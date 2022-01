Variant Omicron : flou dans les chiffres, précisions sur le vaccin et les symptômes

OMICRON. Le variant Omicron est majoritaire en France depuis la fin de l'année. Mais le chiffrage du nombre de cas reste très difficile, en attendant de nouvelles données fiables de Santé publique France...

Le variant Omicron, désormais majoritaire en France, fait pour le moment l'objet d'un flou, le chiffrage du nombre de cas restant très difficile en attendant de nouvelles données fiables de Santé publique France. L'agence sanitaire a en effet décidé de modifier, juste avant Noël, le protocole de criblage permettant le suivi des mutations. Les données sur le variant, sa dangerosité, sa capacité à échapper aux défenses immunitaires ou au vaccin contre le Covid, sont en revanche de plus en plus nombreuses.

Depuis la mi-novembre, Santé publique France recense dans son tableau de bord de l'épidémie le nombre de cas avéré de coronavirus avec le variant Omicron. Une donnée obtenue par séquençage et donc très lourdement sous-évaluée (lire plus bas). Selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire, publié le 30 décembre par Santé publique France, le variant Omicron serait d'ores et déjà largement majoritaire en France depuis la semaine 52 : 62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant.

Pour tenter de cerner plus pertinemment la propagation du variant Omicron en France, des spécialistes se sont basés sur la proportion de tests criblés ne présentant pas la mutation "L452R", présente dans le variant Delta, mais absente chez Omicron. Mais une nouvelle évolution de la stratégie de criblage, expliquée dans une note de la Direction générale de la Santé, ne permet plus ce suivi depuis le 20 décembre, expliquant la chute de la courbe ci-dessous. Santé publique France précise encore sur son site que des "vérifications nécessaires pour garantir la fiabilité des nouveaux indicateurs de criblage" sont en cours et que la "mise à disposition en open data sur sa plateforme Géodes et data.gouv.fr" est prévue début janvier 2022.

PRÉCISION : en France, seule une part des tests positifs au coronavirus sont criblés, autrement dit analysés pour déterminer le variant à l'origine de l'infection. La stratégie de criblage de Santé publique France consistait en outre, depuis début juin 2021, à rechercher trois "mutations d'intérêt" lors de ces criblages : la mutation E484K (plutôt propre aux variants Bêta et Gamma), la mutation E484Q (très rare) et la mutation L452R, associée à une possible augmentation de la transmissibilité et propre à de nombreux variants, dont Delta. Son absence indique que le type de variant est inconnu mais, depuis fin novembre, avec une forte suspicion de variant Omicron.

Voici une carte de France permettant de visualiser, dans chaque département, la part des tests positifs criblés correspondant à une suspicion d'Omicron sur une semaine glissante. Cette carte est elle aussi basée sur l'absence de la mutation L452R dans les tests criblés et est donc elle aussi biaisée depuis le 20 décembre. Le nombre de cas (brut) est précisé entre parenthèses, suivi de l'évolution du pourcentage par rapport à la veille (en points).

Si les chiffres concernant le variant Omicron en France sont aujourd'hui lourdement sous-estimés et relativement peu fiables, c'est parce que le système de dépistage n'est pas encore totalement adapté comme l'expliquait Le Parisien mi-décembre. Outre les cas asymptomatiques, passant sous tous les écrans radar, de nombreuses personnes ayant effectué un test antigénique positif et qui doivent ensuite réaliser un test PCR de confirmation, "oublient" cette seconde étape, empêchant de fait l'analyse plus fine de l'infection. Le criblage, autrement dit l'analyse en laboratoire des tests PCR positifs pour en identifier la mutation, n'est en outre pas encore adapté et ne permet pas d'identifier formellement le variant Omicron (lire encadré ci-dessus). Ce sont donc les tests négatifs à ces trois mutations qui sont considérés comme "suspects". Il faut ensuite passer par un séquençage, long et fastidieux, pour identifier avec certitude le variant.

Le variant Omicron peut-il échapper aux défenses immunitaires ?

