Black Friday machine à café : c'est parti pour les meilleures promos, jusqu'à - 120 euros

BLACK FRIDAY MACHINE A CAFE 2022. Machine à café à grains, DeLonghi ou Nespresso, les prix chutent pour le Black Friday, c'est le moment de craquer et de profiter des grosses remises..

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 6h12] Le Black Friday c'est parti ! Darty, La Fnac, CDiscount ou encore Amazon proposent des promos de folies sur les meilleurs modèles de machines à café à grains, à filtre, DeLonghi, Nespresso, Senseo ou encore Tassimo. Des modèles à partir de 20 euros, et jusqu'à 120 euros de remise. C'est le moment pour se faire plaisir !

Alors que décompte est lancé avant Noël, vous commencez à réfléchir aux cadeaux que vous allez offrir à vos proches. Pourquoi ne pas profiter des offres du Black Friday pour gâter votre sœur, votre papa ou vos grands-parents ? La machine à café fait partie du top des cadeaux de Noël. Les promotions du Black Friday sont l'occasion de commencer vos cadeaux tout en faisant quelques économies.

La rédaction a écumé tous les sites marchands pour partir à la recherche des meilleures promotions et vous proposer une sélection des plus belles offres pour les machines à café à grains, à filtre, Nespresso, Senseo, De'Longhi, etc. A chaque fois que c'est possible, nous faisons s'afficher un comparatif des prix sur différents sites de vente en ligne pour un même produit. Toute la semaine précédent le Black Friday, et tout au long de la journée du 25 novembre, nous mettrons à jour notre sélection des meilleures baisses de prix des machines à café.

Black Friday 2022 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Où trouver une machine à café pas chère pour le Black Friday ?

Une machine à café ne coûte pas forcément 100 ou 200 euros. Les machines à café d'entrée de gamme se vendent ainsi à partir de 30, 40 ou 50 euros. Evidemment, il est préférable de vous poser d'abord la question de ce que vous recherchez. Par exemple, préférez-vous un café filtre ou dosettes ? Les fourchettes de prix diffèrent en effet forcément en fonction des fonctionnalités plus ou moins élaborées proposées par l'appareil. Voici les meilleures offres du moment pour une machine à café à moins de 100 euros, et même un modèle à tout juste 20 euros.

Tassimo TAS1107 Neuf à partir de 19,99 € Occasion à partir de 42,48 € Cdiscount 46,27 € 19,99 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

Amazon 84,99 € 39,90 € Voir

Fnac 54,80 € Voir

La Redoute 99,10 € 66,31 € Voir Amazon 84,99 € 42,48 € Voir

L'OR Barista LM8012/00 Machine à Café à Capsule Blanc satiné Neuf à partir de 53,80 € Occasion à partir de 50,55 € Amazon 99,99 € 53,80 € Voir

Cdiscount 56,49 € Voir

Fnac 61,50 € Voir

Darty 64,94 € Voir

Rakuten 74,40 € Voir

Rue du Commerce 73,07 € Voir Amazon 99,99 € 50,55 € Voir

Rakuten 74,40 € 56,00 € Voir

Machine à café dosette SENSEO ORIGINAL Plus Philips CSA210/31, Booster D'arômes, 1 ou 2 tasses, Rose poudré Neuf à partir de 44,99 € Occasion à partir de 44,54 € Amazon 74,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 149,64 € Voir Amazon 74,99 € 44,54 € Voir

Nespresso Vertuo YY4974FD vertuo next navy blue Neuf à partir de 78,76 € Occasion à partir de 73,47 € Fnac 148,76 € 78,76 € Voir

Amazon 99,99 € 79,00 € Voir

Rakuten 79,99 € Voir

La Redoute 149,99 € 79,99 € Voir

Darty 79,00 € Voir

Boulanger 149,99 € 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 149,99 € 79,99 € Voir Amazon 99,99 € 73,47 € Voir

Quelles sont les meilleures offres pour les machines à café Nespresso ?

Nespresso est leader dans le domaine des cafetières à capsules. Nous avons sélectionné les modèles ci-dessous pour les rabais importants, mais aussi les (très) bons avis de leurs utilisateurs.

