"Sujet de Bac 2022 spécialité HLP : les nouveaux sujets dévoilés aujourd'hui !"

EPREUVE HLP. Hier, le mercredi 11 mai, certains lycées ont rendu leurs copies pour la nouvelle épreuve de spécialité "Humanités, Littérature et Philosophie" (HLP). D'autres passent aujourd'hui cet examen. Linternaute se mobilise pour vous dévoiler les sujets et les corrigés du jour.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 10h30] Après le premier passage de l'épreuve de spécialité Humanités, Littérature et Philosophie (HLP), qui a lancé la session 2022 des épreuves du baccalauréat hier, c'est l'heure du second. Des lycéens plancheront sur cet examen à partir de 14h aujourd'hui. Ils auront jusqu'à 18h pour faire leurs preuves.

La spécialité HLP est une formation dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines. Au cours du cursus, elle est assurée par deux professeurs qui enseignent chacun la littérature et la philosophie. Elle est organisée en quatre semestres, soit deux années d'études, qui correspondent au cycle de terminale. Dans cette spécialité, les lycéens étudient quatre grandes questions de la culture humaniste : le pouvoir de la parole, les représentations du monde, la recherche du soi, l'humanité en question. Mais seules les thématiques traitées durant l'année de terminale, à savoir la "recherche du soi" et "l'humanité en question" sont évaluées le jour du bac. Pour séduire les lycéens, la philosophie, parfois boudée, a été prolongée dans cette spécialité par des questions de littérature et d'humanités plus larges.

Alors que la seconde session de l'épreuve de spécialité HLP va débuter avec de nouveaux exercices, Linternaute vous propose de redécouvrir les sujets tombés hier, ainsi que leurs corrigés. Il peut également vous être utile de relire les sujets et les corrigés des épreuves en Polynésie française, et la liste des sujets qui vont probablement tomber. Dans la journée, nous vous communiquerons les sujets officiels de cette seconde session, ainsi que leurs corrigés.

♦ Les sujets officiels de l'épreuve de spécialité HLP du mercredi 11 mai

Pour la première session de l'épreuve de spécialité HLP du Bac 2022 le mercredi 11 mai, les lycéens ont eu deux sujets au choix. Chaque sujet était divisé en deux parties valant 10 points chacune. Le premier sujet portait sur "l'affaire narcisse", un poème de Pierre Albert-Birot (1926), avec un exercice lui même divisé en deux parties : une interprétation littéraire partant de la lecture du poème au regard de son titre, puis un travail sur une question plus existentielle : "Se connaître soi-même, est-ce se découvrir "pièce unique"". Le second portait sur un extrait du roman "Histoire et vérité" de Paul Ricoeur (1965). Pour ce sujet, la première partie était une interprétation philosophique à partir du texte : "D'après l'auteur, qu'est-ce qui explique la permanence de la violence dans l'histoire ?". La seconde partie était une question d'essai littéraire sur "La littérature et les arts naissent-ils de "l'appétit de catastrophe" des hommes ?". Découvrez le détail de ces sujets du mercredi 11 mai grâce à notre partenariat avec Studyrama, avec un accès direct aux copies officielles des épreuves ci-dessous.

♦ Les sujets de l'épreuve de spécialité HLP en Polynésie française

Le mercredi 4 mai, les lycées de Polynésie ont disposé de 4 heures pour réaliser une interprétation et un essai sur l'un des deux sujets proposés. La nature de l'interprétation et de l'essai variait selon le sujet. Quelles étaient ces deux options ?

Sujet 1 : Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée (1958)

Interprétation littéraire : Pourquoi le passage de l'enfance à l'âge adulte effraie-t-il Simone de Beauvoir ?

Essai philosophique : Est-on le même à tous les âges de la vie ?

Sujet 2 : Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne (1958)

Interprétation philosophique : Selon Hannah Arendt, est-il souhaitable pour l'être humain d'échapper à sa condition ?

Essai littéraire : Quels sont les pouvoirs de la littérature pour donner sens à la vie humaine ?

Le jeudi 5 mai, le déroulé de l'épreuve a été le même, avec 4 heures de temps imparti, et un choix entre deux sujets :

Sujet 1 : Roger Martin du Gard, Les Thibault, III, Epilogue (1953)

Interprétation littéraire : Quelle vision de l'humanité Antoine développe-t-il dans cet extrait ?

