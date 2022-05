"Épreuves de spécialité du bac 2022 : quels sujets peuvent tomber ?"

SUJETS SPECIALITE 2022. Les épreuves finales du baccalauréat 2022 démarrent ce mercredi 11 mai, avec les épreuves de spécialité. Voici quelques thématiques de sujets qui sont d'ores et déjà mises en avant...

Spécialité histoire-géo du bac 2022 : sur quel thème les candidats de Polynésie ont-il planché ? Sujet 2 Dissertation : Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945.

Dissertation : La conquête spatiale, un enjeu idéologique et de puissance.

Etude de documents : Montrez les étapes de l'action des êtres humains sur leur environnement depuis le Néolithique, en analysant de manière critique les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances. Les candidats pouvaient pour ce faire se baser sur l'article de François Gemenne et Marine Denis, L'Antrhopocène, un désastre planétaire, paru dans la revue Questions Internationales en 2017 et l'analyse de Jean-Noël Biraben, L'évolution du nombre des hommes, publiée dans Populations et sociétés en octobre 2003. Spécialité histoire-géo du bac 2022 : sur quel thème les candidats de Polynésie ont-il planché ? Sujet 1 Dissertation : Les Etats et la maîtrise des mers et des océans : enjeux, compétition et coopération.

Dissertation : Les politiques étatsuniennes à différentes échelles, depuis le XIXe siècle, reflètent-elles les grands enjeux environnementaux ?

Etude de documents : La pensée clausewitzienne permet-elle de comprendre les conflits du début du XXIe siècle ? Les candidats devaient répondre à la problématique à partir du texte La Guerre selon Clausewitz, d'après l'ouvrage posthume de Carl von Clausewitz, De la guerre de 1832 et l'article de Bakary Sambe daté de 2018, Mutations du djihadisme, l'Afrique face à la guerre asymétrique et l'impératif de prévention. A quelle date est programmée l'épreuve de spécialité Arts du bac ? La date et les horaires à retenir pour l'épreuve de spécialité Arts du bac est celle du mercredi 11 mai de 14h à 17h. Cette épreuve de spécialité terminale du baccalauréat fera donc partie des premières épreuves de spécialité à être passées cette saison. Des sujets de la spécialité Arts sont-ils tombés en Polynésie ? Ce n'est pas le cas. A contrario de la majorité des épreuves de spécialité (histoire-géographie, SVT, HLP...), les sujets de la spécialité Arts n'ont pas été publiés en Polynésie française. Linternaute.com ne peut donc pas vous en décrire le contenu éventuel. Comment pourra-t-on connaître les sujets (et corrigés) des épreuves de spécialité tombés en France ? Via cette page spéciale "Epreuves de spécialité du bac 2022", nous vous proposons grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama de retrouver les sujets tombés lors des différentes épreuves au fur et à mesure de leur survenue. Vous pourrez également prendre connaissance des corrigés des épreuves quelques heures plus tard, à partir du même partenariat. Epreuves de spé du bac 2022 en France métropolitaine : quelles thématiques de sujets pressenties ? Parmi les quelques tendances qui ressortent, on peut citer le monde après 1945 ou la conquête spatiale en histoire-géographie ; les échanges internationaux et le commerce extérieur de la France en sciences économiques et sociales ; ou encore le système immunitaire en sciences de la vie et de la terre. Les terminales de France métropolitaine sont-ils les premiers à passer les épreuves de spécialité ? La réponse est non ! Les épreuves de spécialité du bac 2022 ont en effet eu lieu en Polynésie française avec une semaine d'avance sur la métropole... à près de 16 000 kilomètres de Paris. Les terminales étudiant là-bas ont été nombreux à partager sur les réseaux sociaux les sujets sur lesquels ils avaient planché. Quelles sont les spécialités du bac ? Au nombre de 12, les spécialités du bac sont les Arts ; Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques ; Humanité, littératures et philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; Littératures, langues et cultures de l'Antiquité ; Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques ; Physique-chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économique et sociales et Biologie-écologie.

