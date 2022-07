"4e dose de vaccin Covid : un nouveau rappel généralisé ?"

4E DOSE. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités évoquent l'injection d'une nouvelle dose de vaccin. Qui serait concerné par cette 4e dose ?

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 16h10] Une hausse des cas, des recommandations sur le port du masque... et bientôt une nouvelle séquence de vaccination ? Alors que près de 80 000 cas de Covid-19 sont, à l'heure actuelle, recensés en moyenne chaque jour en France, la question de l'injection d'une nouvelle dose de vaccin est revenue sur le devant de la scène. Alors que les Français ont déjà dû passer deux ou trois fois dans un centre dédié pour se voir administrer les injections -notamment afin de conserver le pass vaccinal mis en place-, un nouveau rappel va-t-il devoir être effectué ? En France, pusieurs points de vue ont été donnés sur le sujet ces derniers jours. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à travers la voix de son directeur Europe, Hans Kluge, a lancé un appel aux États européens, les invitant à augmenter leur niveau de vaccination : "une haute immunité dans la population et les choix faits pour réduire le risque pour les personnes âgées seront les clés pour empêcher une mortalité supplémentaire cet été."

Qu'est-ce que la 4e dose de vaccin contre le Covid-19 ?

1ere, 2e, 3e, 4e, dose de rappel… Autant de termes qui sont souvent évoqués lorsqu'il est question de la vaccination contre le Covid. Mais comment s'y retrouver sans se perdre ? La 1ere et la 2e dose étaient le point de départ de la campagne de vaccination, permettant de compléter son schéma vaccinal initial. Puis, pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées, une 3e, puis une 4e dose de vaccin peut leur être injectée. A ce sujet, on parle également de 1ere et 2e dose de rappel.

Une 4e dose de vaccin contre le Covid-19, pour qui ?

La possibilité de se faire administrer une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 remonte à début janvier, avant d'être élargie mi-mars. A ce stade, ce 2e rappel est ouvert aux personnes immunodéprimées, leurs proches, et à celles âgées de 60 ans et plus. Cependant, il faut respecter un délai depuis sa dernière injection avant de pouvoir prétendre à recevoir une nouvelle dose de vaccin : trois mois pour les personnes immunodéprimées et celles âgées de 80 ans et plus ; six mois pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.

Pour l'heure, la 4e dose de vaccin contre le Covid n'est pas obligatoire. Mais fortement recommandée pour ces populations. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a appelé les plus de 60 ans et les personnes ayant plusieurs facteurs de risques à "se faire vacciner avec la 4e dose dès maintenant sans attendre septembre/octobre". "Parce que ces vaccins existent, sont efficaces contre le variant BA.5 sur les formes graves", a-t-il insisté.

Une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 va-t-elle être généralisée ?

C'est la grande interrogation. Alors que dans sa stratégie de vaccination, le gouvernement a ouvert petit à petit, par tranche d'âge, l'accès aux vaccins, en sera-t-il de même avec la 4e dose (2e dose de rappel) ? "On y viendra probablement" a répondu Brigitte Bourguignon le 27 juin, sans pour autant, à ce stade, évoquer de calendrier précis, de critères ou même de contraintes à ce sujet. Rappelons qu'en janvier, la validité du pass vaccinal était conditionnée à l'injection d'une dose de rappel.