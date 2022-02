"Certificat de rétablissement Covid : quelle durée de validité ? Comment l'obtenir ? Toutes les infos"

CERTIFICAT DE RETABLISSEMENT COVID. Dans quelles conditions peut-on bénéficier du certificat de rétablissement du Covid-19 ? Comment l'obtenir et l'intégrer à TousAntiCovid ? Combien de temps est-il valable ? Toutes les réponses à vos questions sur ce sésame ci-dessous.

A partir de ce mardi 15 février, à défaut d'avoir été vacciné, il faudra avoir été infecté il y a moins de quatre mois par le Covid-19 pour pouvoir continuer de bénéficier du pass vaccinal - contre six jusqu'alors. Au-delà de ces quatre mois (et seulement si vous avez été testé positif il y a plus de onze jours), il vous faudra vous faire injecter une dose de rappel, a annoncé, le 27 janvier dernier, le ministère de la Santé et des Solidarités. Pour rappel, le ministère de la Santé et des Solidarités considère que le certificat de rétablissement est "l'une des preuves qui permet d'avoir un pass vaccinal valide". Ce certificat permet aux personnes qui ont été infectées par le coronavirus il y a plus de 11 jours - mais moins de 4 mois à partir du 15 février, donc - de bénéficier du passe-droit qu'est le pass vaccinal et d'accéder notamment aux lieux de loisirs auxquels le QR code donne accès. Pourquoi un tel certificat a-t-il été mis en place ? Parce que, comme les autorités scientifiques et sanitaires nationales et internationales le considèrent, ce certificat s'inscrit dans la règle d'"une infection = une injection", tant dans le cadre de la primo-vaccination que dans celui de la dose de rappel.

Si vous faites partie des centaines de milliers de Français qui ont été, au cours de cette cinquième vague notamment (15.6% de la population a reçu un test positif au coronavirus depuis le 1er janvier 2022), infecté par le coronavirus, vous n'avez donc probablement pas pu effectuer, si vous l'aviez prévu, votre vaccin ou votre dose de rappel. Comment attester de votre contamination et récupérer un certificat de rétablissement ? Rien de plus simple : il suffit de demander au laboratoire (ou au professionnel de santé) ayant effectué votre test positif de vous remettre un document justificatif. A défaut de pouvoir faire cela, l'attestation est accessible depuis la plateforme SI-DEP, grâce aux identifiants transmis lors de la réalisation du test. Le certificat est valable dans son format papier ou numérique ; il vous faut alors scanner le QR code présent sur le certificat pour l'intégrer dans l'application TousAntiCovid.

Le certificat de rétablissement de Covid-19 est-t-il intégré au pass vaccinal ?

Le projet de loi modifie et validé par l'Assemblée national et le Sénat prévoit bien le maintien du certificat de rétablissement comme moyen d'obtenir son pass vaccinal, comme il l'était pour le pass sanitaire. "Le certificat de rétablissement pourra continuer de se substituer au justificatif de statut vaccinal", indiquait le texte du projet de loi publié le 30 décembre 2021, le mentionnant comme une "adaptation prévue par décret". Ce point a été confirmé par le ministre de la Santé Olivier Véran en réponse à des questions des députés sur ce même projet de loi : "Je confirme que le certificat de rétablissement délivré aux personnes qui ont été atteintes du Covid et ne sont pas encore éligibles à la vaccination – donnera accès au pass vaccinal, dans les mêmes conditions qu'il donnait accès au passe sanitaire".

Qu'est ce qu'un certificat de rétablissement de Covid-19 ?

Le certificat de rétablissement de Covid-19 consiste en un test positif au Covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 4 mois. Ces échéances (plus de 11 jours, moins de 4 mois) permettent d'attester qu'une personne a guéri de son infection au Covid-19, donc qu'elle possède des anticorps contre le virus. Ainsi, à compter du 15 février, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 passera de six mois à quatre mois, a annoncé jeudi 27 janvier le ministère de la santé. Le dépistage positif doit impérativement être un test RT-PCR ou antigénique. Les autotests et tests sérologiques ne sont pas acceptés. C'est le résultat positif de ce test qu'il faut présenter pour obtenir son pass sanitaire et, bientôt, le pass vaccinal si le projet de loi est adopté.

Pour l'obtenir, il suffit de se rendre sur la plateforme SI-DEP (Système d'information national de dépistage populationnel de la Covid-19). C'est elle qui permet d'accéder aux résultats de vos tests. Il suffit alors de renseigner les identifiants transmis lors de votre test. Si vous les avez égarés, sachez que vous pouvez également vous connecter grâce à vos identifiants "France Connect", notamment ceux que vous utilisez pour votre compte Ameli de la Sécurité Sociale ou sur le site des impôts. Les certificats de résultats peuvent alors être imprimés, un QR Code étant présent sur la page. Ils sont également importables dans l'appli TousAntiCovid pour vous permettre de directement obtenir votre pass sanitaire numérique.

Peut-on récupérer le certificat de rétablissement sur Améli ?

Non, seule la plateforme SI-DEP permet de récupérer les résultats des tests, positifs ou négatifs, et donc dans le cas d'un test positif sa preuve servant de certificat de rétablissement. Les identifiants pour accéder à SI-DEP sont fournis lors de votre test mais vous pouvez également utiliser via France Connect vos identifiants Ameli, pour le site des impôts...

Le document présentant votre test positif au Covid-19 (daté de plus de 11 jours et de moins de 4 mois pour être éligible au pass sanitaire) comprend un QR Code. C'est ce QR Code qu'il suffit de scanner dans l'application Tous AntiCovid dans la partie "Tous AntiCovid Carnet".

Combien de temps le certificat de rétablissement de Covid-19 est-il valable ?

Le certificat de rétablissement est valable pour une durée de quatre mois après le test positif. Les résultats sont justement conservés durant 4 mois sur la plateforme SI-DEP dans le cas d'un test positif.

Peut-on être autorisé à voyager avec un certificat de rétablissement ?

Oui, mais les conditions sont plus restrictives que pour le pass sanitaire valable pour les activités en France (accès aux restaurants, cinémas, trains...). Le pass sanitaire européen (que l'on peut trouver sous la mention "pass sanitaire frontière" dans l'appli TousAntiCovid) admet le certificat de rétablissement mais uniquement via un test PCR positif. Le test antigénique n'est pas autorisé, contrairement à ce qui est admis pour le pass sanitaire français dit "pour les activités".