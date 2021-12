"Variant Omicron : des cas suspects en France, quels sont les symptômes ?"

OMICRON. Mercredi 1er décembre 2021, Gabriel Attal a annoncé que 13 cas suspects du variant Omicron étaient en cours d'analyse en France. Comment savoir si ce dérivé du Covid-19 nous a infecté ?

[Mis à jour le 1er décembre 2021, à 14h15] Le variant Omicron est-il en train de s'installer en France ? Au lendemain de l'identification d'un cas de ce nouveau Covid-19 à La Réunion, Gabriel Attal a annoncé, mercredi 1er décembre 2021 à la sortie du Conseil des ministres, que les autorités sanitaires ont détecté "13 cas suspects du variant Omicron sur notre territoire. Ce sont des cas pour lesquels un criblage a laissé penser qu'il y avait une possibilité de variant Omicron". Si le porte-parole du gouvernement ne s'est pas davantage épanché sur le sujet, il a toutefois tenu à préciser : "il y a déjà eu des cas suspects la semaine dernière qui se sont révélés négatifs au variant Omicron". Avant d'alerter : "il y aura très probablement des cas sur notre territoire".

En attendant de déterminer si un nouveau vaccin était nécessaire, les pays du monde entier continuent de fermer tour à tour leurs frontières, notamment avec l'Afrique australe, mais pas seulement. Et ce, bien qu'on ne sache pas encore si Omicron, dont les nombreuses mutations font craindre une nouvelle flambée épidémique de Covid-19, résiste aux vaccins et est plus dangereux que les autres variants. "Il est légitime de prendre des mesures", a estimé le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, sur le plateau de LCI, ce lundi. D'après le "monsieur Vaccin", il ne faut toutefois "pas paniquer", car pour le moment, les contaminations au coronavirus sont avant tout liées au variant Delta, et non à Omicron. Un discours que reprend volontiers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui enjoignait ce mardi 30 novembre les Etats membres à riposter de manière "rationnelle" et "proportionnelle" au variant B1.1.529 : le directeur général de l'institution appelait également à une réponse "calme, coordonnée et cohérente", sous-entendant peut-être que ces mesures de fermetures des frontières, jugées discriminantes par l'Afrique du Sud, disproportionnées.

L'OMS a pourtant jugé dans une note technique lundi 29 novembre que le risque lié au variant Omicron B1.1.529 était "très élevé" u niveau mondial, pointant la probabilité qu'il se répande rapidement, qu'il remplace les nouvelles précédentes souches. C'est une vraie alerte - l'OMS avait jusque là qualifié ce risque de "préoccupant". Les experts de l'OMS indiquent aussi que l'hypothèse qu'il échappe à la réponse immunitaire actuelle est un vraie possibilité : "les mutations d'Omicron] pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire, tout comme possiblement donner [au virus] un avantage en matière de transmissibilité", a notamment indiqué l'agence.

Chez nos voisins européens, plusieurs cas de Covid-19 infectés au variant "Omicron" ont été détectés. En Espace, par exemple, un premier cas a été annoncé. Il s'agit d'un voyageur "provenant d'Afrique du Sud", a précisé l'hôpital où il se trouve à Madrid, ajoutant qu'il montrait "des symptômes légers". Ce n'est pas le premier cas sur le Vieux continent, où des cas similaires avaient déjà été annoncés la semaine dernière, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, ou encore en Belgique. Si la France est pour le moment épargnée, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué lors d'une visite dans un centre de vaccination, dimanche 28 novembre, qu'il était "probable qu'il y ait déjà des cas en circulation" sur le territoire. Et le ministre de prévenir : "C'est une question d'heures". Dans la soirée de dimanche, le ministère de la Santé a également ajouté que "des cas possibles de contamination" avec été détectés dans l'Hexagone. Chez cette quinzaine de voyageurs en provenance d'Afrique australe, un séquençage est en cours pour confirmer l'hypothèse.

Pour l'heure, les informations recueillies sur les symptômes spécifiques au variant Omicron semblent de nature à rassurer la communauté scientifique. Angelique Coetzee, présidente de l'Association médicale sud-africaine, a fait savoir à l'AFP que les symptômes constatés - sur quelques dizaines de cas - étaient assez limités. L'experte et médecin a identifié une extrême fatigue, une toux sèche, une gorge qui gratte. "Je ne dis pas que qu'il n'y aura pas de maladies graves" mais "pour l'instant, même les patients que nous avons vus qui n'étaient pas vaccinés ont des symptômes légers". Et d'ajouter : "Je suis persuadée que beaucoup de gens en Europe ont ce virus, mais cela n'a été que peu détecté parce qu'on était à l'affût de symptômes du Delta". Ont aussi été signalés des muscles endoloris dans certains cas.

