"Sujet du Bac 2022 spécialité SES : découvrez les sujets de sciences économiques et sociale et les corrigés !"

BAC SES. Top départ pour l'épreuve de sciences économiques et sociales (SES) du bac 2022. Les candidats ont pris connaissance des sujets à 14 heures et ont désormais quatre heures pour plancher avant de rendre leur copie. Sujets et corrigés à venir.

La session des épreuves de spécialité est lancée ! A 14 heures, des milliers de candidats au bac ont pris connaissance des sujets de l'épreuve de SES et ont commencé à noircir leur copie. D'autres se frotteront à l'épreuve demain, à la même heure mais sur d'autres sujets. Comme annoncé par le ministère de l'Education nationale, ils ont le choix entre une dissertation et deux épreuves composées, trois sujets donc pour autant voire plus de thèmes du programme abordés. Les sujets tant attendus seront publiés d'ici une heure et disponibles sur Linternaute, lorsque les premiers candidats seront autorisés à sortir de la salle d'examen.

L'épreuve de SES dure quatre heures et la note obtenue à l'examen compte pour coefficient 16 dans la moyenne globale du bac 2022, comme tous les enseignements de spécialité, un poids non négligeable. Pour rappel, seuls les candidats ayant suivi les cours de sciences économiques et sociales en première et en terminal passent l'épreuve finale. Ils restent très nombreux à être entrés dans les salles d'examen pour l'épreuve de SES. Ils sont pour l'heure les seuls à connaître les sujets de l'examen mais en attendant la publication des sujets on peut rappeler que les échanges internationaux, les politiques de la concurrence ou les inégalités sociales sont les thèmes tombés au bac 2022 de SES en Polynésie française.

Quels sont sujets de SES au bac 2022 ?

L'épreuve a commencé mais les sujets ne sont encore connus que des candidats. Il faut attendre le milieu d'après-midi pour que les sujets de l'épreuve de SES soient rendues publiques. Dès leur mise en ligne, les sujets seront disponibles dans cet article grâce au partenariat de Linternaute avec Studyrama.

Si le programme de SES est conséquent, le ministère de l'Education nationale a lui-même réduit la liste des sujets susceptibles de tomber pendant l'épreuve cette année avec une nouvelle classification des thèmes du programme selon trois catégories : les sujets évaluables lors du bac des années paires, ceux évaluables pendant les examens des années impaires et enfin ceux pouvant tomber tous les ans. Malgré cet aménagement, de nombreux sujets restent susceptibles d'être au cœur de l'épreuve :

Pour les sciences économiques :

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Pour les sciences sociales :

Comment est structurée la société française actuelle ?

Quelles mutations du travail et de l'emploi ?

Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Pour les sujets transversaux :

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?

Quels sont les sujets de SES tombés en Polynésie française pour le bac 2022 ?

L'épreuve de sciences économiques et sociales du bac 2022 a eu lieu entre le 4 et le 5 mai en Polynésie française et comme convenu, trois sujets ont été proposés aux candidats le jour de l'examen : une dissertation et deux épreuves composées sur des thèmes différents du programme de SES.

Dissertation : Comment peut-on expliquer les échanges internationaux ? Pour répondre à la question les candidats disposaient d'un corpus de documents contenant un texte de François Lemoine datant de 2018, Importations de produits primaires, la Chine bouleverse les marchés mondiaux ; un graphique du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) sur la "Spécialisation commerciale de la France en produits primaires, manufacturés et services" ; un tableau de Bruno Lahaye tiré d'un numéro de 2018 d'INSEE Première sur la "Production et commerce extérieur de la France en produits textiles" et d'un graphique de 2020 d'INSEE Références sur les "Principaux partenaires de la France à l'importation et à l'exportation".

- Partie 1 sur la mobilisation des connaissances : Quels sont les objectifs de la politique européenne de concurrence ?

- Partie 2 sur une étude de documents à propos du taux de croissance des dépôts mondiaux de demandes de brevet.

- Partie 3 avec un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire dans lequel le candidat doit montrer que l'action collective a connu de multiples transformations.

- Partie 1 avec trois questions de mobilisation des connaissances : montrez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus ; présentez deux facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social ; présentez deux descripteurs de la qualité des emplois.

- Partie 2 avec un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire dans lequel le candidat doit montrer que l'action collective a connu de multiples transformations.

L'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales dure quatre heures. Pour cette spécialité, les candidats ont le choix entre trois sujets : un sujet de dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire et deux sujets d'épreuve composée. S'ils optent pour la dissertation, les candidats ne doivent répondre qu'à une question mais de manière détaillée et surtout argumentée. Les épreuves composées, elles, sont divisées en deux parties. La première, obligatoire et commune pour tous les candidat, est un exercice de raisonnement à partir d'un dossier documentaire noté sur dix points. La deuxième moitié de l'examen est différente entre les deux sujets, les candidats peuvent choisir de répondre à une question de mobilisation de connaissances qui vaut quatre points et de réaliser une étude de documents pour six points ou alors de répondre à trois questions de mobilisation de connaissances pour un total de dix points.

Pour couvrir tous les thèmes du programme et laisser plus de chances de réussite aux candidats, chaque partie de l'épreuve traite de sujets différents issus du programme. A noter que la dissertation et la troisième partie de l'épreuve composée (l'étude de document) portent sur plusieurs thèmes du programmes de SES.

Quand a lieu l'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales au bac ?

La session d'examen pour les épreuves de spécialité est courte, du 11 au 13 mai, ce qui réduit les possibilités pour la date de l'examen. L'épreuve de spécialité SES, elle, est prévue dans l'après-midi du mercredi 11 et celle du jeudi 12, de 14 heures à 18 heures, selon le site spécialisé l'Etudiant. La date précise devrait être connue dans les prochains jours.

Quand les résultats de l'épreuve de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.