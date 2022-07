Attestation isolement Covid : obtenez le document Ameli en quelques clics

Une attestation isolement est délivrée par l'Assurance maladie à toute personne contrainte de s'isoler pour avoir contracté le Covid-19 ou être cas contact. Il est nécessaire de la transmettre à son employeur. Voici comme l'obtenir.

Lorsqu'une personne contracte le Covid-19, elle doit suivre les recommandations d'isolement. Une attestation doit être sollicitée auprès de l'Assurance maladie et être transmise obligatoirement à son employeur pour justifier de sa situation. Surtout, elle est nécessaire car, en cas d'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle depuis son domicile pour diverses raisons (état de santé se dégradant, emploi non-télétravaillable), ce certificat permet d'obtenir une indemnisation pour compenser un arrêt de travail. Attention, en cas de manifestation de symptômes, en cas de résultat positif à un autotest, il faut s'isoler et faire un test au plus vite pour confirmer le diagnostic.

La démarche à suivre est très simple. Il suffit de se rendre sur le site declare.ameli.fr et de suivre les diverses étapes. L'Assurance maladie procédera alors à des vérifications d'usage avant d'envoyer un mail de confirmation, qui pourra être transmis à l'employeur. Il fera foi jusqu'à la réception du certificat, disponible sur son compte Ameli.

Quelle durée attendre pour obtenir l'attestation d'isolement ?

L'attestation d'isolement est disponible sur son compte Ameli bout de 7 jours (ou 12 jours si on ne dispose pas de compte Ameli), qui doit ensuite être adressé à son entreprise ou organisme de formation.

Puis-je obtenir une attestation d'isolement Covid différemment ?

Pour les personnes n'étant pas à l'aise avec les outils numériques, pas de panique. Comme depuis le début de la crise sanitaire, même si la plupart des démarches à faire le sont sur internet, une autre option plus traditionnelle est possible. En effet, le médecin traitant est également habilité à remplir le document. Il n'est donc pas nécessaire de détenir un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour faire sa demande d'attestation.

Attestation d'isolement : impérative pour l'employeur

Pour les personnes en activité professionnelle, qui se retrouvent dans l'incapacité de télétravailler, il est donc possible de demander à bénéficier d'un arrêt de travail, sans délai de carence. Cela permet à la personne malade ou cas contact de s'isoler jusqu'à obtention du résultat de son test Covid. Un arrêt de travail est établi à compter du jour de la déclaration, avant la réalisation du test de confirmation du diagnostic.

Les personnes cas contacts, quel que soit leur statut vaccinal, ne sont plus contrainte à une période d'isolement. Une attestation d'isolement n'est donc fournie qu'aux personnes ayant contracté le virus. Les personnes cas contact de leur enfant positif au Covid, âgé de moins de 16 ans, dans l'incapacité de télétravailler, peuvent solliciter un arrêt sur le site d'Ameli pour la durée de l'isolement de leur enfant.