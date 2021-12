"Variant Omicron : pourquoi un nouveau vaccin pour le contrer ?"

OMICRON. Selon les dernières études, le variant Omicron serait potentiellement partiellement capable d'échappement immunitaire. Conséquence de cette nouvelle : Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin adapté au nouveau variant était attendu pour mars.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 12h06] Ce 8 décembre, Pfizer et BioNTech ont conjointement annoncé qu'un vaccin adapté au variant Omicron serait disponible dès mars prochain... bien qu'on se sache toujours pas si une modification du vaccin actuel est indispensable pour faire face à Omicron. La course à un vaccin anti-Omicron est donc déjà amorcée, là où la mutation n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce même jour, les deux entreprises pharmaceutiques ont souligné qu'il suffisait de se faire inoculer trois doses de leur vaccin actuellement sur le marché afin de neutraliser le variant B.1.1.529. Dans leur communiqué, elles reconnaissent cependant qu'Omicron n'est probablement "pas suffisamment neutralisé après deux doses seulement".

Ces annonces surviennent après les résultats des toutes premières études sur le variant B.1.1.529... Des résultats qui font état de plusieurs découvertes sur la nouvelle mutation du Covid-19, qui pourraient peut-être indiquer qu'un nouveau vaccin est nécessaire. La plus récente, menée par les équipes du Dr Alex Sigal, de l'Africa Health Research Institute de Durban, note que, chez les six patients qui avaient reçu deux doses du vaccin de Pfizer mais n'avaient jamais été infectés par le Covid-19, la neutralisation des anticorps chute lourdement, par un facteur 41. En revanche, les cinq patients infectés préalablement par le Covid-19 "bénéficient d'une neutralisation relativement élevée face à Omicron". A partir de ce résultat, les chercheurs de l'Africa Health Research Institute de Durban estiment que les personnes ayant reçu trois doses vaccinales devraient bénéficier d'une protection relativement similaire à ce groupe. Effectivement, une troisième dose booste le taux d'anticorps neutralisants par un facteur d'au moins 35.

A noter cependant : cette étude, qui est la première à se pencher sur le comportement du variant Omicron chez des personnes vaccinées, ne porte que sur les anticorps neutralisants, qui ne constituent qu'une partie de la réponse immunitaire. En outre, elle n'est réalisée que sur un échantillon de 12 patients. Enfin, ces résultats, préliminaires, n'ont pas encore été évalués par la communauté scientifique mais ont malgré tout été publiés car ils relèvent de l'intérêt général. Le chercheur Alex Sigal s'est tout de même montré optimiste sur Twitter : "C'est mieux que ce à quoi je m'attendais", a-t-il écrit. "Le fait (qu'Omicron) ait toujours besoin des récepteurs ACE2 (pour s'accrocher à une cellule) et qu'il n'échappe que partiellement (au vaccin) signifie que c'est un problème auquel on peut s'attaquer avec les outils que l'on a". Somme toute, cette étude montre que le variant Omicron peut faire preuve d'échappement immunitaire partiel - autrement dit, qu'il peut, partiellement, résister aux vaccins.

L'OMS rassurante sur Omicron

Un résultat qui corrobore l'avis de l'OMS de ce 7 décembre, où Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, relevait auprès de l'AFP qu'Omicron, s'il rendait, pour partie, moins efficaces les vaccins, n'échappait pas totalement à la protection conférée par la vaccination. "Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu'à présent, en termes de sévérité de la maladie et d'hospitalisation, et il n'y a aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas" avec Omicron, avait-il notamment déclaré à l'occasion. Cet avis de l'OMS faisait aussi état du fait qu'Omicron ne ne provoquait probablement pas plus de formes graves qu'un autre variant : "Le comportement général que nous observons jusqu'à présent ne montre aucune augmentation de la sévérité. De fait, certains endroits en Afrique australe font état de symptômes plus légers". Résultat à nuancer : "Nous devons être très prudents dans notre façon d'analyser ces données, a toutefois prévenu le Dr Ryan.

Des résultats que confirme aussi Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, qui a déclaré ce mardi 7 décembre à l'AFP être "quasiment certain" que ce variant est moins dangereux que le variant Delta. Le scientifique américain a ajouté qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux. "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère. Je pense que cela prendra encore deux semaines au moins en Afrique du Sud, puis lorsque nous aurons davantage d'infections dans le reste du monde, cela pourrait nous prendre plus longtemps pour voir le niveau de gravité", a indiqué le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. Mais le nouveau variant est quoiqu'il en soit "clairement hautement transmissible", probablement davantage que Delta, a indiqué le Dr Fauci. Et, effectivement, plusieurs hôpitaux sud-africains ont indiqué que de nombreux patients positifs au variant Omicron ne semblaient pas présenter des symptômes plus sérieux.

