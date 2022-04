Épreuves de spécialité du bac 2022 : dates, sujets et résultats... Les infos clés

BAC 2022. Les épreuves de spécialité du bac 2022 auront lieu entre le 11 et le 13 mai. Il s'agit des premiers examens écrits que passent tous les candidats. Quelles matières sont évaluées, sur quels sujets et quand les résultats seront-ils publiés ? Réponses.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 11h35] Les épreuves de spécialité, et donc la première salve d'examens du baccalauréat, sont organisées du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022. Initialement prévue du 14 au 16 mars quand les bouleversements du Covid-19 sur le système scolaire se faisaient encore sentir, les épreuves écrites ont été reportées sur décision du ministère de l'Education pour "préserver l'égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves". Deux mois plus tard, les bacheliers vont enfin passez la première phase de l'examen : les épreuves dédiées aux deux enseignements de spécialité étudiés en première et en terminale. En début d'année, Jean-Michel Blanquer a indiqué que les candidats de la session 2022 pourront bénéficier de quelques aménagements les jours précédant les épreuves et pendant les examens :

Dans les établissements, les deux jours précédant les épreuves seront consacrés aux révisions des examens. Les élèves de terminale ne suivront que leurs cours de spécialité ;

Pour chaque sujet, lorsque la spécialité le permet, les candidats auront le choix sur les questions ou les exercices à traiter ;

Les épreuves concernant l'attestation d'un niveau de langue sont annulées, à titre exceptionnel, pour cette année.

La session 2022 du bac est la première organisée selon toutes les modalités apportées par la réforme du bac portée depuis 2018 et mise progressivement en place en 2021. Pour rappel, dans sa nouvelle forme le baccalauréat est évalué à 40% via le contrôle continu et à 60% grâce aux épreuves terminales comprenant les épreuves de spécialité, le français, la philosophie et le grand oral. Les épreuves de spécialité sont les premiers examens finaux à passer, le français, la philosophie et le grand oral étant prévu entre la mi-juin et le 1er juillet.

Le calendrier initial de l'année scolaire prévoyait la tenue des épreuves de spécialité entre le 14 et le 16 mars 2022. C'était sans compter sur l'annonce par le ministre de l'Education national le 28 janvier du report des examens finaux, selon les nouvelles dates les épreuves pour les douze spécialités prévues dans le programme du bac général et toutes celles des bacs technologiques auront lieux du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022. Bien sûr, chaque élève se présentera uniquement aux épreuves des deux enseignements de spécialité qu'il a suivi en première et en terminale. Voici, les plages horaires prévues pour chaque épreuve écrites selon l'Etudiant :

Spécialité Arts : mercredi 11 mai entre 14h et 17h30

Spécialité Biologie-écologie : vendredi 13 mai entre 14h et 17h30

Spécialité Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 18h

Spécialité Humanité, littératures et philosophie : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 18h

Spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : jeudi 12 mai 14h à 17h30

Spécialité Littératures, langues et cultures de l'Antiquité : vendredi 13 mai de 14h à 18h

Spécialité Mathématiques : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 18h

Spécialité Numérique et sciences informatiques : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 17h30

Spécialité Physique-chimie : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 17h30

Spécialité Sciences de la vie et de la Terre : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 17h30

Spécialité Sciences de l'ingénieur : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 18h

Spécialité Sciences économique et sociales : mercredi 11 ou jeudi 12 mai de 14h à 18h

A noter que pour les spécialités scientifiques Biologie-écologie, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie et Sciences de la vie et de la Terre, une épreuve pratique est prévue dans les jours suivants l'examen écrit.