Angelique Coetzee a aussi mis en avant ce fait empirique auprès de l'Agence France Presse : la majorité des malades du Covid était des hommes âgés de moins de 40 ans et près de la moitié des cas observés étaient vaccinés.

C'est presque une certitude désormais. Le 28 novembre, le ministère de la Santé a fait savoir dans un communiqué que 8 cas "possibles" de contaminations au variant Omicron avaient été détectés en France. "Le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d'organisation afin de disposer d'une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais", a également indiqué le gouvernement. D'autres pays européens ont d'ores et déjà détecté le nouveau variant sur leur sol. C'est notamment le cas de l'Ecosse (six cas, dont certains sans lien avec un voyage à l'étranger), des Pays-Bas (13 cas), de l'Allemagne (2 cas), du Royaume-Uni (deux cas), du Danemark (deux cas), de l'Italie, (un cas), de la Belgique (un cas) et de l'Autriche (un cas). Plus tôt dans la matinée, Olivier Véran, en déplacement dans un centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris, avait réagi aux inquiétudes que soulève ce nouveau variant : "Il est probable qu'il circule déjà chez nous". Mais le ministre des Solidarités et de la Santé a tenu à garder le cap et replacer sa priorité : "Cela n'impacte pas la dynamique épidémique que nous connaissons. Nous avons près de 30 000 cas par jour de variant Delta. Aujourd'hui, nous avons un ennemi : le variant Delta."

Quelle sont les mesures prises en France contre le variant Omicron ?

Le gouvernement a d'ores et déjà pris de nouvelles mesures pour contrer l'arrivée et la propagation du nouveau variant identifié en Afrique du Sud. Samedi, le ministère de la Santé a annoncé que "toute personne "contact" d'une autre, testée positive au nouveau variant Omicron devra être isolée même si elle est vaccinée." Par ailleurs, il a été précisé que "toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme contact à risque élevé et doit ainsi être placée en quarantaine."

Le variant Omicron a poussé la France à suspendre les arrivées des voyageurs provenant de plusieurs pays d'Afrique australe, du Lesotho au Botswana, en passant par le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini et - évidemment - l'Afrique du Sud dès ce vendredi 26 novembre. "Ainsi, à compter d'aujourd'hui et sans délai, les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d'Eswatini, quel que soit leur statut vaccinal, ne pourront plus entrer sur le territoire national, pour une durée minimale de 48 heures", peut-on lire sur le site du gouvernement.

Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR. Le gouvernement appelle les voyageurs qui avaient prévu de se rendre dans ces pays à suspendre leur voyage. Mais il n'y aura pas de fermeture de frontières à l'intérieur de l'UE, a fait savoir l'exécutif français le 29 novembre.

Où et quand le variant Omicron a-t-il été découvert ?

Si l'existence d'Omicron a été portée aux yeux du monde entre le 25 novembre par l'Institut national des maladies transmissibles (NICD), il avait déjà été détecté entre les 14 et 22 novembre dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud, qui regroupe 80 % des cas de Covid du pays et qui est la plus peuplée - s'y situent notamment les villes de Pretoria et de Johannesburg. L'équipe qui l'a découvert avait déjà découvert l'année dernière le variant Beta, lui aussi très contagieux. L'OMS évoque même la date du 9 novembre dans une communication en date du 26 novembre. "Ces dernières semaines, les infections ont connu une forte augmentation, coïncidant avec la détection du variant B.1.1.529" poursuivait alors l'instance internationale en première ligne depuis l'émergence de la pandémie.

Le variant Omicron est-il plus contagieux ?

Dévoilé le 24 novembre par une équipe de l'institut de recherche de Krisp en Afrique du Sud, le variant B.1.1.529, dit Omicron donc, inquiète. Ce nouveau variant présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. "Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes. Les données préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport aux autres COV", écrit encore l'OMS qui précise qu'une des variantes "a été détectée à des taux plus rapides que les précédentes poussées d'infection, ce qui suggère que cette variante pourrait avoir un avantage de croissance". Ce 29 novembre, l'agence confirme que "la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée".

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi alerté dans un rapport d'évaluation des risques sur l'"incertitude considérable concernant la contagiosité, l'efficacité des vaccins, le risque de réinfection et les autres caractéristiques du variant Omicron". "Nous jugeons élevée la probabilité de nouvelles arrivées et contaminations (par Omicron) dans l'UE et l'EEE (Espace économique européen composé avec l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège - NDR)", écrit l'agence qui martèle que "la possible propagation d'Omicron pourrait être très élevé".