La crainte que sa contagiosité affecte le cours de l'épidémie se double d'une autre inquiétude : celle que le variant Omicron du Covid soit également résistante aux vaccins. Les résultats d'une étude récente, prépubliée sur le site consacré à la recherche médicale MedRxiv et conduite par des chercheurs Sud-Africains, souligne hélas la capacité du variant Omicron à faire preuve d'échappement immunitaire : le variant B1.1.529 présenterait une capacité accrue à réinfecter des individus préalablement infectés par le Covid-19 - l'inverse des variants Beta et Delta, chez qui le risque de réinfection est plus faible. Cette étude démontre donc que le variant Omicron échappe au schéma connu jusqu'ici, dans lequel une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 permet une réduction d'au moins 80% du risque d'infection.

Concrètement, le variant Omicron est-il résistant au vaccin contre le Covid-19 ? Sur la base de l'étude précédente, il est fondé de penser qu'il résiste aux anticorps développés par la vaccination. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a d'ailleurs déjà précisé que ce variant présentait une protéine de spicule - qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules - complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.

Ce constat fait s'interroger sur le potentiel besoin d'un nouveau vaccin, adapté aux mutations d'Omicron. Une hypothèse que n'exclut pas Ugur Sahin, PDG du laboratoire BioNTech, co-créateur du vaccin Pfizer BioNTech. "Je crois fondamentalement que nous aurons besoin d'un nouveau vaccin contre ce nouveau variant", affirmait-il le 6 décembre 2021 au quotidien allemand Handelsblatt. La raison ? Il craint que le variant puisse " infecter des personnes vaccinées ou guéries". Cependant, le PDG de BioNTech a appelé à ne pas paniquer, martelant : "Notre message est le suivant : ne vous inquiétez pas. Ne vous affolez pas, le plan reste le même : accélérez l'administration de la troisième dose de rappel."

Pfizer BioNTech est déjà tourné vers l'objectif de mettre sur le marché un vaccin adapté au variant Omicron. Mercredi 8 décembre, l'entreprise a fait savoir qu'un nouveau vaccin serait disponible "en mars".

En attendant de déterminer si un nouveau vaccin est nécessaire, les pays du monde entier continuent de fermer tour à tour leurs frontières, notamment avec l'Afrique australe, mais pas seulement. Et ce, bien qu'on ne sache pas encore si Omicron, dont les nombreuses mutations font craindre une nouvelle flambée épidémique de Covid-19, résiste aux vaccins et est plus dangereux que les autres variants. "Il est légitime de prendre des mesures", a estimé le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, sur le plateau de LCI, ce lundi. D'après le "monsieur Vaccin" français, il ne faut toutefois "pas paniquer", car pour le moment, les contaminations au coronavirus sont avant tout liées au variant Delta, et non à Omicron. Un discours que reprend volontiers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui enjoignait ce mardi 30 novembre les Etats membres à riposter de manière "rationnelle" et "proportionnelle" au variant B1.1.529 : le directeur général de l'institution appelait également à une réponse "calme, coordonnée et cohérente", sous-entendant peut-être que ces mesures de fermetures des frontières, jugées discriminantes par l'Afrique du Sud, disproportionnées.

La propagation du variant Omicron du Covid dans le monde fait l'objet d'un suivi attentif par toutes les autorités sanitaires du monde et par l'OMS. Le site BNO News a d'ailleurs mis en ligne une carte illustrant les cas confirmés ou soupçonnés de contamination au Covid avec la souche Omicron, dans tous les pays du monde. Les cas identifiés le sont uniquement si les autorités sanitaires communiquent sur le sujet.

L'OMS a jugé dans une note technique lundi 29 novembre que le risque lié au variant Omicron B1.1.529 était "très élevé" au niveau mondial, pointant la probabilité qu'il se répande rapidement, qu'il remplace les nouvelles précédentes souches. C'est une vraie alerte - l'OMS avait jusque là qualifié ce risque de "préoccupant". Les experts de l'OMS indiquent aussi que l'hypothèse qu'il échappe à la réponse immunitaire actuelle est un vraie possibilité : "les mutations d'Omicron] pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire, tout comme possiblement donner [au virus] un avantage en matière de transmissibilité", a notamment indiqué l'agence.