Les sujets de spécialités sont donc déjà tombés en Polynésie. Pour l'épreuve de spécialité en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, les élèves avaient le choix entre trois sujets : deux dissertations (Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945 / La conquête spatiale, un enjeu idéologique et de puissance) et une critique de documents (Les étapes de l'action des êtres humains sur leur environnement depuis le Néolithique). Pour ce qui est de l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales, les Polynésiens pouvaient choisir de traiter la dissertation (Comment peut-on expliquer les échanges internationaux ?) ou l'une des deux épreuves composées réalisées à partir de l'étude de documents. Ceux qui ont choisi l'épreuve de spécialité en Sciences et vie de la terre ont eu le choix entre deux sujets pour le premier exercices, puis ont dû plancher sur une dissertation (L'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés. Expliquer le rôle du cortisol, une hormone du stress, dans l'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés). Découvrez tous les sujets par spécialité :

Attention néanmoins à ne pas se laisser influencer. Chaque épreuve de spécialité, qu'elle soit propre au bac général ou à un bac technologique, correspond à un programme dédié. Le candidat est donc susceptible d'être évalué sur l'intégralité des sujets étudiés pendant l'année. La charge de travail peut-être lourde, aussi, pour le bac 2022, le ministère a décidé d'alléger un peu les révisions des candidats. Dans chaque enseignement de spécialité il a divisé les thèmes du programme en trois catégories : les sujets réservés aux examens des années paires, ceux évalués uniquement pendant les années impaires et les thèmes incontournables et/ou principaux qui peuvent tomber aux épreuves terminales chaque année. Pour s'y retrouver, le site du ministère de l'Education nationale a partagé sa nouvelle classification des sujets matière par matière.

A quoi correspondent les épreuves de spécialité du bac ?

Les épreuves de spécialité sont une première dans ce bac 2022. Cette nouveauté de douze épreuves, une par enseignement de spécialité, a été introduite par la réforme du bac qui a supprimé les filières S, ES et L au lycée. Les candidats sont évalués sur deux matières qu'ils ont choisi d'étudier pendant leur année de première et celle de terminale. Les épreuves de spécialité ont normalement lieu au mois de mars, mais le calendrier a été aménagé en 2022 avec un report en mai à cause de la crise sanitaire.

Cette courte session d'épreuves de spécialité ne représente que la première moitié des examens qui composent le bac, les candidats devront, après le 13 mai, reprendre le chemin des cours et des révisions pour préparer les épreuves de philosophie et du grand oral prévues entre la mi-juin et début juillet. Les lycéens de première devront quant à eux se frotter aux épreuves écrite et orale de français.

Pour rappel les épreuves de spécialité comme les épreuves finales du bac représentent 60% de la note finale. Pour les 40% restant, correspondant au "socle commun" de connaissances, les jeux de chaque candidat sont déjà faits puisqu'il s'agit d'une évaluation en contrôle continu (les anciennes E3C ou "épreuves communes de contrôle continu").

Les enseignements de spécialité sont choisis en plusieurs étapes par le candidat. Trois spécialités sont d'abord sélectionnées par chaque lycéen en première. En terminale, il n'en conserve plus que deux et passe des épreuves écrites sur celles-ci avant la fin de l'année.

La liste des spécialités est riche et leur choix est devenu un casse-tête pour les candidats comme pour leurs parents ou enseignants. Les élèves ont le choix entre : arts ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanité, littérature, philosophie ; littérature et langues et cultures de l'Antiquité ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; mathématiques ; numérique et sciences informatiques ; physique-chimie ; sciences économiques et sociales ; sciences de l'ingénieur ; sciences de la vie et de la terre ; sciences biologie-écologie.

