"Variant Omicron : nombre de cas en hausse en France, une meilleure connaissance du mutant"

OMICRON. Le nombre de personnes testées positives au variant Omicron du coronavirus croît déjà très rapidement en France, avec 310 cas recensés ce jeudi selon les données de Santé publique France. Des chiffres probablement sous-estimés...

Plus de 310 cas de variant Omicron ont été recensés en France en 24 heures selon les dernières données disponibles de Santé publique France, en date du jeudi 16 décembre. Ils étaient à peine 200 deux jours plus tôt selon les données corrigées et moins de 100 le 9 décembre. Le nombre de personnes infectées par Omicron croît ainsi de manière notable depuis le début du mois, ayant donc triplé en une semaine à peine. Selon Santé publique France, le variant Omicron représentait 0,4% des variants au cours de la semaine du 29 novembre, la barre des 1% pourrait avoir déjà été franchie en cette mi-décembre.

Nombre de cas du variant Omicron recensé quotidiennement en France selon Santé Publique France. © Santé Publique France

Les chiffres concernant le variant Omicron en France sont par ailleurs lourdement sous-estimés comme l'expliquait Le Parisien cette semaine. Outre les cas asymptomatiques, passant sous tous les écrans radar, de nombreuses personnes ayant effectué un test antigénique positif et qui doivent ensuite réaliser un test PCR de confirmation, "oublient" cette seconde étape, empêchant de fait l'analyse plus fine de l'infection. Le criblage, autrement dit l'analyse en laboratoire des tests PCR positifs pour en identifier la mutation, n'est en outre pas encore adapté à Omicron. Trois mutations sont en effet recherchées systématiquement en France aujourd'hui, l'une correspondant au variant Alpha, l'autre au variant Delta et la dernière à une mutation plus marginale. Mais aucune ne permet d'identifier formellement le variant Omicron. Ce sont donc les tests négatifs à ces trois mutations qui sont considérés comme "suspects". Il faut ensuite passer par un séquençage, long et fastidieux, pour identifier avec certitude le variant. Dans le Parisien, des scientifiques estiment que le nombre de cas d'Omicron pourrait ainsi être 10 fois plus élevé que ce qui est remonté dans les données officielles.

De nouvelles connaissances sur le variant Omicron

L'observation du nombre de cas d'Omicron est en train de devenir une obsession des autorités alors que les premières études "en vie réelle" du variant ont été dévoilées cette semaine, émanant d'organismes privés ou publics basés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Et certaines hypothèses semblent se confirmer, notamment sur la forte contagiosité et la moindre dangerosité du variant découvert fin novembre en Afrique du Sud. L'une des études, datée du 11 décembre et publiée en pré-print par le Discovery Health (organisme privé d'assurances sud-africain), avec la contibution du South African Medical Research Council (SAMRC), est basée sur 210 000 tests PCR positifs, recueillis entre le 15 novembre et le 7 décembre en Afrique du Sud, parmi lesquels 78 000 ont été attribués au variant Omicron. Ses conclusions sont à la fois rassurantes et inquiétantes.

L'étude apporte en effet des "preuves solides" que le variant Omicron augmente le risque d'infection chez les personnes qui ont déjà eu le Covid, elle suggère en outre que les "percées infectieuses sont également plus fréquentes" chez les personnes vaccinées. Ces résultats corroborent d'autres études en laboratoire (comme ici par exemple) démontrant la capacité du variant Omicron à échapper à notre système immunitaire et à réinfecter des individus préalablement infectés par le Covid-19. Il échapperait même au schéma connu jusqu'ici avec les variants Alpha ou Delta, dans lequel une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 permettait une réduction d'au moins 80% du risque de réinfection.

Le variant Omicron est-il résistant aux vaccins contre le Covid ?

Premier enseignement sur le variant Omicron : les défenses immunitaires offertes par une double dose de Pfizer perdraient lourdement en efficacité contre les contaminations, passant de 80% contre le variant Delta à 33% contre Omicron. En revanche, la double dose du laboratoire américain resterait efficace à 70% contre les hospitalisations liées à Omicron (contre plus de 90% pour les hospitalisations liées à Delta).

Ces conclusions rejoignent celles d'une autre étude, menée au Royaume-Uni cette fois et portant elle aussi sur des données en "vie réelle", autrement dit extraites des registres de patients outre-Manche. Selon le document publié en pré-print par des chercheurs britanniques le 9 décembre, "deux doses des vaccins Pfizer ou AstraZeneca sont "insuffisantes pour conférer des niveaux de protection efficaces contre les infections et les formes bénignes de Covid-19 liées à Omicron".

Si on en croit les données de l'étude (basée sur 581 cas d'Omicron symptomatiques contre 56 439 cas de Delta), l'efficacité du vaccin contre l'infection passerait de 88% 2 à 9 semaines après la deuxième dose, à 48,5% entre 10 et 14 semaines puis chuterait encore à entre 34 et 37 % à partir de 15 semaines. Un rappel pourrait néanmoins faire remonter l'efficacité au-dessus des 70% (de l'ordre de 71 % à 75,5 %, en moyenne). L'Agence britannique de sécurité sanitaire a d'ailleurs déjà précisé que ce variant présentait une protéine complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.