Les premières études "en vie réelle" du variant Omicron ont été dévoilées mi-décembre, comme celle publiée en pré-print par le Discovery Health (organisme privé d'assurances sud-africain), avec la contribution du South African Medical Research Council (SAMRC) ou encore celle de l'Imperial College de Londres. Elles confirment que le variant Omicron augmente le risque d'infection chez les personnes qui ont déjà eu le Covid, elle suggère en outre que les "percées infectieuses sont également plus fréquentes" chez les personnes vaccinées. Ces résultats corroborent d'autres études en laboratoire (comme ici par exemple) démontrant la capacité du variant Omicron à échapper à notre système immunitaire et à réinfecter des individus préalablement infectés par le Covid-19.

Le variant Omicron est-il résistant aux vaccins contre le Covid ?

Face au variant Omicron, les défenses immunitaires offertes par une double dose de Pfizer perdraient lourdement en efficacité contre les contaminations selon les premières études sud-africaines, passant de 80% contre le variant Delta à 33% contre Omicron. En revanche, la double dose du laboratoire américain resterait efficace à 70% contre les hospitalisations liées à Omicron (contre plus de 90% pour les hospitalisations liées à Delta). Ces conclusions rejoignent celles de nombreuses autres études, publiées depuis notamment par l'Université d'Oxford, par un groupe de chercheurs sud-africains et australiens, par l'Université de Francfort, par l'Agence de sécurité sanitaire britannique, ou encore plus récemment par le gouvernement britannique à la toute fin du mois de décembre.

Le rappel : nouvelle arme contre Omicron

Un rappel pourrait néanmoins faire remonter l'efficacité des vaccins contre Omicron au-dessus des 70% (de l'ordre de 71% à 75,5%, en moyenne), indiquent les données en vie réelle issues de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud début décembre. Des données depuis confirmées par Ugur Sahin, le PDG de BioNTech, coconcepteur du vaccin Pfizer contre le Covid, dans un entretien au journal Le Monde le 20 décembre, puis par de nouvelles études qui indiquent que l'efficacité du rappel serait même plus importante encore face au variant. Elle grimperait à 86% sur les formes symptomatiques selon une étude remontant à mi-décembre du Kirby Institute, institut de recherche en santé de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney, et à 98% sur les formes graves (voir l'étude en pré-print sur le site MedRxiv). Une autre étude plus récente (31 décembre) de l'Agence britannique de sécurité sanitaire évalue à 88% (intervalle de confiance 78-93%) l'efficacité du rappel contre les hospitalisations.

Dans le Monde le 20 décembre, le PDG de BioNTech a par ailleurs annoncé qu'un vaccin spécialement adapté, "utilisant la protéine spike d'Omicron et ses 32 mutations comme antigène" devrait arriver rapidement. "Nous restons en ligne avec notre objectif de cent jours, ce qui signifie que nous devrions être en mesure de livrer nos premiers vaccins adaptés à Omicron en mars, sous réserve de l'approbation des régulateurs", indique Ugur Sahin.

Le variant Omicron est-il moins dangereux ?

Autre donnée clé des études, notamment sud-africaines et britanniques, sur le nouveau variant Omicron : sa moindre sévérité. Une étude publiée le 17 décembre par l'Université de Cambridge en pré-print et basée sur une analyse du virus en laboratoire, suggère notamment une "infectivité plus faible des cellules pulmonaires". La raison : la plus forte capacité d'Omicron à tromper les défense immunitaires serait compensée par une baisse de sa capacité de réplication et de pathogénicité.

Les données "en vie réelle" parvenues d'Afrique du Sud et publiées en pré-print également le 21 décembre par le National Institute for communicable Diseases (NICD) et le Conseil sud-africain de la recherche médicale, vont elle aussi dans ce sens. Au Royaume-Uni, le variant a d'abord été considéré comme légèrement moins virulent que Delta (entre 15 et 40% d'hospitalisations en moins selon un article de l'Imperial College de Londres). Puis Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré le 23 décembre dans les médias que ses premiers résultats étaient "encourageants", avec un risque d'aller à l'hôpital du fait d'Omicron 50 à 70% inférieur au risque avec Delta. Un document plus précis de la UK Health Security Agency, daté du 31 décembre cette fois, évalue finalement le risque d'être hospitalisé avec Omicron à environ un tiers de celui de Delta.