Machine à café Nespresso Vertuo Next Premium 11708 Neuf à partir de 89,00 € Occasion à partir de 69,99 € La Redoute 179,99 € 89,00 € Voir

Amazon 179,00 € 139,99 € Voir

Rakuten 149,99 € Voir Rakuten 149,99 € 69,99 € Voir

Krups Nespresso VertuoPlus YY3916FD - Machine à café - blanc Neuf à partir de 88,76 € Occasion à partir de 44,99 € Fnac 188,76 € 88,76 € Voir

Amazon 179,99 € 89,00 € Voir

Rakuten 89,99 € Voir

Darty 89,00 € Voir

Cdiscount 79,00 € 113,28 € Voir Rakuten 89,99 € 44,99 € Voir

Amazon 179,99 € 64,91 € Voir

Cdiscount 79,00 € Voir

Nespresso KRUPS yy3922fd vertuo plus noir mat Neuf à partir de 79,99 € Occasion à partir de 55,00 € Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 208,76 € 88,76 € Voir

Rakuten 89,99 € Voir

La Redoute 209,99 € 89,00 € Voir

Darty 89,00 € Voir

Boulanger 169,99 € 89,99 € Voir

Galeries Lafayette 169,99 € 89,99 € Voir

Rue du Commerce 102,58 € 93,25 € Voir

Amazon 179,99 € 117,10 € Voir Rakuten 89,99 € 55,00 € Voir

Amazon 179,99 € 70,39 € Voir

Cdiscount 79,99 € 89,00 € Voir

Nespresso Vertuo 11399 Vertuo Plus Noir Neuf à partir de 62,00 € Occasion à partir de 70,00 € Rakuten 62,00 € Voir

Amazon 179,00 € 89,00 € Voir

La Redoute 179,99 € 89,00 € Voir

Ubaldi 89,00 € Voir

Boulanger 179,90 € 89,99 € Voir

Galeries Lafayette 179,90 € 89,99 € Voir

Fnac 169,65 € Voir

Rue du Commerce 178,13 € 169,22 € Voir Rakuten 62,00 € 70,00 € Voir

Fnac 169,65 € 79,99 € Voir

Nespresso Vertuo Vertuo Next Deluxe chrome - 11709 Neuf à partir de 99,00 € Occasion à partir de 90,00 € La Redoute 199,99 € 99,00 € Voir

Ubaldi 99,00 € Voir

Darty 99,00 € Voir

Fnac 198,76 € 108,76 € Voir

Rakuten 179,90 € Voir

Rue du Commerce 188,90 € 179,46 € Voir Rakuten 179,90 € 90,00 € Voir

Quelles sont les meilleures offres pour les machines à café à grains ?

Egalement appelées "expresso broyeur", les machines à café à grain favorisent la dégustation d'un café fraîchement moulu à chaque tasse. Elles permettent aussi de se concocter un latte macchiato ou un capuccino onctueux. De nombreuses marques proposent des modèles à prix réduit, à l'instar de De'longhi, Jura, Krups ou Melitta.

Expresso broyeur Essential EA810570 Neuf à partir de 299,00 € La Redoute 449,99 € 299,00 € Voir

Fnac 327,25 € Voir

Rue du Commerce 332,88 € Voir

Cdiscount 346,16 € Voir

Darty 346,56 € Voir

Rakuten 361,11 € Voir

Expresso broyeur Purista F23/0-101 Neuf à partir de 315,05 € Occasion à partir de 403,87 € La Redoute 419,99 € 315,05 € Voir

Cdiscount 349,99 € Voir

Fnac 349,99 € Voir

Rakuten 350,69 € Voir

Rue du Commerce 364,99 € Voir

Amazon 502,99 € 393,43 € Voir

Darty 399,99 € Voir Amazon 502,99 € 403,87 € Voir

Expresso broyeur Essential YY8125FD Neuf à partir de 300,00 € Occasion à partir de 299,99 € La Redoute 449,99 € 300,00 € Voir

Cdiscount 299,99 € 319,99 € Voir

Fnac 323,21 € Voir

Darty 323,20 € Voir

Rakuten 337,08 € Voir

Rue du Commerce 342,07 € Voir

Brico Privé 488,39 € 343,11 € Voir

Amazon 399,99 € 381,66 € Voir Cdiscount 299,99 € Voir

Expresso Broyeur YY4539FD essential grise Neuf à partir de 359,75 € Occasion à partir de 289,00 € Rakuten 359,99 € Voir

Fnac 629,75 € 359,75 € Voir

La Redoute 629,99 € 359,99 € Voir

Darty 359,99 € Voir Rakuten 359,99 € 289,00 € Voir

Expresso broyeur Compact Automatique YY8135FD Neuf à partir de 299,99 € Occasion à partir de 236,99 € Amazon 375,99 € 299,99 € Voir

Cdiscount 389,99 € 299,99 € Voir

Fnac 353,01 € Voir

Rue du Commerce 396,30 € 360,27 € Voir

Darty 363,74 € Voir

Rakuten 414,84 € Voir

La Redoute 456,28 € Voir Amazon 375,99 € 236,99 € Voir

Rakuten 414,84 € 339,00 € Voir

Quelles sont les meilleures offres pour les machines à café De Longhi ?

