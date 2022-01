Épreuves de spécialités du bac 2022 : le report annoncé, les dates fixées

Le report des épreuves de spécialités du bac 2022 a été annoncé par le ministère de l'Education nationale, vendredi 28 janvier 2022. De nouvelles dates ont été arrêtées. Le calendrier.

Les lycéens auront donc deux mois de plus pour préparer leurs examens des épreuves de spécialités pour le bac. Le ministère de l'Education nationale a annoncé, vendredi 28 janvier 2022, le report des examens de ces enseignements. S'ils devaient initialement se tenir du 14 au 16 mars, un nouveau calendrier a été annoncé : les épreuves auront lieu du 11 au 13 mai 2022. Jean-Michel Blanquer ne s'est pas encore exprimé sur le sujet mais ses services expliquent, via un communiqué, que la décision a été prise pour assurer une meilleure égalité des chances au moment des épreuves. "Compte tenu des nombreuses et successives absences pour maladie, les élèves se trouvent dans des situations très différentes en termes de préparation. Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des ruptures d'égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles", précise le ministère. Le report a donc été acté "afin de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves".

Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale a annoncé plusieurs aménagements pour "permettr[e] ainsi aux élèves de poursuivre leur préparation aux épreuves de spécialité comme à l'épreuve de philosophie et au Grand oral, sans jamais compromettre leurs chances de réussite" :

Tous les sujets seront aménagés de façon à ce que chacun, selon sa spécialité, puisse disposer d'un choix de questions ou d'exercices ;

Les deux jours précédant les épreuves seront consacrés, dans les établissements, aux révisions des examens, les élèves de terminale n'ayant que leurs cours de spécialité ;

Les épreuves propres à l'attestation de niveau de langue sont annulées, à titre exceptionnel, pour cette année

La décision a été prise à l'issue d'une concertation menée avec différents acteurs, dont le Conseil national de la vie lycéenne, des syndicats d'enseignants ou encore des fédérations de parents d'élèves. Si les étudiants privilégiaient un maintien des épreuves à la date prévue, les professeurs militaient pour un décalage des examens. Leur voix a donc été entendue.

Selon le calendrier initial de l'année scolaire donné par l'Education nationale, les épreuves de spécialité du baccalauréat devaient normalement se dérouler du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022. Mais un report a donc été officialisé. Les épreuves se dérouleront le mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022.

Dans le dossier Parcoursup des lycéens devait normalement être pris en compte les notes obtenues à ces deux épreuves de spécialités. Compte-tenu du report des examens, le ministère de l'Education nationale a annoncé de nouvelles modalités. A la place, ce sont les moyennes obtenues par les candidats dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe terminale qui seront pris en compte.

Qu'est-ce que les épreuves de spécialités ?

Depuis la réforme du Bac, les filières S, ES et L n'existent plus au lycée. Et le baccalauréat, ce n'est plus uniquement des épreuves écrites dans toutes les matières concentrées sur une semaine en fin d'année. Désormais, le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% de la note finale et diverses épreuves (Français, enseignements de spécialités, philosophie et grand oral) permettent de compléter l'évaluation de fin de lycée.

Les épreuves de spécialités correspondent au choix de trois spécialités réalisé par chaque lycéen en première. En terminale, il n'en conserve plus que deux et passe des épreuves écrites sur celles-ci avant la fin de l'année. Les résultats ont une importance non-négligeable. Coefficientées 16 chacune, elles correspondent à 32% de la note finale.

Au moment de choisir leurs spécialités, les élèves ont le choix entre : arts ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanité, littérature, philosophie ; littérature et langues et cultures de l'Antiquité ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; mathématiques ; numérique et sciences informatiques ; physique-chimie ; sciences économiques et sociales ; sciences de l'ingénieur ; sciences de la vie et de la terre.