"Sujet de Bac spécialité SVT 2022 : le contenu de l'épreuve dévoilé ce mercredi !"

EPREUVE SVT. L'épreuve de spécialité SVT, c'est aujourd'hui ! Certains élèves planchent dès 14h. Pour d'autres, ce sera demain... Linternaute vous accompagne dans cette dernière ligne droite.

L'épreuve de spécialité Sciences de la vie et de la terre, c'est pour aujourd'hui ! Ce mercredi 11 mai dès 14h30, certains lycéens passent leur première épreuve de cette session de spécialité du Baccalauréat 2022.

La SVT est un enseignement phare qui figure parmi les douze matières de spécialité au choix pour les lycéens de première depuis la réforme du Bac. Elle attire beaucoup d'élèves puisqu'elle figure même dans le top 5 des spécialités les plus suivies selon le classement 2022 de Le Capitaine. Pour séduire les lycéens adepte des méthodes scientifiques, le champ des domaines qui était habituellement étudié lorsque la SVT était encore un cours obligatoire dans le tronc commun s'est élargi dans cette spécialité. Au-delà du développement de la culture scientifique et du rapport à la nature, cet enseignement vise à une meilleure éducation en matière d'environnement, de santé et de sécurité, pour reprendre les objectifs fixés par le ministère de l'Education nationale. Le programme, chargé, se déroule autour de trois thématiques conductrices : "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" ; "Enjeux contemporains de la planète" et "Le corps humain et la santé", chacune étant déclinée en plusieurs thèmes. Des dates, aux sujets probables en passant par le déroulé et les aménagements de l'épreuve, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'examen de spécialité de SVT.

Les premiers sujets du bac 2022 tombés en Sciences de la vie et de la terre (SVT) le mercredi 4 mai en Polynésie concernent trois grand thèmes. Il est à noter que les deux premiers étaient compris au choix pour l'exercice 1, évalué sur 6 points. Ainsi, l'élève a pu traiter l'un de ces deux thèmes :

"De la plante sauvage à la plante domestiquée" : les élèves sont revenus sur les avantages et limites des deux modes de reproduction des plantes (sexuée et asexuée)

"Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d'énergie". Il s'agissait de décrypter les mécanismes permettant à un muscle de se contracter à partir d'un message nerveux et l'apport d'énergie

Le troisième thème concernait l'exercice 2, évalué sur 9 points :

"Comportement de stress : vers une vision intégrée de l'organisme" : les élèves ont évalué le rôle du cortisol, hormone du stress dans la réponse immunitaire chez les grands brûlés

L'épreuve de SVT devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves. Pour celle de Sciences de la vie et de la terre qui nous intéresse, les lycéens seront convoqués le mercredi 11 ou le jeudi 12 mai de 14 heures à 17h30, selon les dernières précisions de Studyrama.

Trois grand thèmes composent le programme de SVT au lycée : ils seront tous évalués lors de l'examen. En revanche, les sous-catégories de ces thèmes ne font pas toutes l'objet d'une évaluation : en effet, puisqu'il en existe 20 en tout, le ministère de l'Education nationale a d'ores et déjà fait le tri. D'office, 6 sujets peuvent être légèrement écartés des révisions des candidats. Mais permettez-nous de vous conseiller de ne pas totalement les ignorer puisque les sujets des épreuves pouvant être transversaux, certaines connaissances pourraient vous aider devant leur copie. Découvrez les 14 sous-thèmes pouvant être le sujet de l'épreuve de SVT :

Thème 1 : "La Terre, la vie et l'organisation du vivant"

Génétique et évolution

L'origine du génotype des individus

La complexification des génomes : transferts horizontaux et endosymbioses

À la recherche du passé géologique de notre planète

Le temps et les roches

Thème : " Enjeux planétaires contemporains "

De la plante sauvage à la plante domestiquée

L'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

La plante, productrice de matière organique

Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité

Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passée

Thème 3 : " Corps humain et santé "

Comportements, mouvement et système nerveux

Les réflexes

Cerveau et mouvement volontaire

Le cerveau, un organe fragile à préserver

Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d'énergie

La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement

Origine de l'ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire

Le contrôle des flux de glucose, source essentielle d'énergie des cellules musculaires

Comportements et stress : vers une vision intégrée de l'organisme

L'adaptabilité de l'organisme

L'épreuve de SVT se déroulera en deux parties : d'abord, l'écrit, noté sur 15 points, et composé de de deux exercices 1 au choix et d'un seul exercice 2. Ici, vous aurez donc le choix pour l'exercice 1, mais devez en revanche tous traiter l'exercice 2. Puis viendra l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales, notée sur 5 points. Pour celle-ci, puisque les professeurs choisissent les sujets en fonction des compétences travaillées au cours de l'année, aucun changement n'est prévu cette année.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.