De son côté, le professeur Zvika Granot, immunologue israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem, juge que l'avènement d'une ère Omicron suppléant l'ère Delta pourrait sonner la fin de l'épidémie de Covid-19. "Cette nouvelle variante est peut-être la lumière au bout du tunnel" affirmait-t-il mardi 30 novembre sur i24News. Son argument ? "C'est une variante très contagieuse mais peut-être pas aussi agressive qu'on ne le craint" : le professeur s'appuie notamment sur les symptômes des personnes contractant Omicron, plutôt bénins par rapport à ceux déclenchés par le variant Delta. Sont notamment avancées de moindres difficultés respiratoires chez ceux infectés par Omicron, contrairement à ceux confrontés au variant Delta. Enfin, pour l'immunologue, "au fur et à mesure que le coronavirus évoluera, il sera de moins en moins agressif". La théorie du Professeur Granot est donc la suivante : le variant Omicron, moins virulent mais plus contagieux que le Delta, deviendrait progressivement majoritaire pour finir par remplacer totalement le variant Delta. Contaminant davantage de personnes, les risques de développer une forme grave de la maladie seraient cependant moins importants, et les hôpitaux moins saturés. Un avis optimiste, néanmoins bien loin de faire l'unanimité chez la communauté scientifique.

Quels sont les symptômes du variant Omicron ?

Pour l'heure, les informations recueillies sur les symptômes spécifiques au variant Omicron semblent de nature à rassurer la communauté scientifique. Angelique Coetzee, présidente de l'Association médicale sud-africaine, a fait savoir à l'AFP que les symptômes constatés - sur quelques dizaines de cas - étaient assez limités. L'experte et médecin a identifié une extrême fatigue, une toux sèche, une gorge qui gratte. "Je ne dis pas que qu'il n'y aura pas de maladies graves" mais "pour l'instant, même les patients que nous avons vus qui n'étaient pas vaccinés ont des symptômes légers". Et d'ajouter : "Je suis persuadée que beaucoup de gens en Europe ont ce virus, mais cela n'a été que peu détecté parce qu'on était à l'affût de symptômes du Delta". Ont aussi été signalés des muscles endoloris dans certains cas. Angelique Coetzee a aussi mis en avant ce fait empirique auprès de l'Agence France Presse : la majorité des malades du Covid était des hommes âgés de moins de 40 ans et près de la moitié des cas observés étaient vaccinés.

Où et quand le variant Omicron a-t-il été découvert ?

Si l'existence d'Omicron a été portée aux yeux du monde entre le 25 novembre par l'Institut national des maladies transmissibles (NICD), il avait déjà été détecté entre les 14 et 22 novembre dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud, qui regroupe 80 % des cas de Covid du pays et qui est la plus peuplée - s'y situent notamment les villes de Pretoria et de Johannesburg. L'équipe qui l'a découvert avait déjà découvert l'année dernière le variant Beta, lui aussi très contagieux. L'OMS évoque même la date du 9 novembre dans une communication en date du 26 novembre. "Ces dernières semaines, les infections ont connu une forte augmentation, coïncidant avec la détection du variant B.1.1.529" poursuivait alors l'instance internationale en première ligne depuis l'émergence de la pandémie. Ce nouveau variant présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. "Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes. Les données préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport aux autres COV", écrit encore l'OMS qui précise qu'une des variantes "a été détectée à des taux plus rapides que les précédentes poussées d'infection, ce qui suggère que cette variante pourrait avoir un avantage de croissance". Le 29 novembre, l'agence confirme que "la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée".

La question de l'origine du variant Omicron demeure. Selon une récente étude, publiée dans la revue Nature Communications, "les patients immunodéprimés pourraient être une source d'émergence de variants potentiellement dangereux du Sars-CoV-2". Selon cette étude, l'organisme des immunodéprimés, affaibli, pourrait constituer un terreau propice au développement de nouveaux variants. Auprès de 20 Minutes, l'infectiologue et médecin référent de crise Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches Benjamin Davido explique : "Chez ces personnes ayant un système immunitaire déficient, le virus peut rester des mois dans l'organisme. Durant cette période où il se réplique, le virus va analyser le système immunitaire affaibli et se modifier pour le contourner, et c'est ainsi que naissent les mutations. Car le fait que le virus ne soit pas attaqué par le système immunitaire est en soi mutagène". Ainsi, pour l'infectiologue, ce n'est pas un hasard si le variant Omicron a vu le jour en Afrique du Sud, "l'un des pays les plus atteints au monde par le VIH. Ce dernier affaiblit l'immunité, et c'est ce qui explique pourquoi des variants classés préoccupants y voient le jour [le variant Bêta était également né en Afrique du Sud]. Ça, et la faible couverture vaccinale dans le pays et sur le continent africain."

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi alerté dans un rapport d'évaluation des risques sur l'"incertitude considérable concernant la contagiosité, l'efficacité des vaccins, le risque de réinfection et les autres caractéristiques du variant Omicron". "Nous jugeons élevée la probabilité de nouvelles arrivées et contaminations (par Omicron) dans l'UE et l'EEE (Espace économique européen composé avec l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège - NDR)", écrit l'agence qui martèle que "la possible propagation d'Omicron pourrait être très élevé".