine à café ne coûte pas forcément 100 ou 200 euros. Les machines à café d'entrée de gamme se vendent ainsi à partir de 30, 40 ou 50 euros. Evidemment, il est préférable de vous poser d'abord la question de ce que vous recherchez. Par exemple, préférez-vous un café filtre ou dosettes ? Les fourchettes de prix diffèrent en effet forcément en fonction des fonctionnalités plus ou moins élaborées proposées par l'appareil. Pour l'heure, nous vous proposons ci-dessous deux modèles de machine à capsule / dosettes.

Bosch Machine à dosettes BOSCH TAS1003 40 boissons au choix Cdiscount 65,62 € 34,99 € Voir

Fnac 47,54 € Voir

Rakuten 50,98 € Voir

Rue du Commerce 53,65 € Voir

Dolce Gusto Krups YY4445FD GENIO S PLUS NOIRE Boulanger 99,99 € 79,99 € Voir

Cdiscount 136,90 € Voir

Nespresso est leader dans le domaine des cafetières à capsules. Nous avons sélectionné les deux modèles ci-dessous pour les rabais importants dont ils bénéficient d'ores et déjà chez Amazon, mais aussi les (très) bons avis de leurs utilisateurs. Attention, il ne s'agit pas encore des promotions du Black Friday, prévues à partir du lundi 8 novembre chez Amazon (pour la Early Black Week), du vendredi 19 novembre pour la Black Week et du vendredi 26 novembre pour le Jour J du Black Friday à proprement parler.

Krups NESPRESSO ATELIER XN890 Amazon 261,51 € 216,25 € Voir

Cdiscount 286,43 € Voir

Rakuten 291,61 € Voir

Krups Nespresso Vertuo Plus YY2779FD Noir Amazon 199,99 € 89,00 € Voir

Rue du Commerce 113,26 € Voir

Fnac 116,30 € Voir

Darty 2,00 € 116,30 € Voir

Rakuten 120,06 € Voir

Egalement appelées "expresso broyeur", les machines à café à grain favorisent la dégustation d'un café fraîchement moulu à chaque tasse. Elles permettent aussi de se concocter un latte macchiato ou un capuccino onctueux. De nombreuses marques devraient en proposer encore pour ce Black Friday 2021, à l'instar de Delonghi, Jura, Krups ou Melitta. En attendant, voici ci-dessous une promo dénichée en amont de l'opération du Black Friday :

Expresso avec broyeur Philips EP3226/40 Rakuten 399,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Boulanger 449,00 € 399,00 € Voir

Fnac 448,70 € Voir

Les offres de machines à café en promotion sont légion pendant le Black Friday. Afin de ne pas se faire avoir, il est préférable de comparez les prix entre les différents sites de vente en ligne. Cela évite de faire un achat pour lequel les prix ont été gonflés au moment de la promotion (de façon à laisser entrevoir un plus gros rabais). Un consommateur averti en vaut deux !