La moindre sévérité d'Omicron se traduit-elle par des symptômes différents ou moins violents ? Depuis le 28 novembre, l'Organisation mondiale de la Santé indique sur son site qu' "il n'y a actuellement aucune information suggérant que les symptômes associés à Omicron sont différents de ceux d'autres variantes". L'étude sud-africaine Discovery, publiée mi-décembre et mentionnée plus avant dans cet article, indiquait pour sa part que les symptômes d'Omicron comprenaient souvent de la fièvre, de la fatigue, une gorge qui gratte et un malaise général, que l'on retrouve souvent dans le rhume, mais moins de détresse respiratoire. La maladie pourrait aussi être plus courte, durant parfois 3 jours selon les premières constatations.

Les conclusions sur la sévérité des symptômes d'Omicron doivent néanmoins être prises avec prudence. Des scientifiques considèrent en effet qu'un variant plus contagieux mais moins mortel fera malgré tout plus de victimes comme l'a expliqué le journal Le Monde dès janvier 2021, dans un article mis à jour à la mi-décembre. "Nous sommes préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin. (...) Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés", a alerté le Directeur général de l'OMS dans une communication à la mi-décembre.

Le variant Omicron est-il plus dangereux pour les enfants ?

Les premières séries de données sud-africaines semblaient démontrer que le variant Omicron pouvait se montrer plus sévère avec les enfants, augmentant le risque d'hospitalisation de 20% chez les plus jeunes atteints de Covid. Une piste elle aussi sujette à caution. "Bien que les données soient préliminaires et basées sur des nombres relativement faibles, nous ne devons pas encore tirer de conclusions définitives sur le risque encouru par les enfants, mais nous devons surveiller de près ce phénomène pour voir s'il y a une augmentation correspondante au Royaume-Uni", commentait la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Le niveau des hospitalisations en pédiatrie aux Etats-Unis fin décembre a depuis renforcé l'inquiétude sur la sévérité d'Omicron chez les enfants, mais cette augmentation serait d'avantage liée au faible niveau de vaccination chez les plus jeunes, selon plusieurs articles de presse, notamment dans le New York Times.

Depuis le début de la pandémie mondiale, la recherche d'un médicament efficace pour traiter les malades du coronavirus est au moins aussi cruciale que la recherche d'un vaccin, mais avance à plus petits pas. Alors que le Molnupiravir de Merck semble avoir du mal à convaincre, Pfizer a assuré mardi 14 décembre dans un communiqué que son antiviral Paxlovid, était efficace dans le traitement du Covid, y compris contre Omicron. Administré dans les 3 jours après les symptômes, le médicament réduirait de 89% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes fragiles. Un taux qui passe à 88% dans les 5 jours.

L'étude du laboratoire a été menée auprès de 2200 participants non-vaccinés particulièrement âgés ou souffrant de comorbidités. Aucun décès n'a été enregistré chez les malades ayant reçu le traitement au Paxlovid alors que 12 décès ont été enregistrés dans le groupe placebo. Concernant Omicron, un test a été réalisé sur "une version artificielle" du variant. Le président des Etats-Unis Joe Biden lui-même a déjà évoqué "une étape importante" quand le médicament pourra être autorisé.

Dévoilé le 24 novembre par une équipe de l'institut de recherche de Krisp, le variant B.1.1.529, dit Omicron, présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. Alors qu'une trentaine de cas présentant le variant Omicron était officiellement détectée dans le monde au lendemain de sa découvertes dans moins de dix pays, on en comptait plusieurs milliers à la mi-décembre, dans 77 pays au moins selon l'OMS.

Le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant", a aussi averti mardi 14 décembre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés à l'approche des fêtes de fin d'année.

Inquiétude mondiale autour du variant Omicron

Les ministres de la Santé des pays du G7 ont aussi fait part de leur inquiétude au sujet d'Omicron jeudi 16 décembre, appelant les Etats à la coopération, le variant étant la "plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale". "Travailler ensemble est crucial face à la vague d'Omicron, qui grandit rapidement", a-t-il été déclaré avec une impulsion pour un "dépistage régulier", un "accès équitable aux diagnostics, au séquençage de génome", ainsi qu'aux vaccins et aux traitements. Le président des Etats-Unis Joe Biden a pour sa part prévu que le variant Omicron allait "se mettre à circuler beaucoup plus rapidement dans le pays, prédisant . "un hiver de maladie grave et de mort" aux non vaccinés.