Spécialisée dans la fabrication de machines à café, la marque italienne d'électroménager De'Longhi bénéficie d'importants rabais au moment du Black Friday, notamment chez Amazon, CDiscount, Darty, Boulanger ou La Redoute.

Delonghi Magnifica - ESAM 3000.B - Noir Neuf à partir de 299,69 € Occasion à partir de 300,00 € Amazon 419,99 € 299,99 € Voir

Fnac 389,69 € 299,69 € Voir

Rakuten 316,82 € Voir

Darty 315,53 € Voir

Cdiscount 329,00 € Voir

Rue du Commerce 353,95 € 336,25 € Voir Rakuten 316,82 € 300,00 € Voir

Combiné Expresso BCO 421.S Neuf à partir de 184,98 € Occasion à partir de 166,61 € La Redoute 269,99 € 184,98 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir

Rue du Commerce 217,41 € 206,54 € Voir

Ubaldi 211,00 € Voir

Fnac 229,69 € 217,41 € Voir

Cdiscount 221,48 € Voir

Amazon 289,99 € 223,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Brico Privé 289,99 € 235,92 € Voir Amazon 289,99 € 166,61 € Voir

Expresso Delonghi EC795BG 1350 W Beige Neuf à partir de 199,99 € Boulanger 299,99 € 199,99 € Voir

Fnac 397,99 € Voir

Cdiscount 399,99 € Voir

Amazon 439,99 € Voir

Expresso avec broyeur Delonghi ESAM4200 S.EX1 Neuf à partir de 259,99 € Cdiscount 289,99 € 259,99 € Voir

Fnac 529,69 € 306,48 € Voir

Rue du Commerce 373,49 € 308,89 € Voir

Rakuten 322,42 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Delonghi - Expresso - ECP33.21 Neuf à partir de 129,69 € Occasion à partir de 115,00 € Amazon 169,99 € 129,99 € Voir

Rakuten 129,99 € Voir

Fnac 169,69 € 129,69 € Voir

Rue du Commerce 169,99 € 129,99 € Voir

La Redoute 129,99 € Voir

Darty 129,99 € Voir

Boulanger 129,99 € Voir

Galeries Lafayette 129,99 € Voir

Leclerc 139,00 € Voir

Cdiscount 150,99 € Voir Rakuten 129,99 € 115,00 € Voir

Amazon 169,99 € 124,78 € Voir

Fnac 169,69 € 129,99 € Voir

DÉCOUVREZ TOUTES LES MEILLEURES OFFRES DU BLACK FRIDAY

Beaucoup de site de e-commerce participent à l'opération du Black Friday et proposent de nombreux produits avec de gros rabais. Si vous avez besoin de changer de téléphone, d'ordinateur, d'investir dans de l'électroménager, ou de commencer vos cadeaux de Noël, c'est le moment. Il y a déjà de super promotions !

Quelles sont les meilleures offres pour les machines à café Senseo ?

Autre grand classique des machines à café, la Senseo. Son avantage, une machine à petit prix, surtout pendant les offres promotionnelles liées au Black Friday. Voici les meilleures promotions du moment.

Machine à café dosette SENSEO ORIGINAL Plus Philips CSA210/31, Booster D'arômes, 1 ou 2 tasses, Rose poudré Neuf à partir de 44,99 € Occasion à partir de 44,54 € Amazon 74,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 149,64 € Voir Amazon 74,99 € 44,54 € Voir

Philips Senseo Switch HD6592/61 Noir intense Neuf à partir de 69,99 € Occasion à partir de 61,59 € Amazon 89,99 € 69,99 € Voir

Cdiscount 89,99 € 79,99 € Voir

Rue du Commerce 83,52 € Voir

Rakuten 95,99 € Voir

Fnac 97,47 € Voir

Darty 96,50 € Voir

La Redoute 127,87 € 112,48 € Voir Amazon 89,99 € 61,59 € Voir

Philips Senseo Quadrante HD7866/61 Noir Neuf à partir de 78,99 € Amazon 91,05 € 78,99 € Voir

Rakuten 80,00 € Voir

Rue du Commerce 96,49 € Voir

Cdiscount 114,56 € Voir

Fnac 116,73 € Voir

Darty 115,19 € Voir

Les machines à café en promotion sont légion pendant le Black Friday. Afin de ne pas se faire avoir, il est préférable de comparer les prix entre les différents sites de vente en ligne. Cela évite de faire un achat pour lequel les prix ont été gonflés au moment de la promotion (de façon à laisser entrevoir un plus gros rabais). Un consommateur averti en vaut deux !