En ST2S

Chimie, biologie et physiopathologies humaines : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et techniques sanitaires et sociales : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STL

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en labo : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STD2A

Analyse et méthodes en design : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Conception et création en design et métiers d'art : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STI2D

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Ingénierie, innovation et développement durable : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STMG

Management, sciences de gestion et numériques : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Droit et économie : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STHR

Economie-gestion hôtelière : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et technologies culinaires et des services : non-renseigné

En S2TMD

Culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Pratique chorégraphique ou musicale du théâtre : non-renseigné

En STAV

Gestion des ressources de l'alimentation : non-renseigné

Territoires et technologie : non-renseigné

Quels sujets aux épreuves de spécialité ?

Chaque épreuve de spécialité qu'elle soit propre au bac général ou au bac technologique présente son propre programme. Comme pour chaque examen, le candidat est donc susceptible d'être évalué sur l'intégralité des thèmes étudiés. Le ministère de l'Education a donc fait un effort en réduisant le nombre de thèmes pouvant potentiellement tomber lors de l'examen du baccalauréat. Pour chaque matière il a catégorisé les grands thèmes du programme et décidé qu'à compter de 2022 certains sont évalués en examen lors des sessions des années paires tandis que d'autres sujets sont réservés aux années impaires. Les thèmes majeurs ou jugés comme tels sont eux des sujets susceptibles de tomber chaque année.

Pour s'y retrouver, le site du ministère de l'Education nationale a partagé sa nouvelle classification des sujets matière par matière. Sur le document les thèmes roses sont ceux des années paires et peuvent être évalués lors des épreuves de mai en plus des thèmes laissés en noir. Les thèmes colorés en bleu quant à eux ne figureront pas sur les copies cette année.

Les épreuve de spécialité durent entre trois et quatre heures mais là encore le déroulé et le contenu des examens sont propres à chaque matière. Pour toutes les épreuves écrites et selon l'enseignement évalué, les candidats devront répondre à des questions, résoudre des problèmes, effectuer divers exercices ou encore rédiger des dissertations. Une chose est sûre "ces épreuves de spécialité comporteront des aménagements de leurs sujets, qui garantiront toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices", a promis le ministère de l'Education nationale le 28 janvier. Concrètement, les sujets soumettront plusieurs questions ou plusieurs exercices au candidat et celui-ci devra choisir de répondre ou de réaliser en certains nombres d'entre eux. Attention car quelques matières prévoiront des exercices obligatoires pour tous les candidats et d'autres facultatifs.

Quand les résultats des épreuves de spécialité seront-ils publiés ?

Compte tenu du report des épreuves de spécialité au moins de mai, les résultats des examens seront publiés en même temps que les autres à savoir le 5 juillet 2022. Les notes obtenues aux épreuves écrites des enseignements de spécialité, et normalement connues courant mars, devaient être prises en compte dans le dossier Parcoursup. En conséquence du report des épreuves ce sont finalement les moyennes de chaque candidat dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe terminale qui ont été renseignés dans les dossiers d'orientation.

Que sont les épreuves de spécialité ?

Depuis la réforme du bac, les filières S, ES et L n'existent plus au lycée. Et le baccalauréat, ce n'est plus uniquement un ensemble d'épreuves écrites dans toutes les matières concentrées sur une semaine en fin d'année. Désormais, le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% de la note finale et diverses épreuves (français, enseignements de spécialités, philosophie et grand oral) permettent de compléter l'évaluation de fin de lycée.

Les épreuves de spécialité correspondent au choix de trois spécialités réalisé par chaque lycéen en première. En terminale, il n'en conserve plus que deux et passe des épreuves écrites sur celles-ci avant la fin de l'année. Les résultats ont une importance non-négligeable. Coefficientées 16 chacune, elles correspondent à 32% de la note finale.

Au moment de choisir leurs spécialités, les élèves ont le choix entre : arts ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanité, littérature, philosophie ; littérature et langues et cultures de l'Antiquité ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; mathématiques ; numérique et sciences informatiques ; physique-chimie ; sciences économiques et sociales ; sciences de l'ingénieur ; sciences de la vie et de la terre ; sciences biologie-écologie.