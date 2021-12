"Pass vaccinal : en vigueur plus tôt que prévu ?"

PASS VACCINAL. Le nouveau pass sanitaire en vigueur dès la mi-janvier ? C'est ce qu'espère le gouvernement. Le processus de mise en place de l'outil s'accélère et le projet de loi devrait être présenté avant la fin de l'année.

[Mis à jour le 21 décembre à 12h59] Annoncé il y a quelques jours, l'instauration d'un pass vaccinal en remplacement du pass sanitaire devrait être plus rapide que prévu. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias, mardi 21 décembre 2021, dont LCI et BFM TV. Selon les deux chaînes d'information en continu, le projet de loi prévoyant la mise en place de ce nouveau dispositif sera présenté mercredi 29 décembre en Conseil des ministres, et non pas le 5 janvier comme initialement annoncé.

L'objectif, amorcer le débat à l'Assemblée nationale dès la rentrée lors de la première semaine de janvier. L'objectif est simple et n'est plus caché de la part de l'exécutif : mettre la pression sur les personnes non-vaccinées afin de leur imposer davantage de contraintes dans leur quotidien, les dépistages n'étant plus pris en compte dans le futur pass vaccinal. Surtout, en portant le texte devant le palais Bourbon dès le 3 janvier, le gouvernement mise sur une mise en application dès la mi-janvier, soit la date à laquelle certains pass sanitaires commenceront à se désactiver pour les moins de 65 ans si la dose de rappel n'a pas été effectuée.

Le débat portera également sur l'instauration ou non de ce pass vaccinal dans les entreprises. Alors que Gabriel Attal a indiqué sur France 2, mardi 21 décembre, que "l'objectif, c'est d'inciter le plus possible à la vaccination parce qu'on voit quand même que c'est notre meilleur outil face à la progression de l'épidémie", Elisabeth Borne, ministre du Travail, a reçu, lundi, les syndicats du patronat et des salariés. Mais ces derniers ne "sont pas enthousiastes" selon le porte-parole du gouvernement.

Les infos pratiques

Jean Castex a annoncé vendredi qu'un projet de loi serait examiné "début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal". Le gouvernement souhaite par ailleurs "durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass." Le projet de loi pourrait être examiné lors du premier Conseil des ministres de l'année prochaine, soit le 5 janvier 2022, et devrait être débattu à l'Assemblée nationale la semaine suivante. Si aucune date n'est pour l'heure avancée, le gouvernement veut que le pass vaccinal entre en vigueur fin janvier. Il est assez vraisemblable que le gouvernement puisse tenir son calendrier : la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale devrait valider le projet de loi, mais le Sénat pourrait ralentir son adoption.

Dès qu'il entrera en vigueur, le pass vaccinal sera disponible pour toutes les personnes possédant un schéma vaccinal complet. Pour ce faire, vous devez avoir effectué les deux doses, ou une si vous avez déjà été contaminé au coronavirus, et la dose de rappel si vous êtes concerné par cette dernière. Des précisions devraient être données par le gouvernement rapidement.

En Europe, certains pays ont déjà adopté le pass vaccinal depuis l'arrivée de la cinquième vague. Ainsi, c'est le cas en Autriche depuis le 15 novembre déjà, et en Allemagne, dans certains lieux seulement (les restaurants, bars, salons de coiffure et salles de sport) où le test n'est plus valable.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir 6 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le coronavirus et le variant Omicron qui "devrait être majoritaire sur le territoire dès le début d'année", a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Au coeur des inquiétudes également, la montée du variant Omicron, très contagieux et qui pourrait être "dominant" en France dès le début 2022, selon Jean Castex. Le Premier ministre a rappelé l'importance des gestes barrières avant les fêtes en incitant les Français à "porter le masque, éviter les embrassades, aérer régulièrement les lieux clos". Avec les fêtes de fin d'année, la nécessité d'éviter les grandes tablées. Sans vouloir citer "un nombre précis", le Premier ministre a précisé que "moins on est nombreux, moins on prend de risques".

Le pass vaccinal sera donc strictement réservé aux personnes vaccinées, là où le pass sanitaire était plus large. Pour entrer dans les lieux soumis à ce pass (restaurants, lieux de culture, de loisirs...), un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel. L'accès aux trains sera également soumis à cette obligation vaccinale si la loi est bien votée.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.