Une nouvelle fois, le calendrier des épreuves du bac a été chamboulé en 2022, à cause de la crise sanitaire. Alors que les épreuves de spécialité devaient être anticipées et avoir lieu entre le 14 et 16 mars, elles ont finalement été reportées du mercredi 11 au vendredi 13 mai. Le ministère de l'Education nationale a justifié sa décision par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le début de l'année scolaire. En décalant les épreuves de deux mois, le ministère a voulu "préserver l'égalité de traitement entre les candidats et permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves".

Si les épreuves sont étalées sur trois jours, chaque candidat ne passera que deux examens, ceux correspondant aux enseignements de spécialité sélectionnés en première et en terminale. Entre le 11 et 13, les lycéens auront tous soit un jour pour souffler entre les épreuves, soit un délai supplémentaire d'une journée pour réviser avant les examens ou alors ils sortiront avec un jour d'avance de la session d'épreuves. Ce détail est à prendre en compte pour bien se mettre en condition avant les examens et surtout gérer son stress. Voici, les plages horaires prévues pour chaque épreuve écrite :

A noter que pour les spécialités scientifiques Biologie-écologie, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie et Sciences de la vie et de la Terre, une épreuve pratique est prévue dans les jours suivants l'examen écrit.

En ST2S

Chimie, biologie et physiopathologies humaines : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et techniques sanitaires et sociales : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STL

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en labo : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STD2A

Analyse et méthodes en design : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Conception et création en design et métiers d'art : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STI2D

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Ingénierie, innovation et développement durable : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STMG

Management, sciences de gestion et numériques : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Droit et économie : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STHR

Economie-gestion hôtelière : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et technologies culinaires et des services : non-renseigné

En S2TMD

Culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Pratique chorégraphique ou musicale du théâtre : non-renseigné

En STAV

Gestion des ressources de l'alimentation : non-renseigné

Territoires et technologie : non-renseigné

Les candidats auront entre trois et quatre heures pour composer sur chaque épreuve de spécialité, mais, une fois n'est pas coutume, le déroulé et le contenu des examens sont propres à chaque matière. Pour toutes les épreuves écrites et selon l'enseignement évalué, les candidats devront répondre à des questions, résoudre des problèmes, effectuer divers exercices ou encore rédiger des dissertations.

Une chose est sûre "ces épreuves de spécialité comporteront des aménagements de leurs sujets, qui garantiront toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices", a promis le ministère de l'Education nationale le 28 janvier en présentant cette nouveauté. Concrètement, les sujets soumettront plusieurs questions ou plusieurs exercices au candidat et celui-ci devra choisir de répondre ou de réaliser un certains nombre d'entre eux. Attention, car quelques matières prévoiront des exercices obligatoires pour tous les candidats et d'autres facultatifs.

La plupart des spécialités sont évaluées sur une seule épreuve écrite mais certaines matières, notamment scientifiques, comptent un examen pratique qui se déroulera quelques jours après l'épreuve terminale selon les calendriers de chaque lycée. Pour ces examens pratiques, les candidats doivent piocher un thème au hasard parmi ceux proposés et montrer leur maîtrise du sujet et/ou leurs compétences pratiques devant un jury de professeurs.

L'épreuve de spécialité Arts compte quant à elle une épreuve orale qui est organisée dans les mêmes conditions que les épreuves scientifiques pratiques. Retrouvez le détail du déroulé de chaque épreuve dans nos papiers dédiés aux douze enseignements de spécialité listés plus haut.

Quand les résultats des épreuves de spécialité seront-ils publiés ?

Compte tenu du report des épreuves de spécialité au mois de mai, les résultats de ces examens seront publiés en même temps que les autres résultats du bac, à savoir le 5 juillet 2022. Les notes obtenues aux épreuves écrites des enseignements de spécialité, et normalement connues courant mars, devaient être prises en compte dans le dossier Parcoursup. En conséquence du report des épreuves, ce sont finalement les moyennes de chaque candidat dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe terminale qui ont été renseignés dans les dossiers d'orientation.