Essai philosophique : Peut-on envisager un monde sans guerre ?

Sujet 2 : Sigmund Freud, Le malaise dans la culture (1929). Trad. Dorian Astor.

Interprétation philosophique : Qu'est-ce qui explique selon Freud les fluctuations du moi ?

Essai littéraire : Se raconter, est-ce explorer les "frontières du moi" ?

♦ Quels sont les sujets possibles pour l'épreuve de spécialité HLP ?

Le programme d'HLP en Terminale est divisé en deux semestres. Le premier porte sur l'objet d'étude "La recherche de soi", sur la période de référence du romantisme au XXe siècle. Au sein du semestre 1, on trouve trois grandes thématiques, dont seules deux d'entre elles seront évaluées le jour du Bac. "Les expressions de la sensibilité" et "Les métamorphoses du moi" sont les heureuses élues, tandis que "Éducation, transmission et émancipation" ne sera pas évaluable à l'épreuve de spécialité. Le second semestre est axé sur l'objet d'étude "L'Humanité en question" sur la période contemporaine, entre le XXe et le XXIe siècles. Là aussi, seules deux thématiques sur trois seront évaluées le jour-J : il s'agit de "Histoire et violence" et "L'Humain et ses limites". Le thème "Création, continuités et ruptures" en revanche ne figurera pas dans l'évaluation finale. Si d'office, deux sujets peuvent être légèrement écartés des révisions des candidats, ils ne doivent pour autant pas être totalement ignorés car les sujets pouvant être transversaux, certaines connaissances pourraient aider les candidats. En résumé, voici les quatre thèmes pouvant constituer le sujet de l'épreuve d'HLP :

"Les expressions de la sensibilité"

" La métamorphose du moi"

La métamorphose du moi" " Histoire et violence"

Histoire et violence" "L'humain et ses limites"

Pour ceux qui étaient convoqués à l'épreuve écrite de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) le mercredi 11 mai, l'envie de consulter le corrigé pour calculer ses chances d'avoir la moyenne devait être grande à la sortie de la salle d'examen. C'est désormais possible avec un accès direct aux propositions de corrigés de notre partenaire Studyrama. De la même manière, nous nous mobilisons pour vous fournir les corrigés officiels après l'épreuve de ce jour. Ci-dessous, le corrigé du 11 mai :

Dans l'Hexagone, l'épreuve d'HLP devait normalement avoir lieu, comme tous les autres examens des enseignements de spécialité, au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuve en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai qu'ont été programmées les épreuves.

L'épreuve d'HLP a débuté hier, le mercredi 11 mai pour certains lycéens. Pour d'autres, l'épreuve se déroule ce jeudi 12 mai 2022, de 14 heures à 18 heures également. A noter que les sujets changeront du mercredi au jeudi.

L'épreuve de spécialité HLP demande des compétences précises, peut-être moins scolaires que dans d'autres matières. Il est attendu de l'élève une certaine cohérence avec l'esprit général de l'enseignement "Humanités, Littérature, Philosophie", de faire preuve d'attention, d'analyse, de réflexion et d'interprétation tout au long de l'année... Et encore plus encore le jour de l'épreuve. De fait, les textes qui sont proposés le jour J exigent une problématisation et une argumentation claire et rigoureuse. Il est important d'avoir à l'esprit qu'il peut y avoir plusieurs interprétations d'un même texte. Le plus important durant l'examen final reste de rendre compte d'une pensée personnelle, progressive et ordonnée en s'appuyant sur des références et des exemples précis. S'il convient donc de sourcer et appuyer ses propos sur le texte, une gymnastique mentale se révèle tout aussi importante.

L'épreuve d'Humanités, Littérature et Philosophie propose un sujet portant sur l'un et l'autre des deux objets d'étude de l'année. Pour cette épreuve, un certain nombre de choix est nécessaire : un premier choix entre un texte et des questions, ou entre une interprétation et un essai portant sur "La recherche de soi", et un texte et les questions (interprétation et essai également) portant sur "L'Humanité en question".

Les résultats des l'épreuve se spécialité d'HLP seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.