Le variant Omicron est-il moins dangereux ?

Seconde donnée clé de l'étude sud-africaine sur le nouveau variant qui se propage actuellement à très grande vitesse : sa moindre sévérité. Le risque d'hospitalisation baisserait de 29% avec Omicron, en comparaison des données observées lors de la première vague. Parmi les personnes hospitalisées, on compterait par ailleurs moins de malades nécessitant un passage en soins intensifs. Les auteurs de l'étude britannique tempèrent cependant : cette moindre sévérité pourrait être le résultat des anticorps accumulés par la population lors des précédentes vagues du coronavirus. Ces chiffres sont "sur-interprétés" car ils ne prennent pas en compte l'immunité acquise lors des vagues précédentes, a même lâché Chris Whitty, médecin-chef de la Santé britannique lors d'une conférence de presse ce 15 décembre.

"Nous sommes préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin. (...) Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés", a alerté le Directeur général de l'OMS dans une communication à la mi-décembre.

Le variant Omicron est-il plus dangereux pour les enfants ?

Autre enseignement de la série de données sud-africaine, qui demande sans doute plus que les autres encore à être vérifié : le variant Omicron pourrait se montrer plus sévère avec les enfants, augmentant le risque d'hospitalisation de 20% chez les plus jeunes atteints de Covid. "Bien que les données soient préliminaires et basées sur des nombres relativement faibles, nous ne devons pas encore tirer de conclusions définitives sur le risque encouru par les enfants, mais nous devons surveiller de près ce phénomène pour voir s'il y a une augmentation correspondante au Royaume-Uni", commente pour sa part la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Depuis le début de la pandémie mondiale, la recherche d'un médicament efficace pour traiter les malades du coronavirus est au moins aussi cruciale que la recherche d'un vaccin, mais avance à plus petits pas. Alors que le Molnupiravir de Merck semble avoir du mal à convaincre, Pfizer a assuré mardi 14 décembre dans un communiqué que son antiviral Paxlovid, était efficace dans le traitement du Covid, y compris contre Omicron. Administré dans les 3 jours après les symptômes, le médicament réduirait de 89% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes fragiles. Un taux qui passe à 88% dans les 5 jours.

L'étude du laboratoire a été menée auprès de 2200 participants non-vaccinés particulièrement âgés ou souffrant de comorbidités. Aucun décès n'a été enregistré chez les malades ayant reçu le traitement au Paxlovid alors que 12 décès ont été enregistrés dans le groupe placebo. Concernant Omicron, un test a été réalisé sur "une version artificielle" du variant. Le président des Etats-Unis Joe Biden lui-même a déjà évoqué "une étape importante" quand le médicament pourra être autorisé.

Dévoilé le 24 novembre par une équipe de l'institut de recherche de Krisp, le variant B.1.1.529, dit Omicron, présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. Alors qu'une trentaine de cas présentant le variant Omicron était officiellement détectée dans le monde au lendemain de sa découvertes dans moins de deix pays, on en compte plusieurs milliers à la mi-décembre, dans 77 pays au moins selon l'OMS.

Le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant", a aussi averti mardi 14 décembre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés à l'approche des fêtes de fin d'année. "77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s'il n'a pas encore été détecté", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève. Selon Abdi Mahamud, gestionnaire d'incident à l'OMS interrogé par l'AFP, la propagation du variant est telle qu'il pourrait devenir majoritaire dans certains pays d'Europe à la mi-décembre, alors qu'ils sont encore confrontés à l'impact de la 5ème vague d'infection provoquée par le variant Delta.

Le variant Omicron plus contagieux et rapide que le variant Delta

Alors qu'un premier décès lié variant Omicron a été officiellement rapporté au Royaume-Uni lundi 13 décembre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, dans une mise au point technique parue ce dimanche 12 décembre, qu'Omicron pourrait se propager plus rapidement que le variant Delta. Dans le détail, l'agence des Nations unies a précisé qu'il était "probable qu'Omicron surpasse Delta dans les lieux où il y a de la transmission communautaire", à terme. Une diffusion rapide a été observée en Afrique du Sud, où le variant Delta était moins prédominant, mais aussi au Royaume-Uni, où Delta domine. Pour l'heure, l'OMS ne sait pas encore si ce taux de diffusion élevé dans des populations à forte immunité vient du fait qu'Omicron "échappe à l'immunité, profite d'une transmissibilité plus élevée inhérente ou s'il s'agit d'une combinaison des deux".

En outre, l'OMS indique elle aussi que le variant B.1.1.529 semble également provoquer des symptômes moins sévères, qualifiés de "légers à modérés". L'organisation a encore supposé que les nombreuses mutations d'Omicron laissaient soupçonner une "baisse de l'efficacité" vaccinale ​pour ce qui concerne la protection contre "l'infection et la transmission". L'OMS a enfin indiqué qu'Omicron était désormais officiellement présent dans 63 pays, chiffre probablement sous-estimé, les données sur le variant restant incomplètes.