La haute contagiosité du variant Omicron semble en effet d'ores et déjà avérée. Lors d'une conférence presse du ministère de la Santé local, le virologue Tulio de Oliveira, a, en ce sens, déclaré : "Nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide." S'il est, pour le moment, impossible de lier directement la hausse des contaminations à l'apparition de ce variant, les deux semblent pourtant corrélés.

John Burn-Murdoch, journaliste au Financial Times qui suit de très près les différentes données statistiques sur le coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie, a alerté très rapidement sur la propagation très véloce du nouveau variant sur son compte Twitter. "Les données sont *très* préliminaires, donc tout peut changer. Néanmoins, [...] sur la base des données dont nous disposons, cette variante surpasse les autres *bien plus rapidement* que ne le faisaient Beta et même Delta", écrit-il.

Five quick tweets on the new variant B.1.1.529



Caveat first: data here is *very* preliminary, so everything could change. Nonetheless, better safe than sorry.



1) Based on the data we have, this variant is out-competing others *far* faster than Beta and even Delta did pic.twitter.com/R2Ac4e4N6s — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) November 25, 2021

Le variant Omicron du Covid est-il résistant aux vaccins ?

Alors que ce nombre de cas risque de continuer à augmenter, une question est sur toutes les lèvres : le variant Omicron est-il résistant au vaccin contre le Covid-19 ? Si son nombre important de mutations inquiète, rien aujourd'hui ne peut indiquer s'il résiste, ou non, aux anticorps développés par la vaccination. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a cependant précisé que ce variant présentait une protéine de spicule - qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules - complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.

Combien de cas de variant Omicron ont été identifiés en Europe ?

Au 30 novembre, l'agence Reuters décomptait 42 cas d'infection par le variant Omicron dans dix pays de l'Union Européenne. Le président du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon, déclarait ce même jour que les autorités de l'UE investiguaient six autres "cas probables", étant soit asymptomatiques, soit bénins.

Comment le variant Omicron est-il arrivé en Belgique ?

Ayant développé des symptômes onze jours après avoir voyagé en Egypte via la Turquie, la patiente arrivée en Belgique et infectée par le variant Omicron n'avait jamais contracté le Covid-19 et n'était pas vaccinée. Selon les informations rapportées par les autorités belges ce 26 novembre, elle a rapporté avoir développé des symptômes grippaux et n'avoir provoqué aucun cas contact, à part les résidents de son propre foyer, qui seront testés et surveillés.

Quels pays ont mis en place des restrictions aux frontières face au variant Omicron ?

Plusieurs pays ont déjà pris des mesures sévères de contrôle des voyageurs venant d'Afrique du Sud ou des pays limitrophes. Le Royaume-Uni, dès jeudi 25 novembre au soir, le pays a interdit l'accès au pays aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana. Singapour a également fermé ses portes aux non-résidents en provenance d'Afrique du Sud et de six autres pays africains. Israël a suivi. Dimanche soir, les autorités marocaines ont annoncé suspendre l'ensemble des vols en provenance de l'étranger. L'Inde a préféré le renforcement des contrôles et des tests pour les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana et de Hong Kong.

Lundi 29 novembre, c'est au tour du Japon de fermer ses frontières à tout ressortissant étranger - interdiction qui prend effet dès le lendemain, seulement quelques semaines après avoir assoupli les restrictions à ses frontières. Les Etats-Unis ferment également leurs frontières aux voyageurs venant de huit pays d'Afrique australe. Les Philippines ont également reporté leur réouverture aux touristes vaccinés. L'Australie a également suspendu, ce 29 novembre, son projet de réouverture des frontières aux étudiants étrangers et aux travailleurs qualifiés. En outre, l'Indonésie a déclaré indésirables sur son sol les personnes ayant été au cours des quinze derniers jours à Hongkong, où Omicron a été repéré, et celles venant de huit pays africains (Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Nigeria). L'Equateur emboîte également le pays à ces pays, ce 30 novembre, en choisissant de restreindre l'entrée des passagers voyageant depuis ou via l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres pays africains.

En ce qui concerne l'UE : pas de fermeture complète des frontières à l'intérieur de l'Union, a annoncé ce 29 novembre Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux affaires européennes. Pour rappel, en Europe outre la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et Malte ont annoncé fermer leurs frontières aux personnes qui se trouvaient en Afrique du Sud et six pays africains voisins.