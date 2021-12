"Variant Omicron : un boom épidémique sans 3e dose ?"

OMICRON. Omicron a fait son premier mort officiel au Royaume-Uni, a annoncé Boris Johnson lundi 13 décembre 2021, alors que la communauté internationale s'affole du fait que de plus en plus d'études suggèrent que deux doses de vaccin anti-Covid sont insuffisantes pour contrer le variant.

[Mis à jour le 13 décembre à 15h27] Le Premier ministre britannique Boris Johnson vient d'annoncer, ce lundi 13 décembre, qu'un premier mort positif au variant Omicron a été officiellement identifié sur son territoire. Quelques heures plus tôt, le Royaume-Uni relevait son niveau d'alerte Covid : de trois jusqu'alors, il passait à quatre, soit le deuxième niveau le plus élevé. Le gouvernement avait mis en cause la "rapide augmentation" des cas du variant Omicron : "la transmission est élevée et la pression sur les services de santé est généralisée et importante ou en augmentation", expliquait-il encore. Effectivement, dimanche 12 décembre, quelque 3 137 cas d'Omicron étaient officiellement décomptés dans le pays, soit 65% de plus que la veille, samedi 11 décembre. Boris Johnson avait alors alerté la population : "Un raz-de-marée d'Omicron arrive". Dans ce contexte, le locataire du 10 Downing Street avait annoncé une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal, avec comme objectif d'avoir inoculé une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes du territoire, d'ici fin décembre.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué dans une mise au point technique parue ce dimanche 12 décembre, qu'Omicron pourrait se propager plus rapidement que le variant Delta. Dans le détail, l'agence des Nations unies a précisé qu'il était "probable qu'Omicron surpasse Delta dans les lieux où il y a de la transmission communautaire", à terme. Une diffusion rapide observée en Afrique du Sud, où le variant Delta était moins prédominant, mais aussi au Royaume-Uni, où Delta domine. Pour l'heure, l'OMS ne sait pas encore si ce taux de diffusion élevé dans des populations à forte immunité vient du fait qu'Omicron "échappe à l'immunité, profite d'une transmissibilité plus élevée inhérente ou s'il s'agit d'une combinaison des deux". En outre, le variant B.1.1.529 semble également provoquer des symptômes moins sévères, qualifiés de "légers à modérés" par l'agence. L'organisation a encore supposé que les nombreuses mutations d'Omicron laissaient soupçonner une "baisse de l'efficacité" vaccinale ​pour ce qui concerne la protection contre "l'infection et la transmission". L'OMS a enfin indiqué qu'Omicron était désormais officiellement présent dans 63 pays, chiffre probablement sous-estimé, les données sur le variant restant incomplètes.

Un nouveau vaccin nécessaire ?

Le 3 décembre dernier, sur Franceinfo, le ministre de la Santé Olivier Véran indiquait que les laboratoires pharmaceutiques travaillaient sur un nouveau vaccin dans le cas où les études prouveraient qu'Omicron résisterait à ceux déjà autorisés avant d'ajouter que "cela ne veut absolument pas dire qu'il y aura une quatrième dose". Ainsi, un nouveau vaccin pour lutter contre le variant Omicron pourrait prochainement voir le jour. Face à l'épidémie de Covid-19 qui reprend dans le monde, Pfizer et BioNTech souhaitent commercialiser un vaccin adapté au nouveau variant "d'ici mars", ont-ils indiqué dans un communiqué, mercredi 9 décembre. Si l'actuel vaccin contre le Covid-19 développé par les entreprises est "toujours efficace" après "trois doses", des études réalisées par les deux entreprises montrent que le variant du coronavirus n'est "probablement pas suffisamment neutralisé après deux doses".

"Nous allons poursuivre le développement d'un vaccin spécifique au variant Omicron et espérons le rendre disponible d'ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire", ont indiqué les laboratoires dans un communiqué. "Une troisième dose fournit un niveau d'anticorps neutralisants contre Omicron similaire à celui observé après deux doses" pour les autres variants, ont-ils ajouté.

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a estimé, ce mercredi 8 décembre, face à la Commission des Affaires sociales du Sénat "qu'il est possible que nous ayons besoin à un moment donné d'une quatrième dose".

"Pour l'instant, c'est un rappel, mais peut-être qu'il en faudra un quatrième, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps va durer le rappel. (...) Dans une crise de ce type, il faut qu'on dise tout ce qu'on sait, et qu'on le mette sur la table, pour qu'on partage ce qu'on sait ou ne sait pas. Donc il est possible que nous ayons besoin à un moment donné d'une quatrième dose, pour rappeler, et dans quel délai, je ne le sais pas encore", a annoncé Jean-François Delfraissy.

L'OMS partage également la possibilité d'une quatrième dose de vaccin pour lutter contre le Covid-19 et ses variants. Pour Sylvie Briand, directrice de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des risques épidémiques et pandémiques, le besoin est "de savoir à partir de quand on a suffisamment d'anticorps pour être protégés", a-t-elle indiqué au micro de LCI, le 8 décembre, ajoutant qu'à l'heure actuelle, elle "ne sait pas". En revanche, en cas de quatrième dose, elle devra être réservée à ceux qui en ont le plus besoin, "c'est-à-dire les plus fragiles et ceux qui ont du mal à fabriquer des anticorps devront, de toute façon, se refaire vacciner", a-t-elle affirmé. Pour le reste de la population, il faut "espérer qu'un bon système immunitaire conservera ses anticorps plus longtemps."

Les résultats d'une étude récente, prépubliée sur le site consacré à la recherche médicale MedRxiv et conduite par des chercheurs Sud-Africains, démontrent la capacité du variant Omicron à échapper à notre système immunitaire. Le nouveau variant présenterait une capacité élevée à réinfecter des individus préalablement infectés par le Covid-19. C'est le phénomène inverse des variants Beta et Delta dont le risque de réinfection est plus faible. Cette étude démontre donc que le variant Omicron échappe au schéma connu jusqu'ici, dans lequel une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 permet une réduction d'au moins 80% du risque d'infection.

Ainsi, le variant Omicron résisterait aux anticorps développés par la vaccination tel qu'on la connaît aujourd'hui. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a d'ailleurs déjà précisé que ce variant présentait une protéine complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.